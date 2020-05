Piváreň U Holuba: Piváreň s výnimočnou atmosférou

Piváreň U Holuba sídli priamo v centre Stupavy. „Sme piváreň s výnimočnou atmosférou, naši zákazníci si pivo zvyknú dopriať 2 až 3-krát týždenne za odmenu či ako súčasť spoločenských rituálov,“ opisuje jeden z majiteľov Rudolf Draškovič.

10. máj 2020 o 20:15 Viera Legerská

Dopĺňa, že sa špecializujú iba na jednu špecifickú značku kvalitného piva, ktoré čapujú priamo z tanku a tomu prispôsobili aj prevádzku, jej fungovanie, technické podmienky. Na čapovanie tohto typu piva majú špeciálny vyškolený aj personál. Piváreň otvorili pred rokom, no dva roky predtým sa na tento okamih pripravovali a špecifický typ pivárne „šili priamo na telo“ zákazníkom. Tento zámer prax potvrdzuje. Za zlatým mokom prichádzajú do pivárne nielen ľudia zo Stupavy, ale aj zo širokého okolia. Okrem piva im tu na stôl položia nakladané syry, ale aj tatarák, bravčové koleno, grilované rebierka. Podarilo sa im získať významné ocenenie sládkov, ktorú má len málo podnikov na Slovensku. „Medzi naše najväčšie úspechy považujeme perfektne zaškolený personál a vernú klientelu, ktorú sme správne oslovili. Naše počiatočné obavy boli totiž spájané s tým, či náš koncept ľudia príjmu, no dnes vieme, že to má úspech. A presne v to sme dúfali, keď sme sa do založenia pivárne U holuba púšťali.“

Takto sa čapuje počas korony. (zdroj: Archív majiteľov)

Podnikanie nie je priamočiara cesta

S kolegom Maťom Holubom sú športovci – R. Draškovič je hádzanár, Maťo hokejbalista – a zvykli si popíjať pivko v altánku, ktorý si postavil Maťo. Rozmýšľali, čo by sa dalo v súvislosti s dobrým pivom v Stupave urobiť, no boli vtedy viac „snílkovia“. „Bola to dlhá cesta a zistili sme, že je iné sedieť na pivku v podniku, kde všetko funguje, a iné podnik prevádzkovať. Ale podarilo sa,“ hovorí Rudolf.

Podnikanie nie je priamočiara cesta, stále niečo prekvapí. Ako teraz – koronakríza...

Akčný plán

Zavreli zo dňa na deň a museli sa veľmi rýchlo zorientovať. Menila sa vláda, pokyny prichádzali priebežne.

„Išli sme do straty, no presnejšie čísla budeme mať v lete. Povedali sme si, že personál musíme udržať. Pripravili sme si akčný plán, v rámci ktorého sme minimalizovali náklady. Po mítingu so zamestnancami sme sa v rámci okienkového predaja zamerali viac na jedlo,“ opisuje prvé dni krízy Rudolf.

„Ešte aj teraz sme závislí od počasia a nevieme presne odhadnúť, čo bude. Teraz dovolili otvoriť terasy, no za podmienok, aké sa nastavili, to u nás nič nerieši. Pri cenách za prenájom terasy to vnímame ako našu likvidáciu.“

Ako problém vnímajú nedostatok presných informácií, nie sú jasné pravidlá, mnohé z nich si musia zisťovať sami. Preto fungujú pri okienkovom predaji. No nie je to ono. Ľudia odchádzajú, pivko si nedoprajú denne, v podniku cítia, že to, čo prácne nastavili, postupne padá. Snažia sa zarobiť aspoň na náklady – nájom, telefón, internet, účtovník, lebo tie nezmizli. Majitelia teraz svoj pub dotujú, o zisku nemôže byť ani reči.

Na leto čakajú ako na nádych. V lete sa vždy získavajú financie na ďalšie investície, prípadne vyplatenie dlhov, na zárobok...

„Teraz to neexistuje, my sa nadýchnuť nemôžeme, keďže sme pod vodou,“ bilancuje R.Draškovič. Dodáva, že koronakríza gastro- segment zrejme poriadne prečeše.

Kríza naučila rozmýšľať

A čo môže byť na korone aj pozitívne? „To, že po týždňoch, v ktorých som robil aj 12-14 hodín denne, som teraz začal behávať. A aj to, že nás naučila rozmýšľať. Vymysleli sme čapovanie fľaškového piva alebo jedlo so sebou. Aj naši zákazníci si osvojili určité nové návyky – idú si zašportovať a kúpia si to pivo „so sebou“, namiesto sedenia v podniku si ho vychutnajú doma s manželkou, priateľkou či rodinou...“

Dodáva, že ľudia na Slovensku sú veľmi uvedomelí, prijali všetky nariadenia, žijú týždne bez príjmu, šijú si rúška, pomáhajú... Aj to treba oceniť. Takouto iniciatívou je podľa neho aj PodporSvojPub. Je to pomoc, do ktorej tiež išli. Veria, že sa cez ňu odprezentujú, lebo dnes treba využiť všetky možnosti zviditeľnenia.

Platili dane, teraz chcú pomôcť

„No najviac by nám pomohlo, keby štát prihliadal na všetky odvody a zaplatené dane, ktoré sme hradili počas nášho fungovania a nejako priamo úmerne teraz pomohol s nákladmi, aby sme si vzhľadom na ušlý zisk dokázali zaplatiť nájom a našich zamestnancov,“ skonštatoval Rudolf Draškovič záverom.

POMÔCŤ SVOJMU OBĽÚBENÉMU PODNIKU MÔŽETE AJ VY

Princíp podpory cez iniciatívu Podpor svoj pub jednoduchý. Na webovej stránke www.podporsvojpub.sk sa môžu bezplatne zaregistrovať firmy a podniky poskytujúce gastro služby na Slovensku. Už ich je tam takmer 450. Ak tam nie je tá Tvoja, daj jej vedieť.

Zaregistrované prevádzky sa zobrazia na webe iniciatívy v zozname podnikov, z ktorých si môže každý zákazník vybrať svoju obľúbenú a podporiť ju online kúpou poukazu v hodnote 5 €, 10 €, 20 €, 35 € a 50 €, ktorú využijete na konzumáciu po jeho opätovnom otvorení. Avšak podniku pomôžete už teraz. Prevádzky totiž dostanú financie z poukazov ešte počas obdobia karantény. Vyplácané im budú v plnej výške zakúpených poukážok dvakrát za mesiac, až do skončenia obdobia, dokedy musia byť kvôli nariadeniu vlády uzatvorené.

Iniciatívu #PodporSvojPub, okrem členských pivovarov združenia - HEINEKEN Slovensko, Plzeňský Prazdroj Slovensko a Pivovar Steiger – podporujú ďalší významní výrobcovia dodávatelia do gastro segmentu, konkrétne, BUDIŠ, Coca-Cola, Kofola, Lunys, Mattoni 1873, Staropramen – Slovakia, ST. NICOLAUS. Garanciu nad projektom zároveň prebrali aj sektorové združenia: Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd a Potravinárska komora Slovenska.

Viac info na www.podporsvojpub.sk