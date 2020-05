Impresso Cafe Bar: Esom v rukáve je príjemná zelená terasa

Impresso Cafe Bar ja malá kaviarnička s cukrárenskou výrobou v historickom centre Žiliny. Esom v rukáve je príjemná zelená terasa skrytá na mieste, kde by ju naozaj nikto nečakal.

10. máj 2020 o 20:08 Viera Legerská

Podáva sa tu kvalitná káva, nealko nápoje, domáce limonády a chutné zákusky vlastnej výroby, ale aj raňajkové menu. Majiteľ Peter Chobot sa spolu so šikovnými kolegyňami snaží o vytvorenie rodinnej a priateľskej atmosféry. „Chceme, aby si každý zákazník u nás našiel to svoje a odchádzal s tým, že sa k nám ešte vráti,“ prízvukuje P. Chobot, ktorý prevádzku prevzal v januári minulého roku. Od začiatku svojej existencie podnik spolupracuje s vybranými dodávateľmi, ktorí sú zameraní na kvalitu a nie na kvantitu. „Od konkurencie nás odlišuje hlavne nefajčiarsky vnútorný priestor, v ktorom si prídu na svoje nielen nefajčiari, ale aj čitatelia a partie, ktoré si môžu spoločné chvíle spestriť rôznymi hrami. Organizujeme obľúbený vedomostný klub, rôzne spoločenské akcie, posedenia a stretávky,“ opisuje majiteľ. Dodáva, že terasa vie očariť zákazníkov svojou romantickou atmosférou hlavne večer, no aj cez deň má svoje vlastné čaro. Psičkári zasa oceňujú, že si môžu vychutnať kávu aj so svojím štvornohým miláčikom. Uzatvorenie prevádzky pre šírenie koronavírusu ich zaskočilo. Práve chceli otvoriť terasu. Zásoby mali zabezpečené, personál bol pripravený a zrazu všetci museli čeliť novej situácii.

„Sledovali sme jej vývoj a čakali na uvoľnenie, aby sme mohli pokračovať tam, kde sme skončili,“ opisuje majiteľ.

Ruky si nezaložili

No nebolo to čakanie so založenými rukami. Čas využili na sanitáciu a uskutočnenie nápadov, ktoré už dávnejšie nosili v hlave. Oživili interiér i exteriér kaviarne. A to bola aj devíza, ktorú korona priniesla.

„Naši zákazníci a priatelia nám pomohli rozšíriť zbierku kníh, ktorá je u nás k dispozícii. Prekvapila nás takáto súdržnosť a ochota pomôcť v týchto ťažkých časoch a dúfame, že skončením tejto krízy to z ľudí nevyprchá,“ konštatuje s tým, že mali záujem využiť aj pomoc sľúbenú od štátu, ale zatiaľ akosi nedorazila.

Zákazníci sú dôležití

O to viac si cenia iniciatívu PodporSvojPub.

„Zákazníkov sme si vždy vážili, no až teraz si vieme naplno uvedomiť, že sú pre nás životne dôležití a čo všetko pre nás znamenajú. Nám ukázali tiež, že sú pre nás rodinou a ich podpora nás nesmierne teší a naozaj veľmi zaväzuje,“ hovorí P. Chobot.

Peniaze od nich využijú na opätovný rozbeh prevádzky, aby sa ich „rodina“ cítila v kaviarničke ešte príjemnejšie ako doteraz.

No ocenil by tiež, keby štát urýchlil vyplácanie sľúbených podpôr pre podnikateľov a ich zamestnancov a flexibilnejšie spresňoval informácie týkajúce sa opatrení, ktoré podnikateľom umožnia robiť správne rozhodnutia v správnom čase.

„Počas najbližších dní, týždňov, mesiacov sa budeme snažiť opätovať ľuďom to, čo dali oni nám počas predošlých náročných dní a dúfať, že sa opatrenia uvoľnia do takej miery, aby mohli u nás tráviť čo najviac príjemných chvíľ. Tešíme sa na vás všetkých,“ odkazuje majiteľ Impressa.

POMÔCŤ SVOJMU OBĽÚBENÉMU PODNIKU MÔŽETE AJ VY

Princíp podpory cez iniciatívu Podpor svoj pub jednoduchý. Na webovej stránke www.podporsvojpub.sk sa môžu bezplatne zaregistrovať firmy a podniky poskytujúce gastro služby na Slovensku. Už ich je tam takmer 450. Ak tam nie je tá Tvoja, daj jej vedieť.

Zaregistrované prevádzky sa zobrazia na webe iniciatívy v zozname podnikov, z ktorých si môže každý zákazník vybrať svoju obľúbenú a podporiť ju online kúpou poukazu v hodnote 5 €, 10 €, 20 €, 35 € a 50 €, ktorú využijete na konzumáciu po jeho opätovnom otvorení. Avšak podniku pomôžete už teraz. Prevádzky totiž dostanú financie z poukazov ešte počas obdobia karantény. Vyplácané im budú v plnej výške zakúpených poukážok dvakrát za mesiac, až do skončenia obdobia, dokedy musia byť kvôli nariadeniu vlády uzatvorené.

Iniciatívu #PodporSvojPub, okrem členských pivovarov združenia - HEINEKEN Slovensko, Plzeňský Prazdroj Slovensko a Pivovar Steiger – podporujú ďalší významní výrobcovia dodávatelia do gastro segmentu, konkrétne, BUDIŠ, Coca-Cola, Kofola, Lunys, Mattoni 1873, Staropramen – Slovakia, ST. NICOLAUS. Garanciu nad projektom zároveň prebrali aj sektorové združenia: Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd a Potravinárska komora Slovenska.

Viac info na www.podporsvojpub.sk