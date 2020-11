Právna poradňa MY: Práva zamestnanca a riešenie sporov so zamestnávateľom počas pandémie

Bojíte sa o zárobok, lebo ste v karanténe? Prišli ste o prácu, lebo váš zamestnávateľ obmedzuje podnikanie? Viete, na koho a kde sa máte obrátiť v takejto či podobnej situácii? Aj na tieto otázky odpovedajú v bezplatnej právnej poradni naši právni experti.

29. nov 2020 o 18:11 Viera Legerská

Dôležité: Pripomíname, že po právnej stránke môžu byť publikované situácie posúdené aj iným spôsobom, ako uvádzame v našich odpovediach. Vplyv na to má odstup času a aktualizovanie nariadení súvisiacich s pandémiou Covid-19 po absolvovaných kolách celoplošného testovania, ale aj prípadných súdnych rozhodnutí v daných veciach.

V článku sa dozviete odpoveď aj na tieto otázky: Kedy a na aké dávky máte nárok, ak ste museli ostať doma kvôli pandemickým opatreniam?

Môže vám dať zamestnávateľ výpoveď, ak ste neboli na testovaní?

Prišli ste o prácu, lebo váš zamestnávateľ obmedzuje podnikanie?

Môže vám zamestnávateľ nariadiť povinnú dovolenku, lebo zatvoril prevádzku?

Aký je vzťah zamestnávateľa k výsledku testovania a následné riešenie vašej práceneschopnosti či dovolenky?

Máte nárok na nejakú pomoc, ak ste si založili živnosť v roku 2020?

Má zamestnávateľ právo od zamestnanca žiadať výsledok testu?

Má lekár právo pýtať si odo mňa pred vyšetrením negatívny test na Covid-19? Ak ho nemám, ošetrí ma?

JUDr. Silvia Tatarková, advokátka

Ak som dobrovoľne ostala doma počas čiastočného lockdownu, lebo mám rodičov v ohrozenej vekovej skupine, môže to zamestnávateľ považovať za absenciu? Ako si mám toto „voľno“ v pracovnom výkaze zapísať? Zuzana G.

Predpokladáme, že ste neboli v povinnej karanténe, ale doma ste zostali dobrovoľne, a to z dôvodu obavy o zdravie rodičov. Z uvedeného dôvodu bolo nutné si na dotknuté dni vziať u zamestnávateľa dovolenku, prípadne sa dohodnúť so zamestnávateľom na neplatenom voľne alebo na prideľovaní práce na doma, ak je to pri vašom zamestnaní možné. Príslušné dni si budete vykazovať podľa toho, ktorý z uvedených spôsobov riešenia vašej situácie ste si vybrali a dohodli so zamestnávateľom.

Mgr. Ing. Ondrej Randiak, advokátsky koncipient

Pokiaľ ste však ostali doma bez súhlasu zamestnávateľa, iba z dôvodu obavy o rodičov, ide o neospravedlnenú absenciu v práci. Žiadny právny predpis vám totižto neumožňuje ostať doma len z toho dôvodu, že vaše blízke osoby patria do tzv. ohrozenej skupiny.

Môže nám zamestnávateľ nariadiť povinnú dovolenku, lebo zatvoril prevádzku teraz počas druhej vlny pandémie? Anka Z.

Podľa Zákonníka práce čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Je to teda zamestnávateľ, kto určuje, kedy a v akom rozsahu si môže zamestnanec čerpať dovolenku.

JUDr. Monika Lichnerová, advokátska koncipientka

Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky nielen v čase pandémie, ale aj za bežných okolností, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov, a to maximálne na dva týždne.

Plánované hromadné čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancom 14 dní pred jej plánovaným začiatkom. V čase mimoriadnej situácie je lehota na nariadenie čerpania dovolenky skrátená na 7 dní. V prípade, že ide o individuálne nariadenú dovolenku, ktorá je prenesená ešte z minulého kalendárneho roka, zamestnávateľ môže takúto dovolenku nariadiť čerpať dva dni vopred.

Bc. Júlia Zacharidesová, právna asistentka

Zamestnávateľ je teda oprávnený nariadiť vám čerpať dovolenku, pričom však musia byť splnené vyššie spomenuté zákonné podmienky. Nie je možné vám nariadiť dovolenku zo dňa na deň, ak s tým nesúhlasíte.

Som živnostník a predávam stavebniny. Môžem ich teraz, keď je zákaz vychádzania pre obmedzenia vyhlásené koncom októbra vládou, rozvážať zákazníkom aj s brigádnikom ktorý má potrebnú zmluvu? Nebudeme mať problém, že takto pracujeme? Peter K.

Obmedzenie zákazu vychádzania sa nedotýka výkonu práce. Uvedené sa vzťahuje na živnostníkov, ale aj na všetkých zamestnancov. Pokiaľ má váš brigádnik riadne uzatvorenú dohodu o vykonaní práce mimo pracovného pomeru tak, ako v otázke uvádzate, neporušujete tým žiadne nariadenie vlády, ani iný právny predpis.

Nina Rantová, právna asistentka

Rozvoz tovaru by bol v jeho prípade výkonom práce a obmedzenie vychádzania sa na neho nevzťahuje. Naopak zákazníci, ktorí nepracujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti, nemôžu vašu predajňu navštíviť. Navštíviť vašu predajňu by mohli živnostníci, ktorí si za účelom výkonu ich práce potrebujú nakúpiť príslušný tovar.

Pracujem ako pedikérka a dala som si urobiť krvné testy na Covid-19. Budú sa takéto testy akceptovať pri kontrolách? Helena M.