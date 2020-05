Sportclub Bar v Dubnici: Má povesť dobrého športového baru

Svojmu menu nezostáva Sportclub Bar v Dubnici nad Váhom nič dlžný. Pravidelne si v ňom možno pozrieť športové prenosy, pravidelne tu organizujú športové kvízy, je regionálnou baštou šípkárskeho športu a je domovským stánkom aktuálneho majstra Slovenska – Martina Červeňana.

10. máj 2020 o 20:22 Viera Legerská

Korona ich zatvorila prvých, no teraz otvoria poslední Gastroprevádzky prežívajú svoje najhoršie dni. Koronavírus im škrtol tohtoročné plány a ukazuje sa, že aj poriadne prečeše ich rady. Iniciatíva PodporSvojPub sa ich snaží držať nad vodou. Dáva dohromady zákazníkov i dodávateľov, aby pomohli. Po takmer dvoch mesiacoch budú môcť otvoriť aspoň terasy, teda tie, ktoré ich majú. Úplné otvorenie a plné fungovanie gastroprevádzok prinesie až posledná fáza, ktorou sa vráti spoločnosť do bežného života. I napriek názorom odborníkov, že by sa tak mohlo stať koncom mája, prevádzkovatelia a dodávatelia do gastrosektora musia rátať s postupným rozbehom. Reálnejšie preto vidia normálnu prevádzku až koncom júna, resp. začiatkom júla. Prežiť preto ďalší mesiac, až dva, bude pre tieto podniky veľmi náročné. Prinášame vám príbehy viacerých z nich. Prezradili nám, ako bojujú s koronou a čo ich drží nad vodou.

Má povesť dobrého športového baru a dobrého čapovaného piva, v ktorom návštevníci oceňujú rodinnú atmosféru, dobrú obsluhu. „Minulý rok sme oslávili 20 rokov otvorenia podniku a odvtedy sa datuje aj to, že u nás sa nefajčí,“ konštatuje majiteľ Andrej Hagara. A nebola to jediná oslava v histórii. Fanúšikovia si možno spomenú, že v roku 2002 tu titul majstra sveta oslavoval hokejista Robo Tomík, dubnickí odchovanci v drese Dukly Trenčín si tu priťukli na slovenský titul v roku 2004 a Peťo Trška v klube zapíjal český titul, ktorý získal s Kometou Brno v roku 2017. Boli to pekné momenty kolorujúce život v športovom bare. Na čas ich prerušilo nariadenie vlády. Presne 13. marca vyvesili na bar oznam, že pre šírenie koronavírusu zatvárajú. No iba pre zákazníkov. Ľudia zamestnaní v bare si vysúkali rukávy, upratovali, čistili, robili poriadok, vymaľovali terasu, ktorú teraz otvárajú. Aj vďaka štátnej pomoci nemuseli prepúšťať. Za vydarenú považujú iniciatívu PodporSvojPub. „Pomáha nám prekonať ťažké obdobie,“ pripúšťa A. Hagara. „Veľmi pekne ďakujeme všetkým našim zákazníkom, ktorí si zakúpili poukazy, ich množstvo nás veľmi príjemne prekvapilo a svedčí o tom, že našim štamgastom na ich obľúbenom podniku naozaj úprimne záleží,“ chváli.

„Koronavírus nám ukázal, že si nemôžeme byť ničím istí a naučil nás vážiť si obyčajné veci, ktoré sme vždy považovali za úplne samozrejmé,“ doplnil.

Aj napriek zlým časom ho drží optimizmus a dúfa, že provizórny stav a rôzne obmedzenia budú trvať už iba krátko a podniky, ako je aj jeho klub, sa čo najskôr vrátia do plnej prevádzky. „Inak to bude ťažké,“ uzatvára.

POMÔCŤ SVOJMU OBĽÚBENÉMU PODNIKU MÔŽETE AJ VY

Princíp podpory cez iniciatívu Podpor svoj pub jednoduchý. Na webovej stránke www.podporsvojpub.sk sa môžu bezplatne zaregistrovať firmy a podniky poskytujúce gastro služby na Slovensku. Už ich je tam takmer 450. Ak tam nie je tá Tvoja, daj jej vedieť.

Zaregistrované prevádzky sa zobrazia na webe iniciatívy v zozname podnikov, z ktorých si môže každý zákazník vybrať svoju obľúbenú a podporiť ju online kúpou poukazu v hodnote 5 €, 10 €, 20 €, 35 € a 50 €, ktorú využijete na konzumáciu po jeho opätovnom otvorení. Avšak podniku pomôžete už teraz. Prevádzky totiž dostanú financie z poukazov ešte počas obdobia karantény. Vyplácané im budú v plnej výške zakúpených poukážok dvakrát za mesiac, až do skončenia obdobia, dokedy musia byť kvôli nariadeniu vlády uzatvorené.

Iniciatívu #PodporSvojPub, okrem členských pivovarov združenia - HEINEKEN Slovensko, Plzeňský Prazdroj Slovensko a Pivovar Steiger – podporujú ďalší významní výrobcovia dodávatelia do gastro segmentu, konkrétne, BUDIŠ, Coca-Cola, Kofola, Lunys, Mattoni 1873, Staropramen – Slovakia, ST. NICOLAUS. Garanciu nad projektom zároveň prebrali aj sektorové združenia: Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd a Potravinárska komora Slovenska.

Viac info na www.podporsvojpub.sk