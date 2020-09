Najlepší slovenskí výčapníci, ktorí zabojujú o prestížny titul Pilsner Urquell Master Bartender, sú už známi

O prestížny titul Pilsner Urquell Master Bartender zabojuje na jeseň v Plzni aj jedenásť slovenských majstrov výčapníkov, ktorí svoje znalosti a skúsenosti predviedli na regionálnych kolách v Košiciach a Smoleniciach.

10. sep 2020 o 13:15

BRATISLAVA. Čapovanie piva a ďalšie disciplíny posudzovala odborná porota pod vedením Václava Berku, emeritného vrchného sládka Plzeňského Prazdroja. S českými finalistami sa stretnú na medzinárodnom finále v Plzni 10. a 11. novembra 2020.

Z košického kola postupujú do plzenského finále Paulína Rafajová zo Žilinskej Kozlovne, Jozef Váradi a Lucia Kubišová z banskobystrickej Pilsner restaurant u Kemov. Svojím výkonom odbornú porotu presvedčili aj Danka Svetlikova z Plzenskej Brány v Bratislave a Nikola Haffnerová z púchovskej prevádzky U Kronera. Medzi postupujúcich z regionálneho kola, ktoré prebehlo v Smoleniciach, patria Matej Holúbek zo stupavskej prevádzky U Holuba, Dominika Chudá z Plzeňskej Hodovne v Malackách, Jozef Lisý z prevádzky Plzeňka Malacky, Adriána Jančíková z prevádzky Bar & Pension Svet v Skalici, Ivana Almanová zo smolenického Havran Pubu a Alojz Horník z obľúbeného bratislavského Randal clubu. Oboch regionálnych kôl sa zúčastnilo dohromady takmer 100 výčapníkov a účasť na Slovensku tak dosiahla svoje historické maximum.

Prestížna súťaž, ktorá sa tento rok koná už 13. rok je určená výčapníkom, barmanom a barmankám, ktorí dokonale ovládajú svoju profesiu, robia ju s láskou a zdieľajú nadšenie zo zlatého plzenského ležiaka Pilsner Urquell. Počas uplynulých 12 ročníkov si svoje sily zmerali už stovky z nich. Cieľom súťaže je nielen šírenie osvety medzi majstrami výčapníkmi, ale predovšetkým podpora a zvyšovanie kvality pivnej kultúry na Slovensku. Pilsner Urquell si aj týmto spôsobom buduje ambasádorov značky, ktorí zároveň predstavujú aj garantov kvality tohto prémiového piva.

„Aj keď to kolegovia výčapníci skutočne nemali ľahké a kvôli zatvoreným podnikom nemohli vykonávať svoju profesiu, je vidieť, že svoje nadšenie a lásku k pivu nestrácajú. Sme veľmi radi, že majú záujem neustále sa zlepšovať a predviesť, čo dokážu. O to lepší pivný zážitok potom čaká hostí v podnikoch a to je náš hlavný cieľ,“ hovorí Václav Berka, emeritný vrchný sládok Plzeňského Prazdroja.

Súťažiaci sa museli predviesť nielen v samotnom čapovaní a vedieť vykúzliť dokonalú „hladinku“, preukázali aj svoje odborné znalosti o histórii a procese varenia piva Pilsner Urquell, starostlivosti o pivo a tiež jeho správnom servírovaní. Hodnotila sa aj ich schopnosť komunikovať s hosťami.

Záujem o účasť v súťaži Pilsner Urquell Master Bartender je každoročne veľmi vysoký, špecialisti od značky Pilsner Urquell však vyberajú len tých najlepších z každého regiónu. Víťazi tohto ročníka budú vyhlásení na slávnostnom galavečeri 11. novembra v Plzni. Nedávno prebehlo aj neverejné hodnotenie piatimi nezávislými porotcami – ambasádormi a zamestnancami Plzeňského Prazdroja, ktoré pomôže porote pri rozhodovaní vo finále. V Manifesto Smíchov finalisti počas verejného čapovania predviedli ako im to ide za pípou.