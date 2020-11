Župa zriadila Červený DSS a spúšťa preventívne testovanie

Kraj chce odľahčiť nemocnice a zároveň ochrániť klientov a zamestnancov vo svojich zariadeniach sociálnych služieb.

11. nov 2020 o 12:00 Marcela Ballová

Banskobystrická župa začína s avizovaným preventívnym testovaním pracovníkov zariadení sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti na ochorenie COVID-19. K dispozícii má vyše 10-tisíc antigénových testov.

Tiež zriadila tzv. Červený DSS, ktorá pomôže odľahčiť situáciu v nemocniciach a zároveň zvýši ochranu jej klientov a zamestnancov.

Súvisiaci článok Banskobystrická župa je prvou v krajine, ktorá chystá vo svojich zariadeniach preventívne testovanie Čítajte

Podľa informácií, ktoré poskytla Lenka Štepáneková, hovorkyňa BBSK, pravidelné preventívne testovanie sa každý týždeň bude týkať 30 zariadení a 910 zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Takéto testovanie považujeme za jeden z kľúčových nástrojov, vďaka ktorému môžeme mať viac informácií o šírení ochorenia COVID-19. Tiež nám poskytne lepší prehľad o situácii v našich zariadeniach,“ vyjadril sa župan Ján Lunter.

Podľa slov hovorkyne dve kolá celoplošného testovania odhalili v 11 zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK aj prípady pozitívnych zamestnancov alebo klientov. Vďaka antigénovým testom bolo možné rýchlo reagovať – zamestnancov poslať do domácej karantény a klientov izolovať.

Župa zároveň 10. novembra sprevádzkovala a materiálne dovybavila Červený DSS. Je situovaná v jednom z pavilónov zariadenia sociálnych služieb Sénium v Banskej Bystrici.

„Je určený pre prijímateľov sociálnych služieb krajských zariadení, ktorí by už mohli byť prepustení z nemocnice, pretože nevykazujú klinické príznaky ochorenia, no stále sú pozitívne testovaní na COVID-19 a teda sa nemôžu vrátiť do svojho „domovského“ zariadenia,“ objasnila Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK s tým, že kapacita Červeného DSS je 25 miest.

Jeho chod bude zabezpečovať aktuálny personál ZSS Sénium, ktorý je vyškolený na prácu v infekčnom prostredí. Zamestnanci budú mať osobné príplatky, pričom kraj zabezpečuje ochranné pomôcky a dezinfekciu, na ktoré sú tu kladené zvýšené nároky.

"Tlak na nemocničné lôžka stále narastá a spolu s ním bude rásť aj tlak na to, aby sa stále pozitívni prijímatelia sociálnych služieb bez medicínskych príznakov vracali do zariadení,“ zdôraznila Denisa Nincová a podotkla, že informáciu o vzniku tohto zariadenia už dostali všetky nemocnice. Pozitívnych klientov krajských zariadení, ktorým už stačí ošetrovateľská starostlivosť, tak môžu z nemocníc previezť sem.

BBSK tiež spolupracuje s Rooseveltovou nemocnicou, ktorá v prípade zhoršenia zdravotného stavu klientov zabezpečí lekárov.