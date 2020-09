Aký bicykel je pre mňa vhodný?

Ak Vás ničí záplava ponúk bicyklov, radi vám pomôžeme prehľadom tých najbežnejších kategórií.

25. sep 2020 o 0:00

V tomto článku ide o to, aby ste sa vopred zamysleli nad tým, ktorý typ bicykla bude najviac spĺňať vaše potreby. Dozviete sa v ňom, ktorý bicykel je vhodný do akého terénu a aké sú rozdiely medzi rôznymi veľkosťami kolies.

Iba ak sami viete, na čo chcete klásť dôraz pri budúcich výletoch, iba vtedy vás dokážeme cielene previesť cez zoradené bicykle na predajni až k tomu vášmu tak, že s čistým svedomím prejdete s vaším novým bicyklom cez dvere obchodu alebo roztrhnete škatuľu pred dverami domu.

Zoznam možných spoločníkov na cestách, ktorí by prichádzali do úvahy, je dlhý. Existujú trekingové, krosové, horské bicykle, elektrobicykle, cestné, detské bicykle a množstvo ich podkategórií. Potom tu máme množstvo veľkostí kolies, ktoré môžu mať veľkosť až 29 palcov, pričom každá veľkosť je navyše v rôznych šírkach – od úzkych pri cestných bicykloch až po široké pri fatbikoch. Ale poďme na to postupne.

Využitie

Prvá otázka, ktorú si musíte položiť, je: Kde budem najčastejšie jazdiť so svojím bicyklom? Ak budete napríklad väčšinou v meste a jazdiť iba krátke vzdialenosti, mali by ste prejsť na odsek mestské bicykle. Pokiaľ máte v pláne chodiť v lete na dlhšie cyklistické túry a nechcete prísť o možnosť pripevnenia brašne o nosič, tak Váš bicykel nájdete práve medzi trekingovými bicyklami. Chcete cítiť vietor vo vlasoch a v priliehavom cyklistickom drese šliapať do pedálov smerom k horizontu? Svojho spoločníka s úzkymi plášťami nájdete medzi cestnými bicyklami. Ak chcete športový všestranný bicykel, ktorý vás bezpečne prevedie mestom a jednoduchými lesnými chodníkmi, v tom prípade je pre Vás tou najlepšou voľbou krosový bicykel.

Vidíte sa skôr jazdiť po horách a po náročnom dni sa chcete najradšej odreagovať jazdou v lese? V tom prípade siahnite po horskom bicykli! Pokiaľ však chcete chodiť na dlhé túry a potrebujete podporu elektromotora, mali by ste sa pozrieť, či niektorá z vyššie uvedených kategórií nie je dostupná aj vo verzii elektrobicykla.

A v neposlednom rade sú tu detské bicykle, ak chcete ako rodič odovzdať radosť z bicyklovania ďalšej generácii. Koniec koncov aj oni raz budú veľkí a budú si klásť tú istú otázku: Aký bicykel vlastne potrebujem?

Kolesá a ich veľkosti

Túžba ľudí zdolať a prejsť na bicykli každý terén sa stala výzvou pre konštruktérov, aby zostrojili optimálnu veľkosť kolies a splnili túžbu po nekonečnej slobode. A rovnako ako sa menila geometria bicyklov, menila sa aj veľkosť a šírka kolies.

Začnime s 26" pneumatikami. Veľkosť 26" bola pred niekoľkými rokmi v prípade horských bicyklov štandardom. Tieto kolesá sú v zásade agilnejšie, tuhšie a taktiež aj ľahšie. Na druhej strane tu máme 29" kolesá. Sú síce ťažšie, ale ponúkajú niečo, čomu menšie pneumatiky nemôžu konkurovať ­ rýchlosť. Väčšia pneumatika zdolá prekážky na trati oveľa ľahšie než menšia. Cyklistický priemysel preto urobil kompromis a rozhodol sa pre veľkosť 27,5", príp. 650b. Tieto kolesá kombinujú to najlepšie z oboch a sú momentálne štandardom viacerých horských bicyklov.

Štandardom pre mestské, trekingové alebo cestné bicykle sú kolesá vo veľkosti 28". Pneumatiky majú stále vynikajúce (pre)jazdné vlastnosti, ale na rozdiel od horských bicyklov nemusia prekonávať až tak veľa prekážok. Ak porovnáme šírku plášťov, zistíme, že horské bicykle majú podstatne širšie kolesá. Dôvodom je kontaktná plocha plášťa, ktorá ovplyvňuje valivý odpor. Široká 2,8" pneumatika má na trati väčšiu aktívnu plochu a poskytuje tak lepšiu priľnavosť. Väčšia plocha však zvyšuje valivý odpor, čo vyžaduje väčšiu silu v nohách. Keďže pri mestských, trekingových alebo cestných bicykloch nie je potrebná priľnavosť v teréne, je vhodné používať pri nich úzke plášte. Minimalizuje sa tak kontaktná plocha a valivý odpor takmer nie je badateľný. Šliapanie do pedálov je tak v konečnom dôsledku jednoduchšie.

Ešte jedna stručná informácia: Napríklad také fatbiky boli pôvodne vyvinuté na jazdu v ťažkých pieskových alebo vlhkých terénoch, do ktorých by sa bežné kolesá zaborili.

Výbava

V prvom kroku išlo o to nájsť tú správnu geometriu vášho bicykla. Ona určuje, do akého terénu je váš bicykel vhodný. Vhodná výbava závisí najmä od toho, ako často budete na svojom bicykli v budúcnosti jazdiť. Ak vytiahnete svoj bicykel iba raz za týždeň, aby ste si na trhu kúpili čerstvé ovocie a zeleninu, nebudete pravdepodobne potrebovať žiaden karbónový prehadzovač 3x11. Na druhej strane zase určite nebudete chcieť zbytočne šetriť, ak plánujete chodiť 5-krát do týždňa do lesa a po každej jazde by ste boli nútení nastavovať prehadzovač.

Často sa ponúka všestranné vybavenie, ktoré však v prvom momente sľubuje oveľa viac, než neskôr dokáže ponúknuť. Nie je to výzva, aby ste nesiahali po lacnejších prehadzovačoch, pretože aj tie dokážu pri správnej starostlivosti dlho vydržať. Ak však chcete vysokú spoľahlivosť, nízku hmotnosť alebo robustnosť a to všetko najlepšie v každej situácii, bude to vyžadovať iné materiály a dômyselné technické riešenia, pre ktoré budete musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Ten, kto veľa vyžaduje, by mal byť pripravený veľa dávať. Aj keď to znie ako gýčové heslo, platí to pre mnohé prvky výbavy bicykla, ako sú napríklad brzdy, odpruženie a mnohé ďalšie komponenty.

Doteraz to boli otázky, s ktorými vám poradí náš servisný personál. V ďalšom kroku vám chceme detailnejšie predstaviť kategórie bicyklov, ktoré sme už spomínali vyššie.

Ako už názov napovedá, mestské bicykle sú vhodné do mesta. Vzpriamené sedenie vám umožňuje komfortný štýl jazdy a pomocou nosiča alebo predného košíka si môžete váš nákup pohodlne odviezť domov. Miernym tempom sa dajú zvládnuť ľahké krátke úseky z bodu A do bodu B. Ďalšou dôležitou charakteristikou mestských bicyklov je, že sú spôsobilé na jazdu v premávke. Dobré svetlo a odrazové sklíčka zaručia, že vás dobre uvidia aj ostatní účastníci cestnej premávky. Pokiaľ ide o prevody, mestské bicykle si často vystačia iba s malým počtom prevodových stupňov – niekedy je to len nábojová 3-rýchlostná prevodovka, čo je celkom postačujúce, pokiaľ nebývate v San Franciscu. Mestské bicykle sú preto zámerne jednoduché a dostupné za menej peňazí.

Trekingové bicykle

Trekingové bicykle sú primárne určené pre tých, ktoríby šli radi na dlhšiu túru a pritom siahli po taškách na bicykel, aby uschovali oblečenie alebo inú užitočnú batožinu. Zo športových bicyklov sú trekingové bicykle najpohodlnejšie. Aj keď stále sedíte relatívne vzpriamene, poloha pri sedení je mierne zhrbenejšia než pri mestských bicykloch. V kombinácii s radením, ktoré ponúka širokú škálu prevodových stupňov, s ním zvládnete aj dlhšie túry v rôznych terénoch.

Horské bicykle

Horské bicykle si želajú iba jediné: jazdiť v ťažkom teréne. Aby sa toto želanie dalo naplniť, majú tieto bicykle pruženie, ako aj širšie kolesá než ich konkurenti. V rámci kategórie horských bicyklov rozlišujeme medzi celoodpruženými bicyklami (odpružené koleso vpredu a vzadu) a hardtailom (iba predná odpružená vidlica). Celoodpružené bicykle sa zase delia na cross country bicykle (odpruženie so zdvihom 100-120 mm), trailové bicykle (odpruženie so zdvihom 130-150 mm), Enduro bicykle (odpruženie so zdvihom 150-170mm) a downhill bicykle (odpruženie so zdvihom 180mm- 203mm). Tu by sme mali ešte spomenúť, že čím vyšší je zdvih odpruženia horského bicykla, tým viac sily sa pri šliapaní stráca z dôvodu vnárania tlmiacich prvkov – nikto by si neželal šliapať na downhill bicykli čo i len pol hodinu! V tomto prípade je dôležité nájsť vhodnú kombináciu výkonu pri jazde do kopca a z kopca. Radenie variuje v závislosti od využitia bicykla od 2x11 do 1x12 rýchlostí.

Zdá sa, že cestné bicykle zažívajú v poslednej dobe, aj vďaka Peťovi Saganovi, svoju renesanciu. Takmer denne vídať dvadsiatnikov, ktorí si natiahnu priliehavý cyklistický dres a so zrkadlovým slnečnými okuliarmi jazdia pozdĺž Dunaja či Váhu alebo na cestách pod Karpatmi. Spomedzi všetkých bicyklov je poloha pri sedení na cestných bicykloch najšportovejšia a tieto bicykle majú aj najtenšie kolesá. Ide tu o to, aby ste sa v krátkom čase dostali čo najďalej – košík na bicykle tu budete hľadať márne. Kto sa raz zvezie po asfalte na cestnom bicykli, nepochybne nad sebou bude krútiť hlavou, prečo to neurobil skôr a doteraz sa trápil na hladkých povrchoch na horskom bicykli. Obľúbenou verziou do mesta sú bicykle fixie – je to typ s kľukou s jedným prevodníkom a malým prevodníkom vzadu, vďaka čomu sú veľmi nenáročné na údržbu. Ak hľadáte cestný bicykel, ktorý zvládne aj ľahší terén, budete spokojní aj s cyklokrosovým bicyklom. Je to variant cestných bicyklov s hrubším a širším profilom plášťa a širšími riadidlami.

Krosové bicykle v sebe spájajú vlastnosti cestných a horských bicyklov. Opticky sa síce podobajú trekingovým bicyklom, avšak z hľadiska ich geometrie a výbavy sú skoncipované tak, že hravo zvládnu výlet po lesných cestách a nenáročných lesných chodníčkoch. Na rozdiel od trekingových bicyklov na nich nie je toľko možností na pripevnenie prípadných cyklistických tašiek a sedí sa na nich športovejšie. Na druhej strane zase ponúkajú širšie plášte alebo kvalitnejšie pruženie.

Pojmy elektrobicykel a pedelec sa hovorovo často používajú ako synonymá. Ten, kto hovorí o elektrobicykli, má často na mysli pedelec. Podľa definície sú elektrobicykle také bicykle, ktoré si vystačia aj bez dodatočného ľudského pohonu, zatiaľ čo pedelecy potrebujú aspoň trochu zvyškovej sily jazdca a motor má len asistenčnú funkciu. Pedelecy nájdeme v každej vyššie uvedenej kategórii a pokrývajú rovnaké potreby. Aj keď sa elektrobicykle stávajú čoraz obľúbenejšími, treba poznamenať, že elektromotor síce vykompenzuje nedostatočnú kondíciu pri jazde do kopca, ale nie roky skúseností, ktoré sú potrebné na zostup z mnohých vrcholov. Je to bod, ktorý robí vrásky na tvárach členov horskej záchrannej služby. Napriek tomu môže byť elektrobicykel ideálnym spoločníkom na ceste do práce bez toho, aby ste sa zapotili a lapali pri príchode po dychu.

Pri detských bicykloch ide v prvom rade o to, aby sa ďalej odovzdávala radosť z bicyklovania. Od odrážadiel na trénovanie potrebného zmyslu pre rovnováhu až po bicykle na cestu do školy, ktoré sa svojou spôsobilosťou na jazdu v premávke postarajú o nevyhnutnú bezpečnosť. Podľa veku, alebo skôr výšky dieťaťa sú detské a juniorské bicykle ponúkané od 12 do 26 palcov.

Treba pripustiť, že toto je len stručný pohľad do sveta našich dvojkolesových spoločníkov. Dúfame však, že teraz pôjdete do obchodu s dobrým vedomím a svoje priania už budete vedieť jasne pomenovať.

A ak ste vďaka článku dostali obzvlášť chuť na bicyklovanie, tak si radšej rýchlo premyslite, ako budú vaše túry v budúcnosti vyzerať. Malý tip: Môžete sa síce bicyklovať aj sami, ale s priateľmi je to zábavnejšie. Podľa toho, ako to v súčasnosti vyzerá, bude zjavne všetko v zmysle motta: Dovolenka doma (nanajvýš v susedných krajinách). Tak prečo sa nevybrať na cyklotúry okolo jazier na Slovensku, alebo na niekoľkodňovú chatovú turistiku s horskými bicyklami? Rovnako zábavné môže byť aj cyklistika pozdĺž riek v regióne s trekingovými bicyklami a stanmi, konzervou ravioli a fľašou vína.

Rôznorodá ponuka bicyklov v obchode, by už pre vás nemala byť tajuplná. Skôr by mohla byť zdrojom inšpirácie pre budúce cyklotúry.

Na www.intersport.sk prinášame ďalšie témy, ktoré sa budú týkať našich dvojkolesových spoločníkov, preto si občas pozrite našu stránku!