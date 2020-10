Silné reči mieria do šípkarského turnaja. Končia so stand upom?

Svet je v poslednej dobe hore nohami a tak sa stalo, že sa štyria členovia Silných rečí od svojej partie odtrhli, vytvorili svoj tím a vrhli sa do šípkarského turnaja.

Majú komediálny klub, niekoľko úspešných šou, natáčajú podcasty a vysielajú vo vlastnej internetovej televízii – táto bratislavská stand up comedy partia rozdáva smiech na všetky strany. Lenže svet je v poslednej dobe hore nohami a tak sa stalo, že sa štyria členovia Silných rečí od svojej partie odtrhli, vytvorili svoj tím a vrhli sa do šípkarského turnaja. Je to snáď predzvesť konca komédie na Slovensku?

Tento rok hromadným akciám veľmi nepraje. Hľadiská sa vyprázdňujú a umelecké predstavenia sa presúvajú na internet. Silné reči túto možnosť využili tiež a dôkazom je ich podcast Karanténa. „Lenže človek nemôže byť neustále zatvorený medzi štyrmi stenami za mikrofónom, všetci sa potrebujeme socializovať. A keď máte možnosť stráviť večer v podniku so svojou partiou, zahádzať si počas toho na terč a ešte od značky Gambrinus získať 4000 EUR, nie je nad čím premýšľať,“ prezradil Jano Gordulič, vedúci Silných rečí.

Takže nie, slovenskej stand up comedy umieračik ešte nezvoní, môžete byť pokojní. A pokiaľ na Zem nedopadne meteorit a nepripraví nás o elektrickú sieť a internet, vaši obľúbení komici si vždy nájdu spôsob, ako vám spríjemniť deň. A vy si ho môžete spríjemniť už teraz a to práve šípkami. A možno aj zarobíte a vyhráte nad Silnými hrotmi – tak sa totiž štvorčlenný šípkarský tím Silných rečí volá. Značka Gambrinus sa rozhodla, že podporí slovenskú šípkarskú kultúru. Usporiadala súťaž Gambrinus šípkari, do ktorej sa môže prihlásiť úplne každý, a to dokonca aj keď ste šípky ešte nikdy nehrali. „Čo je aj náš prípad,“ dopĺňa Jano. „Ja som sa o existencii šípkarských turnajov dozvedel len nedávno. Našťastie človek nemusí byť profesionál, pretože body sa dajú zbierať aj vďaka tomu, že si do zapojeného podniku zájdete na jedno.“

Najlepšie na tom je, že sa na turnaje nemusí nikam dochádzať. Stačí zájsť do podniku, ktorý je do projektu zapojený, zaregistrovať sa na sipkari.sk, zahádzať si na terč, zabaviť sa s priateľmi a nakoniec zinkasovať body. Desať najlepších tímov nakoniec postúpi do finálneho turnaja, ktorého víťaz od značky Gambrinus dostane 4000 EUR! Čo sa hodí obzvlášť v situácii, kedy si nikto z nás nemôže byť istý tým, že bude mať prácu aj zajtra ráno.

„My navyše takto pri tréningoch zbierame materiál na naše ďalšie vystúpenia,“ smeje sa Jano. „Ja som napríklad také športové drevo. A vtipy, pri ktorých nakladáte sami sebe, teraz v zahraničí celkom letia. A my sa vždy snažíme ísť aspoň trošku s dobou.“

Takže apokalypsa sa nekoná, humor žije ďalej a dokonca dostane nový rozmer v podobe vtipov o šípkach zabodnutých v pozadí okoloidúceho personálu podniku. A pokiaľ sa niečo podobné prihodilo aj vám, dajte Silným rečiam vedieť. Možno sa im váš príbeh bude hodiť do nového repertoáru.