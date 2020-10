O stravenkovej petícii rokovali na ministerstve

Iniciátora petície Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov Ľubomíra Sečkára s jeho tímom prijala generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká.

22. okt 2020 o 17:03

Hlavnou témou stretnutia v pondelok 19. októbra 2020 bolo prerokovanie petície v súlade so zákonom o petičnom práve. „Míting bol podnetný, trval takmer dve hodiny. Oceňujem prístup zamestnancov ministerstva, boli konštruktívni a milí. Verím, že hlas a požiadavky 12 553 ľudí, ktoré sme vyzbierali v našich mestách, zohľadnia títo odborníci pri predkladaní návrhu do vlády,“ informoval po stretnutí Ľubomír Sečkár. Obáva sa, že prípadná zmena by postihla predovšetkým nízko príjmové skupiny zamestnancov.

V septembri odovzdali petičiari na čele s Ľubomírom Sečkárom petíciu na ministerstve práce. V pondelok o nej rokovali so zástupcami ministerstva. (zdroj: Vladimír Tošovec)

Zmenou na finančnú náhradu za jedlo sa vytratí účel, na ktorý stravovanie slúži.

Je viac ako pravdepodobné, že časom by mohlo prísť k úplnému zrušeniu príspevku.

Mnohým sa príspevok v hotovosti stratí v mzde, aj keď bude administratívne uznaný,

ale zamestnávatelia mzdu nezvýšia. Nové administratívne povinnosti pribudnú aj spomínaným zamestnávateľom.

V uliciach sa stretli s rôznymi názormi. „Napríklad Jozef z Vrania hovoril, že má exekúcie a nechce riskovať, že príde o príspevok na stravu len preto, že ho chcú vyplácať ako súčasť mzdy. Stanislav z Martina si myslí, že iba v hlavách politikov môže skrsnúť myšlienka, že gastráče netreba. Poslancom odkazuje, aby si skúsili žiť z platu priemerného obyvateľa Slovenska, potom by boli radi aj za ne,“ povedal Sečkár.

Petíciu Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov odovzdali v septembri jej iniciátori na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Podpísalo ju 12 553 ľudí z celého Slovenska, jej cieľom je zachovanie príspevku na stravovanie v jeho súčasnej podobe. Podľa tejto iniciatívy je v ohrození posledná sociálna istota, navyše v čase, keď nie je jasné, aké budú dlhodobé dopady krízy spôsobenej koronavírusom.