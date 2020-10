Celoplošné testovanie: Fakty, pokyny, odporúčania, najčastejšie otázky

V sobotu a nedeľu sa na celom Slovensku uskutoční prvé kolo celoplošného testovania, ktoré má za cieľ pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie koronavírusu. Odberné miesta budú otvorené 31. októbra a 1. novembra 2020 od 7. - 22. h.

30. okt 2020 o 11:49 Viera Legerská, Peter Fedor

Pri prvom kole testovania počíta rezort obrazy s vyše 4 900 odbernými tímami a viac ako 5 000 odbernými miestami na celom Slovensku. Je nastavené pružnejšie ako to minulotýždňové na Orave a v okrese Bardejov, nie všetky odberné miesta budú aktívne počas oboch dní. Veľké firmy nad 4 tisíc zamestnancov budú testovanie realizovať vo vlastnej réžii.

Celoplošné testovanie nazvané Spoločná zodpovednosť je dobrovoľné, ale motiváciou k účasti na ňom je aj to, že zákaz vychádzania v čase od 5.h do 1.h nasledujúceho dňa vláda predĺžila aj na budúci týždeň – do 8. novembra 2020.

1. Čo znamená negatívny výsledok testu a aké výhody z neho plynú?

Negatívny výsledok testu z celoštátneho testovania alebo PCR testu z 29. októbra až 1. novembra znamená koniec zákazu vychádzania. Týka sa to aj ľudí, ktorí nemali povinnosť sa dať otestovať.

Obchody a prevádzky

Všetky predajne a prevádzky služieb, ktoré tento týždeň nemohli ľudia navštíviť, budú pre negatívne otestovaných znova prístupné. Zatvorené zostávajú len interiéry reštaurácií, fitnes- a wellnesscentrá, akvaparky a kúpaliská.

Sloboda pohybu

Certifikát s negatívnym výsledkom ľuďom umožňuje opäť sa pohybovať po obciach a mestách aj v prírode po celom území krajiny bez obmedzení.

Zákazy

V platnosti zostáva zákaz organizovania hromadných podujatí s účasťou nad šesť ľudí a povinnosť nosiť rúška aj v exteriéroch.

Uvoľnený režim trvá do nedele 8. novembra.

2. Kto sa testovať nemusí, a aj tak sa mu skončí zákaz vychádzania?

Ľudia, ktorým zdravotný stav neumožňuje, aby ich testovali,

ľudia so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím,

ľudia so závažnou poruchou autistického spektra,

ľudia s nedostatočnou imunitou organizmu,

ľudia, ktorým liečba ochorenia ovplyvňuje imunitu,

ľudia, ktorí v čase testovania majú nariadenú covidovú karanténu,

ľudia ktorí už ochorenie Covid-19 prekonali medzi 1. augustom a 15. októbrom,

deti do desať rokov a žiaci pri ceste do škôl a späť.

3. Ako postupovať, ak je výsledok testu pozitívny?

Pozitívne testovaní musia okamžite po oznámení výsledku testov zostať v karanténe, ktorá trvá minimálne desať dní.

Je potrebné telefonicky alebo elektronicky kontaktovať svojho všeobecného lekára. Ak je chorý maloletý, treba informovať detského lekára.



Ak žijete v domácnosti s viacerými členmi a nechcete ich vystaviť riziku nákazy, je k dispozícii niekoľko ubytovacích zariadení, v ktorých bude možné povinnú karanténu absolvovať. Ich zoznam nájdete na webovej stránke: somzodpovedny.sk. Fungovať budú na komerčnej báze, v dostupnej cene.

Najskorší termín na ukončenie karantény pre pozitívne testovaných z celoštátneho testovania je po jeho druhom kole, teda najskôr v pondelok 9. novembra. Platí to, ak infikovaný nemal tri dni pred ukončením karantény žiadne prejavy choroby Covid-19. Karanténu je možné ukončiť aj skôr po negatívnom výsledku PCR testu.

Nárok na PN. Pozitívne testovaní majú nárok na pandemickú práceneschopnosť.

4. Čo sa stane, ak sa nedám otestovať? Budem môcť ísť do práce?

Pre ľudí bez negatívneho výsledku z testovania počas nasledujúceho víkendu bude na celom Slovensku pokračovať režim zákazu vychádzania. Výnimka platí len medzi jednou až piatou hodinou ráno.

Od 2. do 8. novembra budú môcť navštíviť len najbližšie potraviny, lekáreň a zdravotnícke potreby, drogériu, predajňu krmív pre zvieratá a zabezpečiť starostlivosť o domáce zvieratá a natankovať palivo.

Povolené je aj ísť so psom či s mačkou do sto metrov od bydliska. Ďalej od domu sa bude dať ísť len na testovanie, k lekárovi, na pohreb blízkeho, uzavrieť manželstvo a na krst.

Zamestnanec bez testu nemá nárok na pandemickú PN. Zamestnávateľ mu môže povoliť prácu z domu alebo dovolenku. Inak mu môže nariadiť aj neplatené voľno. Keďže nepríde do práce, môže to považovať za porušenie pracovnej disciplíny a zamestnanca aj prepustiť.

Ak v spoločnej domácnosti žije viac ľudí a časť z nich sa otestovať nedala, platí pre nich zákaz vychádzania, zatiaľ čo pre otestovaných s negatívnym výsledkom platí uvoľnený režim.

5. Musím absolvovať celoplošné testovanie?

Víkendové celoštátne testovanie je dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci ľudia vo veku od desať rokov. Neúčasť na testovaní, resp. ani na testovaní v súkromných laboratóriách, ale znamená predĺženie zákazu vychádzania pre tieto osoby minimálne o ďalší týždeň – do 8.novembra.

Naopak – účastníci obidvoch testov s negatívnym výsledkom budú môcť využiť benefity, ktoré im umožnia väčšiu slobodu pohybu, nákupov a služieb.

6. Prečo treba ísť na testovanie?

Celoplošné testovanie môže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu. Vďaka nemu získajú lekári čas a priestor na to, aby sa mohli postarať o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj zdravo

7. Komu sa testovanie neodporúča?

Osobám nad 65 rokov, ktorí trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.

Klientom domovov sociálnych služieb a hospitalizovaným pacientom v nemocniciach bude testovanie vykonané priamo v týchto zariadeniach.

8. Kde nájdem konkrétne pokyny k testovaniu?

Odporúča sa sledovať informácie miestnej samosprávy, ktoré majú vydávať usmernenia k účasti a konkrétne časy. Sledujte preto komunikačné kanály samosprávy – webstránky, miestny rozhlas, informačné letáky.

Tieto informácie sa snažíme v čom najväčšom rozsahu publikovať a aktualizovať aj na jednotlivých regionálnych weboch MY - MYregiony.sk

9.Treba sa dať testovať aj pri druhom štátnom teste? Čo robiť medzi testami?

Áno. Platnosť certifikátov z prvého celoštátneho testovania trvá len do nedele 8. novembra. Siedmeho a ôsmeho novembra sa má konať druhé celoštátne testovanie.

Vláda aj na týždeň po ňom plánuje predĺžiť zákaz vychádzania a výnimky budú platiť opäť len pre ľudí s novým certifikátom, ak bude test negatívny.

Na druhom kole testovania, ak sa bude konať, sa nezúčastňujú pozitívne testovaní z prvého kola, pretože budú ešte v karanténe.

Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča obmedziť stretávania sa s inými osobami na minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia.

10. Bude testovanie pre ľudí bezpečné?

Tam, kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Postup odberom bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. Bude sa organizovať za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované, na poriadok a dodržiavanie pravidiel budú dohliadať príslušníci Policajného zboru a Ozbrojených síl SR. Testujúci personál bude vopred testovaný. Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať zdravotnícky personál a následne budú bezpečne zlikvidované.

11. Kde sa možno otestovať a aké doklady si musím so sebou zobrať?

Na testovaní budete potrebovať 2 doklady: Občiansky preukaz a kartičku poistenca.

Otestovať sa môžete dať prioritne vo vašej obci a meste podľa usmernenia, ktoré dostanete od samosprávy. Testovať sa bude dať v prvom kole na určených odberných miestach 31. októbra a 1. novembra 2020 v čase od 7. do 22. h. Prestávky sú naplánované od 12.-12.30 h a od 18.-18.30 h. Sú určené na oddych personálu a dezinfekciu miestností.

Test ale možno absolvovať aj na ľubovoľnom odbernom mieste vo vašej blízkosti, napríklad keď máte prechodný pobyt v inom meste. Vezmite do úvahy, že posledné stery sa budú vykonávať o 21.30 h.

Zoznam odberných miest na celom slovensku nájdete aj tu: Zoznam odberných miest. Zoznam priebežne aktualizujeme. Zoznam odberných miest sa môže priebežne meniť, preto ho odporúčame skontrolovať aj v deň odberu.

12. Žijem v zahraničí, mám cestovať na testovanie?

Slovákom žijúcim v zahraničí sa neodporúča cestovať na Slovensko kvôli plošnému testovaniu. Vzťahujú sa na nich podmienky platné od 1.októbra 2020 uverejnené na stránke: korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín.

13. Majú sa testovania zúčastniť aj ľudia zo zahraničia, ktorí žijú či študujú na Slovensku?

- Áno, je to ich povinnosť, ak sa počas testovania nachádzajú na území SR. Inak sa na nich vzťahuje zákaz vychádzania. Pri testovaní sa preukážu pasom.

Postup testovania

Dezinfekcia

krok – dezinfekcia rúk, dezinfekcia bude na mieste k dispozícii.

Administratíva

krok – administratívne úkony – preukážete sa občianskym preukazom a kartičkou poistenca. Vypíšete formulár potrebný na registráciu. Po registrácii dostanete číslo a vreckovku. krok – pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos a odkašlete. Zahodíte použitú vreckovku.

Odber

krok – zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, následne vám jemnou tyčinkou odoberie vzorku z nosohltana. krok – odoberiete sa do vyhradeného, vydenzifikovaného priestoru a počkáte na výsledky. krok - zdravotník vás privolá podľa prideleného čísla, opäť mu predložíte občiansky preukaz, vypíše vám certifikát, kde označí výsledky vášho testu, odovzdá vám ho v zalepenej obálke. V nej nájdete aj poučenie o tom, čo robiť v prípade negatívneho, resp. pozitívneho výsledku.

Odovzdanie výsledkov

krok – odchádzate z odberného miesta. V prípade pozitívneho výsledku do domácej desaťdňovej karantény.

Zdroj: Ministerstvo obrany SR

Viac info: korona.gov.sk

