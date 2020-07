SÚŤAŽ: Najlepšia dovolenka na Slovensku

Zapojte sa do našej letnej súťaže o skvelé ceny.

3. júl 2020 o 16:53 Peter Fedor, Viera Legerská

V rámci osemdielneho čitateľského seriálu s názvom Najlepšia dovolenka na Slovensku, ktorého cieľom je ponúknuť vám tie najzaujímavejšie tipy na trávenie dovolenky alebo výlety s deťmi a rodinou v slovenských regiónoch, sme pre vás pripravili súťaž, v ktorej môžete vyhrať zaujímavé ceny. Každý týždeň budeme prezentovať jeden konkrétny región.

Začíname regiónom Liptova.

Podmienky súťaže

Stačí, ak nám pošlete vašu fotografiu z Liptova, kde ste strávili vašu dovolenku, výlet, pripadne videli nejakú zaujímavosť, ktorá sa oplatí vidieť a ste v hre. Fotografiu je potrebné nahrať a poslať s vyplneným súťažným formulárom najneskôr do 16.7.

Súťažný formulár nájdete tu:

SÚŤAŽNÝ FORMULÁR

Súťaž trvá až do 7.9. Výhercov cien budeme žrebovať po ukončení súťaže.

Čo môžete získať?

1x kávovar Tchibo Cafissimo Easy

8 x voucher Wellness Day vo Welnness Hotel Patince

8x ročné digitálne predplatné produktu MY PLUS

8x mesačné digitálne predplatné produktu MY PLUS

Okrem toho vybrané fotografie uverejníme v týždenníku MY Liptovské noviny 20. júla 2020 a odmeníme ich bezplatným prístupom k MY PLUS.



MY Liptovské noviny, s vybranými fotkami Liptova, si budete môcť prelistovať v online (PDF) podobe aj na portáli MY PLUS od 20. júla 2020



Prajeme vám krásne leto a tešíme sa na fotografie od vás.

V prípade otázok nás kontaktuje na mail: viera.legerska@petitpress.sk