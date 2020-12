Od charity až po smart technológie

MY TO ZVLÁDNEME je názov projektu regionálnych novín MY, ktorý vznikol pár dní po vypuknutí pandémie v marci tohto roku.

7. dec 2020 o 17:19

V rámci projektu informovali redakcie MY novín o najhorúcejších správach o koronavíruse počas prvých týždňov naprieč celým Slovenskom. Okrem toho vzniklo regionálne štúdio v Žiline a vydavateľ spustil prvé online diskusie.

ilustračné foto (zdroj: Petit Press, a.s.)

V stredu 25. marca vysielali MY Žilinské noviny prvú diskusiu pre Horné Považie a Kysuce. Bola to reakcia na pandémiu, kedy vydavateľstvo Petit Press nemohlo zorganizovať naplánované eventy na jar tohto roku. Odvtedy až do konca novembra redakcie naživo odvysielali na 55 facebookových stránkach, ktoré má vydavateľstvo vo svojom portfóliu, až 43 diskusií.

Tematické zameranie LIVE diskusií bolo naozaj rozmanité. Hovorilo sa o ekonomických témach, rodinnom podnikaní, činnosti samospráv v čase pandémie, doprave, dobrovoľníctve, nadáciách, charite či smart technológiách. Pozvanie prijali zaujímaví ľudia z celého Slovenska. Nechýbali samosprávni politici, ministri, akademici či rôzni odborníci.

„Pandémia nám priniesla nový formát, ktorý sa nám osvedčil. Záujem klientov neklesá, skôr naopak, čo nás teší. Spolu za všetky diskusie sme dosiahli až 800-tisíc pozretí videí,“ povedal Milan Mokráň, riaditeľ vydavateľstva a člen predstavenstva.

Vydavateľstvo Petit Press organizuje diskusie s komunikačnou agentúrou M KREO, ktorá zabezpečuje celkový stream, od ozvučenia, strih až po vzdialené prenosy, tzv. telemosty. Agentúra sa osvedčila po dvoch úspešných medzinárodných konferenciách o doprave a v súčasnosti smeruje eventy do on-line priestoru.

„Rád by som sa touto cestou poďakoval za výbornú prácu Monike Janigovej, riaditeľke M KREO a Andrei Papšovej, zástupkyni obchodného riaditeľa pre eventové aktivity,“ doplnil Milan Mokráň.

Až 39 320 komentárov bolo pod všetkými diskusiami, a tie zdieľalo až 1 105 divákov. Celkový počet pozretých minút bol 330-tisíc.

Sieť regionálnych novín MY patrí do vydavateľstva Petit Press, a.s. a tvorí ju 23 titulov, ktoré vychádzajú každý týždeň v priemernom náklade 100 000 výtlačkov.

Vydavateľstvo Petit Press, a.s. je jedným z najsilnejších mediálnych domov na Slovensku. Vydáva periodiká v slovenskom a anglickom jazyku. Do vydavateľskej skupiny patria denníky SME, Korzár, regionálne noviny MY, magazíny TV svet, Profit, Lišiak, Doma v záhrade, Magazín zdravia a O knihách, dvojtýždenník The Slovak Spectator a sieť bezplatných novín ECHO a Pardon.