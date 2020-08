PODPOR SVOJ PUB: Choď na jedno a pomôž tak viackrát

Milovníci piva môžu jedným čapovaným vo svojom obľúbenom podniku pomôcť rozbehnúť ekonomiku.

14. aug 2020 o 9:44

Letná sezóna je v plnom prúde. Dobre rozbehnutý trend rastu spotreby piva v posledných rokoch tento rok dopláca nielen na zatvorené prevádzky počas korony, ale aj na neskorý nástup sezóny, chýbajúce letné festivaly a aktivity, ale aj na stále pretrvávajúcu opatrnosť zákazníkov ísť s priateľmi von, len tak na jedno. Milovníci piva však môžu jedným čapovaným vo svojom obľúbenom podniku pomôcť rozbehnúť ekonomiku.

Dobre rozbehnutý trend rastu trhu piva významne ovplyvnila pandémia

„Pivo je na Slovensku obľúbený nápoj. Pred niekoľkými rokmi sa zastavil pokles jeho spotreby piva a odvtedy postupne každoročne rastie. Nedávne predbežné údaje Štatistického úradu dokonca hovoria, že v roku 2019 spotreba piva poskočila na 77,9 litra na obyvateľa, čo znamená medziročný nárast o 7 %. Avšak obdobie pandemických obmedzení, počas ktorého bola väčšina gastro prevádzok zatvorená viac ako dva mesiace, spolu s neskorým nástupom letnej sezóny, s nižším medziročným počtom slnečných dní, sa určite negatívne odrazia v tohoročnej spotrebe a výrobe,“ hodnotí vývoj trhu piva na Slovensku Jana Shepperd, prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.

„Posedením s kamarátmi či najbližšími pri dobrom pive a chutnom jedle podporíme svoj obľúbený podnik, ktorý zamestnáva ľudí a nakupuje potraviny a služby od dodávateľov. My podporíme krčmára, krčmár pivovar, farmára či iného dodávateľa do gastro sektora. Výrobca potravín bude môcť posilniť výrobu, udržať zamestnanosť, prípadne vytvoriť ďalšie pracovné miesta, a prispievať cez dane a odvody do štátneho rozpočtu, ktorý tiež potrebuje príjmy,“ poukazuje na dôležitosť podpory gastro sektora a ekonomickú prepojenosť jednotlivých článkov dodávateľsko-odberateľského reťazca Jana Shepperd a dodáva: „Viac ako inokedy sa v poslednej dobe skloňuje aj význam potravinovej sebestačnosti. Pivo, patrí k potravinám, ktoré naši pivovarníci vyrábajú z lokálnych surovín. Naše pivo je produkt, v ktorom sú Slováci sebestační, na čo môžeme byť pyšní.“

Ako sa zmenilo správanie pivárov?

Vysoká popularita piva u Slovákov sa nemení. Podľa viacerých prieskumov(*) združenia, majú Slováci najradšej svetlé čapované pivo, hlavne ležiaky. Vysokú obľúbenosť u nás majú aj radlery, predovšetkým nealkoholické. Pomaly rastie tiež skupina zákazníkov, ktorí si radi vychutnávajú rôzne špeciály, predovšetkým pivá typu Ale. „Obdobie pandémie sa však ovplyvnilo to, kde si Slováci vychutnávajú pivo. Dramaticky klesla spotreba piva v gastro sektore (on trade), ktorá sa len čiastočne presunula do maloobchodu (off trade),“ spresňuje Jana Shepperd: „Po opätovnom otvorení prevádzok sa podľa nášho posledného prieskumu (^) len 60 % ľudí vrátilo k svojim zvykom pred karanténou a opäť chodia na pivo von. 30 % respondentov pije teraz pivo častejšie doma, lebo je to pre nich pohodlnejšie. Návrat zákazníkov späť do svojich obľúbených pivární, kaviarní či reštaurácií považujeme za nesmierne dôležité pre oživenie sektora gastro služieb, ich dodávateľov a celej ekonomiky.“

Letná pivná sezóna je viac než dôležitá

Počas letnej sezóny vypijú Slováci približne dve tretiny celkovej ročnej spotreby piva. „Hoci sa len jedna tretina slovenského piva predá v pohostinstvách, pre naše pivovary to predstavuje dve tretiny ich celoročného zisku. Aj gastro prevádzky, ktoré primárne žijú z predaja čapovaného piva, zarobia väčšinu svojich celoročných príjmov práve počas letnej sezóny. Aktuálna letná sezóna, ktorá je poznačená neskorým začiatkom a chladným júnom, zatiaľ straty spôsobené karanténnymi opatreniami nekompenzuje ani výrobcom, ani gastro sektoru. Spotrebitelia sú stále opatrní pri návšteve pohostinstiev a reštaurácii. Pivovarníci a sladovníci sa snažia o návrat zákazníkov do gastro sektora, pretože neustále potrebuje pomoc. Oživovanie gastro sektora a cestovného ruchu však môžu trvať niekoľko rokov,“ dodáva Jana Shepperd.

Čo pomôže pivovarníkom a sladovníkom?

Pivovarníci, rovnako ako iní potravinári, a celý sektor ubytovacích a stravovacích služieb (HORECA), potrebujú systematickú pomoc štátu na podporu ich konkurencieschopnosti na jednotnom EÚ trhu.„Na Slovensku nebola k dnešnému dňu prijatá žiadna špecifická pomoc pre najviac postihnutý sektor, akým je cestovný ruch, kam gastro jednoznačne patrí. Apelujeme preto na predstaviteľov rezortných ministerstiev a snažíme presadiť účinné nástroje, ktorými sú napríklad zníženie DPH na stravovacie služby, nealkoholické nápoje a čapované pivo,“ hovorí Jana Shepperd.

Naši poľnohospodári očakávajú v tomto roku dobrú úrodu jačmeňa. Vzhľadom však na nepomer osevných plôch výrazne v neprospech jačmeňa jarného, ktorý je kľúčový pre výrobu sladu a piva, budú naši sladovníci opäť čeliť jeho nedostatku. Poľnohospodári váhajú s vysievaním jačmeňa jarného pre vysoké riziko nedosiahnutia sladovníckej kvality. Ak by poľnohospodári našli pre jačmeň, ktorý nedosiahne sladovnícku kvalitu odbyt, napríklad v živočíšnej výrobe, neváhali by jarný jačmeň vysievať na väčších plochách. Preto by obnova predovšetkým chovu ošípaných na Slovensku bola pomocou aj pre pestovateľov jačmeňa a sladovne.

Výzva: Neseďte doma, poďte von na jedno a podporte svoj pub

Krízu v gastro sektore počas karantény si uvedomilo až 71 % milovníkov piva. Z nich 60 % sa rozhodlo aj pomôcť, napr. predplatením budúcej konzumácie a až 31 % využilo donášku čapovaného piva domov.„Každý milovník piva však môže tiež podať pomocnú ruku tým, že navštívi svoj obľúbený podnik. Ísť na pivo von tak dostáva aj „dobročinný“ rozmer. Radi by sme preto vyzvali spoločne ľudí, aby nesedeli doma - pozývame ich von, na jedno a pomôžeme tak reštauráciám, pivovarníkom, a celej slovenskej ekonomike,“ dodáva na záver Jana Shepperd.

(*) = Prieskum KATNAR 2018 a Online prieskum agentúry Kakadu (júl 2020) pre SZVPZ o spotrebiteľskom správaní konzumentov piva pod vplyvom COVID-19 (vzorka 317, 18+ FB populácia so záujmom o pivo)

(^) Online prieskum agentúry Kakadu (júl 2020) pre SZVPZ