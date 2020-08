Právna poradňa: Ako riešiť spory rodičov a detí

V právnej poradni odpovedáme na otázky čitateľov. Dnes na tému: Ako riešiť spory rodičov a detí.

2. aug 2020 o 19:56 Viera Legerská

JUDr: Silvia Tatarková, advokátka (zdroj: )

Chcem požiadať o výživné na moju dvojročnú dcéru, ale zároveň chcem, aby sa s otcom nemohla stretávať, keďže sa o ňu od narodenia nezaujímal a mám na neho veľmi zlé spomienky. Doteraz som nemala odvahu o to požiadať, lebo sa bojím, že bude chcieť malú, keď mi bude platiť výživné na ňu, aj vídať. Je možné toto dosiahnuť? Zuzana D.

Rodičovské práva a povinnosti, medzi ktoré patrí aj starostlivosť o výchovu dieťaťa, prináležia obom rodičom. Ak má dôjsť k zákazu styku jedného rodiča s dieťaťom, musí byť na to skutočne závažný dôvod, aby

JUDr.Monika Lichnerová, advokátska koncipientka (zdroj: )

súd vôbec o tom uvažoval. Nezhody rodičov takýmto dôvodom nie sú.

Nezáujem otca o výchovu maloletého dieťaťa sám o sebe nie je dôvodom na to, aby mu súd zakázal styk s dieťaťom. Súd o tom môže rozhodnúť, no iba vtedy, ak je to v záujme dieťaťa. Záujem dieťaťa sa v konaní riadne skúma. Zo skúseností vieme, že rozhodnutie o zákaze styku rodiča s dieťaťom nevydáva súd veľmi často, ide o výnimočné rozhodnutia. Rozhodovacia prax súdov smeruje skôr k zachovávaniu rodičovských práv oboch rodičov.

Mgr.Ing. Ondrej Randiak, advokátsky koncipient (zdroj: )

V prípade, že podáte návrh na určenie platenia výživného, je možné že otec sa začne dožadovať stretávania s dcérou, je to jeho rodičovské právo. Návrh o výživné by ste podľa nášho názoru by ste mali podať. Tak ako má otec právo styku s dieťaťom, má aj povinnosť podieľať sa na jeho výdavkoch a výchove. Predpokladáme, že máte vyriešenú otázku zverenia dieťaťa, keďže ho nevychovávate spolu. Pokiaľ tak nie je určené, súd bude musieť vyriešiť otázku nielen výživného ale v prvom rade zverenia dieťaťa.

Máme šesťročnú dcéru po rozhodnutí súdu v striedavej starostlivosti. Dcéra ale túto starostlivosť nezvláda, preto

Bc. Júlia Zacharidesová, právna asistentka (zdroj: )

sme sa dohodli, že si ju budeme striedať každý deň. No týždeň bude spať u jedného, potom u druhého rodiča. A toto je ten problém. Dcéra u otca spať nechce, no vie, že musí.... Takmer každý večer mi volá, ja ju idem uspať, aby netrpela, potom odídem. Keď je u mňa, ani slovkom si na otca nespomenie. Poraďte mi, ako to mám riešiť? Alena Š.

Rozsudok súdu, ktorým bolo rozhodnuté o striedavej osobnej starostlivosti, je možné zmeniť buď novým rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou rodičovskou dohodou. Vychádzajme z toho, že k dohode nedôjde a

Nina Rantová, právna asistentka (zdroj: )

budete sa domáhať zmeny starostlivosti návrhom na súde. Takáto zmena však vyžaduje aj zmenu pomerov, na základe ktorých bolo rozhodnuté o striedavej osobnej starostlivosti v pôvodných časových intervaloch. Vo vašom prípade by muselo ísť o takú zmenu pomerov, ktorá by dokazovala, že doteraz vykonávaný spôsob starostlivosti o dieťa nespĺňa podmienky pre najlepší vývoj dieťaťa.

Kritériom najvhodnejšej úpravy starostlivosti o dieťa je vždy záujem maloletého dieťaťa. Preto, ak máte za to, že striedavá starostlivosť nie je vhodná pre výchovu dieťaťa, je možné podať návrh na zmenu rozhodnutia súdu a žiadať, aby dieťa bolo zverené do výlučnej osobnej starostlivosti matky s upraveným, možno širokým stykom otca s maloletou.

Súčasne zdôrazňujeme, že na takúto zmenu je potrebné súdu preukázať zmenu pomerov a záujem dieťaťa na tejto zmene. Budete musieť argumentmi presvedčiť súd, že striedavá starostlivosť nie je pre dieťa vhodná – napríklad odborným vyjadrením, respektíve znaleckým posudkom. No lepšie by bolo, keby sa rodičia dohodli a do úpravy by nemusel vstupovať súd.

(zdroj: Ilustr.foto: Pixabay)

U našich susedov sa evidentne niečo deje. Počuť odtiaľ krik, plač detí, občas ich vidíme, že sú doudierané, smutné, na otázky o tom, čo sa u nich deje, nereagujú. Ich otec nám už aj vynadal, že sa nemáme do nich starať, matka iba klopí oči. No nám to nedá, nechceme, aby sa stalo nejaké nešťastie. Kde a komu sa máme zveriť s našimi podozreniami, že u našich susedov dochádza k týraniu? Ako to môžeme riešiť? Anna O.

Týranie a zanedbávanie starostlivosti o deti je vážna téma a náš štát má záujem na predchádzaní a riešení prípadov, aké naznačujete.

Spôsobov riešenia je hneď niekoľko. Ak máte vážne podozrenie, že u vašich susedov dochádza k týraniu alebo zanedbávaniu starostlivosti o deti, odporúčame informovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Takéto oznámenie je možné urobiť nielen osobne, môžete využiť aj bezplatnú telefonickú linku.

Náš právny poriadok, konkrétne Trestný zákon, pozná aj trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Pokiaľ ste presvedčená o tom, že situácia u vašich susedov je neúnosná, odporúčame kontaktovať priamo orgány činné v trestnom konaní, a to políciu alebo prokuratúru, ktoré sa budú musieť vaším oznámením zaoberať.

Do pozornosti dávame taktiež webovú stránku: www.detstvobeznasilia.gov.sk, ktorá sa zameriava na ochranu detí pred násilím. Práve na tejto stránke nájdete mnoho informácií týkajúcich sa témy týrania, násilia a zanedbávania starostlivosti o dieťa. Nájdete tu tiež kontakty a priamy odkaz na pomoc prostredníctvom online komunikácie.

Ak máte obavu z útokov zo strany suseda, pripomíname, že svoje podnety môžete podať aj anonymne.