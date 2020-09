K ročnému online predplatnému dostanete Covid test v hodnote 59,90 eur zdarma

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

16. sep 2020 o 23:03

Opatrenia v súvislosti s koronakrízou sa postupne sprísňujú. Chcete ísť navštíviť starých rodičov, no bojíte sa, aby ste ich náhodou nenakazili? Plánujete cestu do zahraničia prípadne máte vo firme zamestnancov, ktorí potrebujú cestovať do zahraničia? Alebo len chcete mať istotu, že nie ste pozitívny?

Každý čitateľ, ktorý si teraz objedná ročné digitálne predplatné MYregiony.sk v hodnote 39,90€, s ktorým získa prístup k zamknutému obsahu na všetkých weboch vydavateľstva Petit Press, od nás dostane aj Covid test v hodnote 59,90€ ako darček (ide o PCR testy od spoločnosti Alpha Medical).

Pozor, počet Covid testov je limitovaný, po vyčerpaní zásob bude akcia ukončená.

Postup objednania:

Kliknite na "objednať digitálne predplatné" Tam kliknite na možnosť "Kúpiť ročné predplatné 39,90€" a zrealizujte platbu Do 24 hodím vám príde na mail poukaz na bezplatné vykonanie Covid testu

OBJEDNAŤ DIGITÁLNE PREDPLATNÉ

Odber väčšieho množstva Covid testov Ak máte záujem o odber väčšieho množstva Covid testov a predplatného, napr. pre firmu, kontaktujte nás prosím mailom na: peter.ciglan@petitpress.sk

Čo všetko zahŕňa ročné digitálne predplatné?

Neobmedzený prístup k exkluzívnemu lokálnemu spravodajstvu na MYregiony.sk, kde na 27 najčítanejších regionálnych weboch na Slovensku podrobne píšeme o dianí vo vašom regióne, meste, či obci a nájdete tu aj unikátny športový obsah, ktorý nemá na Slovensku konkurenciu

Neobmedzený prístup k exkluzívnemu obsahu na všetkých spravodajských weboch vydavateľstva Petit Press a.s.

Prístup na akomkoľvek zariadení, v mobile a tablete aj cez appku pre Android a iOS

Každý predplatiteľ môže všetky správy čítať na 3 rôznych zariadeniach

Neobmedzený počet diskusných príspevkov v našich článkoch

Prístup k online PDF listovačke 23 regionálnych týždenníkov MY cez MY PLUS

+ Covid test v hodnote 59,90€ ako darček (ide o PCR testy od spoločnosti Alpha Medical - poukaz na vykonanie testu posielame mailom do 24 hodín od zaplatenia za digi. predplatné).

Toto všetko od nás dostanete na celý rok v prepočte len za 0,77€ na týždeň!

Akciu na digitálne predplatné môžete využiť bez ohľadu na to, či ste nový alebo existujúci predplatiteľ. Existujúcim predplatiteľom sa predplatné automaticky predĺži o jeden rok a neprídu tak ani o deň zo svojho už zaplateného predplatného.

Digitálne predplatné môžete objednať aj svojim blízkym a potešiť ich tak pekným a hodnotným darčekom.

Pozor, táto mimoriadna akcia trvá len do vypredania zásob.

OBJEDNAŤ DIGITÁLNE PREDPLATNÉ