Ako riešiť spory s poisťovňami

Môžete sa pozrieť do zdravotnej dokumentácie svojho dospelého dieťaťa? Nechce vám poisťovňa preplatiť škodu na vozidle po zrážke so zvieraťom? Možno vystúpiť z druhého piliera starobného dôchodkového sporenia? Aj na tieto otázky odpovedá právnik.

31. máj 2020 o 17:57 Viera Legerská

JUDr. Silvia Tatarková, advokátka (zdroj: Archív ST)

Môžem ako rodič nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie môjho dieťaťa? Už má devätnásť. Jana M.

Oblasť poskytovania informácií zo zdravotnej dokumentácie rieši zákon o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V ňom sa uvádza aj to, kto môže nahliadať do zdravotnej dokumentácie. Oprávnenie nahliadať do zdravotnej dokumentácie má okrem iných aj osoba, ktorej sa zdravotná dokumentácia týka alebo jej zákonný zástupca. Dovŕšením osemnásteho roku veku dieťaťa zaniká rodičom zákonné zastúpenie, súčasne im zaniká

JUDr.Monika Lichnerová, advokátska koncipientka (zdroj: Archív ML)

aj právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie ich dieťaťa.

Toto platí za predpokladu, že rodičom nevznikol iný spôsob zákonného zastúpenia (napríklad, ak by bol rodič ustanovený ako opatrovník dieťaťa, ktoré bolo pozbavené spôsobilosti na právne úkony).

Za bežných okolností teda rodič dovŕšením osemnásteho roku veku dieťaťa stratí právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie dieťaťa. Podľa zákona však môže do zdravotnej dokumentácie nahliadať aj splnomocnená

Mgr.Ing. Ondrej Randiak, advokátsky koncipient (zdroj: Archív OR)

osoba na základe písomného plnomocenstva v rozsahu uvedenom v plnomocenstve. Pokiaľ teda vaše dieťa súhlasí s nahliadnutím do zdravotnej dokumentácie, môžete požiadať o udelenie písomného plnomocenstva na takýto úkon. Pre úplnosť uvádzame, že podpis vášho dieťaťa na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený.

Môžem odstúpiť od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z druhého piliera? Dá sa to vôbec? Silvia K.

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení v II. pilieri zaniká iba v zákonom stanovených prípadoch - napríklad v prípade smrti sporiteľa, prestupom do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti či vyplatením nasporených peňažných prostriedkov.

Od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju, ani zrušiť dohodou zmluvných strán. Uvedený zákaz je zakotvený priamo v zákone o starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ by si preto vždy pred vstupom do II. piliera mal zvážiť, či je preňho výhodné.

Aj napriek uvedenému obmedzeniu bol v minulosti II. pilier už viackrát otvorený a sporitelia z neho mohli vystúpiť. V súčasnosti však takáto možnosť nie je a sporitelia z II. piliera nemôžu vystúpiť.

Pokiaľ však sporiteľ nie je spokojný so sporením v II. pilieri, má možnosť zmeniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Ak sa tak rozhodne, treba navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o vystavenie tzv. akceptačného listu. Akceptačný list následne sporiteľ odovzdá zástupcovi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou sa sporiteľ rozhodne uzatvoriť zmluvu.

Sporiteľ môže mať tiež rozdelené úspory v dvoch fondoch, ktoré spravuje jedna dôchodková správcovská spoločnosť. Uvedeným spôsobom však nezanikne jeho účasť v II. pilieri, ale zmení sa len správcovská spoločnosť, ktorá bude jeho úspory naďalej v II. pilieri spravovať.

Nechala som sa uhovoriť mojou kamarátkou a podpísala som zmluvu o životnom poistení. Presvedčila ma, že pracuje externe v jednej poisťovni. Zaplatila som jej aj prvú splátku, vypísala mi príjmový doklad, čo ma uistilo, že všetko je v poriadku. Vraj dostanem z poisťovne zaregistrovanú zmluvu s podmienkami pravidelných platieb, aby som si mohla zriadiť trvalý príkaz. Keď zmluva nechodila, informovala som sa a zistila som, že žena takto oklamala viacerých ľudí a s peniazmi, ktoré som jej dala, sa môžem rozlúčiť. No ja ich chcem späť. Ako mám postupovať? Ľudmila Z.

Z vašej otázky nie je jasné, či vaša kamarátka naozaj vykonávala činnosť finančného sprostredkovateľa alebo túto skutočnosť pred vami len predstierala. Predpokladajme preto, že kamarátka nevykonávala činnosť finančného sprostredkovateľa. V uzatvorenej zmluve teda podľa nášho názoru absentuje podstatná náležitosť právneho úkonu, a to vážnosť.

Takýto právny úkon by bol tzv. simulovaným právnym úkonom. Simulovaný právny úkon je úkon, ktorý sa navonok javí ako vážny, ale konajúci nemá záujem vyvolať právne účinky zamýšľané týmto právnym úkonom.

V načrtnutom prípade teda mohla vaša kamarátka len predstierať, že dochádza k uzatvoreniu zmluvy o životnom poistení, no nikdy k nej nedošlo.

V takom prípade máte možnosť domáhať sa svojich finančných prostriedkov od vašej kamarátky na súde. Do úvahy tiež prichádza aj to, že vaša kamarátka sa takýmto konaním mohla dopustiť spáchania trestného činu podvodu. Táto skutočnosť bude závisieť okrem iného od toho, aká veľká škoda vám vznikla z titulu platenia údajného poistného.

Ako ste v otázke uviedli, takto poškodených osôb by malo byť viac. Domnievame sa teda, že minimálna výška škody, ktorá vznikla všetkým poškodeným, je viac ako 266 eur, čo je jednou z podmienok na to, aby konanie vašej kamarátky mohlo byť posudzované ako trestný čin podvodu.

Pokiaľ by tomu bolo tak, škodu, ktorá vám vznikla, si môžete uplatniť aj v rámci trestného konania, iniciovaného voči vašej kamarátke. Zároveň dávame do pozornosti, že účinné uplatnenie vašich nárokov bude závisieť predovšetkým od toho, či vaša kamarátka disponuje dostatočným majetkom na uhradenie dlžnej sumy.

Zo skúseností môžeme povedať, že pokiaľ si aj poškodení nároky uplatnili a súd o nárokoch rozhodol (je jedno či v rámci trestného alebo občianskoprávneho konania), nie vždy sa poškodení k svojím peniazom dostali. A to preto, že ľudia obvinení z podvodu spravidla nemali žiaden majetok alebo pravidelný príjem

Moja banka sa pomýlila a pred rokmi neuhradila jednu mesačnú splátku mojej životnej poistky. Prišiel som na to až teraz, keď som mal nehodu a žiadal som plnenie. Poisťovňa mi ho odmietla vyplatiť, lebo som vraj nedodržal podmienky zmluvy. Ako sa mám domáhať svojho práva, keďže ja som nezavinil to, že splátka do poisťovne nedorazila a nikto ma neupozornil na to, že nemám voči poisťovni niečo neuhradené? Pavol S.