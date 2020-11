INTERSPORT radí: Na čo musíme dbať pri kúpe bežeckej obuvi?

Pri výbere vašich bežeckých topánok by ste mali pamätať na to, že pri behu pôsobí na topánku sila zodpovedajúca trojnásobku vašej telesnej hmotnosti.

Chodidlá sú pravdepodobne jednou z najviac namáhaných častí končatín – počas dňa nesú celú našu váhu, zatiaľ čo nás v istom zmysle aj cielene vedú každodenným životom. Pri výbere vašich bežeckých topánok by ste mali pamätať na to, že pri behu pôsobí na topánku sila zodpovedajúca trojnásobku vašej telesnej hmotnosti.

Nesprávne zvolená bežecká obuv nedokáže dostatočne kompenzovať vznikajúcu silu, čo v najhoršom prípade môže viesť k pádom alebo chronickým ťažkostiam. V INTERSPORTE sa venujeme otázke, ktoré aspekty sú pri kúpe bežeckej obuvi dôležité.

Správna bežecká obuv do konkrétneho terénu

Ak uvažujete nad kúpou bežeckej obuvi, prvou otázkou, na ktorú by ste si mali sami odpovedať, je: Kde vlastne behávam? Odpoveď na túto otázku výrazne zúži široký okruh ponuky bežeckých topánok. Bežecká obuv sa v zásade delí do kategórií: asfalt a spevnené cesty a trailová bežecká obuv.

Bežecká obuv na spevnené a asfaltové cesty

V tejto kategórii nájdete všetky typy topánok, ktoré sú určené na nočný beh okolo domov alebo ktoré vás prevedú po spevnených štrkových cestách pozdĺž osamelých riek. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali optimálnu priľnavosť na hladkých a tvrdých povrchoch.

Čo by ste mali vedieť: bežecká obuv by mala poskytovať dobré tlmenie zodpovedajúce vašej hmotnosti a technike na tvrdých povrchoch;

menej drsný profil ako pri trailových bežeckých topánkach (slabšia priľnavosť pri behu v lese);

vysoká priedušnosť;

väčšinou nechráni pred vodou/chladom atď.;

pred vodou/chladom atď.; hladká (mäkšia) vonkajšia podrážka zaisťuje stabilitu na rovných povrchoch.

Bežecká obuv do terénu

Tu nájdete bežeckú obuv, ktorou bezpečne zdoláte najrôznejšie terény. Vlastnosti tejto kategórie nájdete v rámci trailovej bežeckej obuvi, ako aj každej inej bežeckej obuvi určenej do neupraveného terénu. Rovnako ako pred tým, aj tu vám ponúkame stručné zhrnutie tých najdôležitejších bodov:

Odolný zvršok, ktorý je zvyčajne dodatočne vybavený membránou na ochranu nôh pred vodou a vlhkosťou.

Drsná a pevná vonkajšia podrážka zaisťuje maximálnu priľnavosť v klzkom a neschodnom teréne, pričom navyše poskytuje stabilitu na nerovných povrchoch, a tým zabraňuje vzniku zranení.

Na rozdiel od predchádzajúcej kategórie je menej priedušná, čím sa zvýšila schopnosť topánok odolávať vplyvom počasia.

Ďalším dôležitým aspektom pri výbere obuvi je váš bežecký štýl, ktorý sa skladá z vašej techniky a stavby tela. Ďalej vám prezradíme, ako to súvisí so správnym tlmením.

Bežecká obuv na každý typ chodidla

Bolesť chodidla vzniká vtedy, keď bežecká topánka nezodpovedá tvaru vášho chodidla alebo ste si zvolili nesprávne tlmenie. Poznáme tieto tvary chodidiel: vyklenutá, plochá a normálna noha, pričom normálna noha je dnes skôr výnimkou. Pohľad zvrchu na odtlačok chodidla vám prezradí, aký tvar chodidla máte. Ak máte nesprávne postavenie chodidla, zmení sa aj jeho odtlačok na zemi. V tejto súvislosti sa používajú pojmy: pronácia, supinácia a neutrálna noha.

Pronácia

Pri pronácii je postavenie chodidla v pozdĺžnej osi posunuté smerom von, čo znamená, že sa noha neroluje – nepohlcuje prirodzene nárazy – cez vonkajšiu stranu päty. Z dôvodu neprirodzeného rolovania nohy je vnútorná strana chodidla vystavená oveľa väčšej záťaži. Ak si tento pohyb predstavíte z vtáčej perspektívy, vidíte odtlačok plochej nohy.

Supinácia

Pri supinácii je to obrátene. Špičky nôh smerujú dovnútra. V súvislosti s rolovaním nohy to znamená, že sa pohyb minimalizuje iba na vonkajšiu stranu päty. Zatiaľ čo v prvom prípade bola pri rolovaní najviac zaťažovaná vnútorná strana chodidla, tu je to obmedzené iba na vonkajšiu stranu päty. Pri pohľade zhora vidíme odtlačok vyklenutej nohy.

*obidve chybné postavenia majú za následok, že sila pri odraze nie je vzhľadom na stavbu nášho tela rozložená adekvátne – tlak na väzy, kĺby a svaly sa zvyšuje.

Normálna noha

Optimálnym prípadom je normálna noha. Vaše špičky smerujú paralelne dopredu, bez toho, aby sa pohybovali dovnútra alebo von. Pri rolovaní sa sila optimálne prenáša z prvého miesta nášľapu na päte až po brušká prstov, bez toho, aby trpeli väzy atď.

Ak by ste mali jedno z uvedených nesprávnych postavení nohy, odporúčame vám, aby ste najskôr navštívili vášho lekára alebo ortopéda, ktorí posúdia váš zdravotný stav a dajú vám odporúčania. Menšie odchýlky sa dajú odstrániť napríklad dôsledným bežeckým tréningom. Ak si však hneď kúpite model bežeckej obuvi, ktorá kompenzuje supináciu alebo pronáciu, stratíte eventuálnu šancu trvalého odstránenia vašej odchýlky.

Ak sa nesprávne postavenie nohy nedá odstrániť, môžu byť modely s podpornými prvkami pri tomto postavení nápomocné. To, čo teraz môže vyznievať ako urgentný medicínsky prípad, nie je v zásade také zlé. Mnoho značiek ponúka jeden model vo viacerých variantoch.

Drop

Ďalším pojmom pri kúpe bežeckej obuvi je drop. Drop udáva rozdiel výšky podrážky medzi pätou a špičkou. Ak topánka udáva drop 5 mm, znamená to, že sa päta nachádza 5 mm nad špičkou. Podobne ako pri vyššie spomenutom nesprávnom postavení nôh sa môže dropom kompenzovať nesprávne postavenie tela. Toto je obzvlášť dôležité vtedy, ak máte tendenciu odrolovať nohu príliš vpredu alebo príliš vzadu.

Na čo by ste ešte mali dbať

Okrem nesprávneho postoja musíte vziať do úvahy aj stav tréningu a intenzitu tréningu.

Ak s behom iba začínate, pretože sa vám tento šport páči, alebo ak ste sa rozhodli, že kvôli nadváhe chcete zhodiť pár kíl, potom je vhodné zvoliť model s vysokou schopnosťou tlmenia. Tým sa spočiatku zníži tlak na kĺby a vy si budete môcť postupne budovať hlboké svaly potrebné na udržanie napätia tela pri behu.

Časom budú silnejšie aj svaly vašich nôh. Aby ste im dodali nové podnety, odporúčame vám nosiť aj modely, ktoré tlmia menej. So zvyšujúcou sa intenzitou tréningu sa prirodzene zvyšuje aj opotrebovanie materiálu. Bežecká obuv je navrhnutá asi na 1000 km (v závislosti od značky). Rekreačným bežcom vystačí jeden pár topánok aj na celý rok. Ak ale trénujete na preteky alebo beháte niekoľkokrát týždenne, mali by ste zvážiť kúpu ešte minimálne jedného páru náhradných topánok – a to nehovoríme iba preto, že by sme vás radi videli behať v niektorom z našich modelov.

Ďalší pár topánok často postačí na to, aby ste vystavili svaly novým podnetom. Bežecká obuv navyše potrebuje približne 48 hodín na obnovenie svojich tlmiacich vlastností. Materiál sa totiž pri behu stlačí a vždy to trvá nejaký čas, kým opäť získa objem.

Okrem toho sa môžu v topánkach ľahšie usadiť baktérie a plesne, ak budú topánky stále vlhké a nebudú mať možnosť uschnúť.

Dúfame, že sa vám tento stručný pohľad do sveta bežeckých topánok páčil. V niektorých obchodoch INTERSPORT vám môžeme na základe týchto bodov spraviť analýzu. Pomocou 3D skenu zhodnotíme, aké postavenie majú vaše chodidlá a na bežeckom páse prostredníctvom videoanalýzy zistíme, či máte sklon k nesprávnemu rolovaniu chodidiel – viac informácií nájdete tu.

Budeme sa tešiť na vašu návštevu.