Je ich desať, ale len jeden sa stane Učiteľom Slovenska 2020

3. ročník ocenenia Učiteľ Slovenska bol podľa organizátora Komenského inštitútu mimoriadne úspešný z hľadiska počtu nominácií a prihlášok.

17. sep 2020 o 15:59

Jeden z desiatich pedagógov sa stane Učiteľom Slovenska 2020.

Predovšetkým žiaci a študenti dali vedieť o tých učiteľoch, ktorí svoju prácu vykonávajú nielen s láskou a s nadšením, ale vnášajú do vyučovania aj množstvo inovatívnych prvkov.

V rámci 3. ročníka národnej ceny Učiteľ Slovenska dostali organizátori 1 101 nominácií, nakoniec sa do nej prihlásilo 164 učiteľov, 129 žien a 35 mužov. Z hľadiska počtu prihlášok a nominácií bol tento ročník zatiaľ najúspešnejší. ,,Sme presvedčení, že verejnosť si v zložitej situácii online vzdelávania z domu počas niekoľkých mesiacov viac uvedomila a ocenila postavenie učiteľa a jeho dôležitú úlohu v živote každej rodiny so školopovinným žiakom či študentom. Už samotné texty nominácií boli úžasným vyznaním všetkým skvelým učiteľom,“ zhodnotila Lucia Lichá, koordinátorka ocenenia Učiteľ Slovenska.

Do ocenenia sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla široká verejnosť.,,Naším cieľom je zviditeľňovať prácu a nasadenie pedagógov a sme radi, že nám to darí aj prostredníctvom ocenenia Učiteľ Slovenska. Oproti minulým ročníkom v rámci rekordného počtu nominácií takmer 50 percent tvorili nominácie žiakov a študentov, čo bol úžasný posun. Zároveň sme dostali nominácie na učiteľov aj z regiónov, ktoré sa počas minulých ročníkov do ocenenia vôbec nezapojili,” doplnila Lucia Lichá.

Na výber najúspešnejších desiatich finalistov mala porota stanovené kritériá, ktoré sú v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize. Je medzi nimi podpora vzdelávacieho úspechu každého žiaka, vytváranie šíriteľných inovatívnych alebo osvedčených foriem výučby, spolupráca so vzdelávacím organizáciami na Slovensku aj v zahraničí, či inšpirovanie kolegov v rámci komunity. Komenského inštitút realizuje ocenenie aj vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadačného fondu Telekom. Učiteľa Slovenska 2020 spoznáme v októbri, čaká ho odmena 5.000 eur a cesta na svetové finále Global Teacher Prize 2021. Jeden z finalistov získa Cenu verejnosti a Komenského inštitút zverejní aj držiteľa mimoriadnej ceny Učiteľ na diaľku.

Viac informácií, ako aj hlasovanie o Cene verejnosti nájdete na www.ucitelslovenska.sk