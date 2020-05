Schoeller´s Coffee House: Obľúbený aj pre americký systém predaja kávy

Schoeller´s Coffee House je sieť kaviarní, ktoré ponúkajú svoje služby v Leviciach, Nitre, Trnave a Trenčíne. Ich majiteľ Roland Rašman zamestnáva tridsať ľudí a svoj tím v sezóne rozširuje o ďalšiu desiatku.

10. máj 2020 o 20:00 Viera Legerská

Korona ich zatvorila prvých, no teraz otvoria poslední Gastroprevádzky prežívajú svoje najhoršie dni. Koronavírus im škrtol tohtoročné plány a ukazuje sa, že aj poriadne prečeše ich rady. Iniciatíva PodporSvojPub sa ich snaží držať nad vodou. Dáva dohromady zákazníkov i dodávateľov, aby pomohli. Po takmer dvoch mesiacoch budú môcť otvoriť aspoň terasy, teda tie, ktoré ich majú. Úplné otvorenie a plné fungovanie gastroprevádzok prinesie až posledná fáza, ktorou sa vráti spoločnosť do bežného života. I napriek názorom odborníkov, že by sa tak mohlo stať koncom mája, prevádzkovatelia a dodávatelia do gastrosektora musia rátať s postupným rozbehom. Reálnejšie preto vidia normálnu prevádzku až koncom júna, resp. začiatkom júla. Prežiť preto ďalší mesiac, až dva, bude pre tieto podniky veľmi náročné. Prinášame vám príbehy viacerých z nich. Prezradili nám, ako bojujú s koronou a čo ich drží nad vodou.

Prvú z kaviarní otvoril v roku 2009 v Leviciach a zatiaľ poslednú – v roku 2016 – v Trenčíne. Návštevníci, ktorí si ich obľúbili, oceňujú rodinnú atmosféru, ktorá je tu základom poskytovania služieb, a tiež tzv. americký systém predaja kávy. Charakterizuje ho široký sortiment rôznych príchutí a veľkostí kávy, ktorú si možno zobrať aj so sebou. Samozrejmosťou je ponuka nealkoholických a alkoholických nápojov a piva. Kaviarenská rodina ostala spolu aj počas nútenej prestávky spôsobenej koronakrízou. „No museli sme znížiť platy, lebo ľudia ostali doma,“ priznáva. Priebežné uvoľňovanie opatrení umožnilo aspoň trochu obnoviť ponuku. „Niekde sa dal zaviesť okienkový predaj, čo sme využili. No ten firme nepomôže. Akurát zaplatil ľudí, ktorí v ňom pracujú. Ale vďační sme aj za to, lebo ľuďom nepridá na psychike, keď sú bez práce. Isteže, samozrejmosťou bola hygiena,“ opisuje R. Rašman. Podľa neho je iniciatíva PodporSvojPub dobrým pripomenutím, že aj ľudia v gastroprevádzkach potrebujú pomoc, aby sa pohli ďalej, aby umožnili svojim zákazníkom stretávať sa v ich priestoroch s priateľmi a známymi. „Veľkým problémom je u nás ale prenájom priestorov. Ak nám má štát pomôcť, toto je priestor, kam by jeho pomoc mala predovšetkým smerovať. Už pred koronou bola výška nájomného v niektorých prevádzkach ledva udržateľná. Preto by som privítal, keby štát vstúpil do vzťahov medzi nájomcami a prenajímateľmi, nie finančnou podporou, ale pravidlami, ktorými sa musia riadiť. Tak, aby sme prežili,“ nádeja sa.

Pripomína ešte niečo dôležité: „Pandémia vyčistila vzťahy medzi ľuďmi – všeobecne, aj v obchodných vzťahoch medzi dodávateľmi, odberateľmi, spoločníkmi, zamestnancami. Upevnila vzťahy, ktoré za to stáli.“

Aj preto sa oplatí bojovať najbližšie týždne či mesiace.

„A my budeme bojovať o svoje miesto na podnikateľskej mape a o zákazníkov, aby sme prežili pre dobro všetkých,“ konštatuje na záver.

POMÔCŤ SVOJMU OBĽÚBENÉMU PODNIKU MÔŽETE AJ VY

Princíp podpory cez iniciatívu Podpor svoj pub jednoduchý. Na webovej stránke www.podporsvojpub.sk sa môžu bezplatne zaregistrovať firmy a podniky poskytujúce gastro služby na Slovensku. Už ich je tam takmer 450. Ak tam nie je tá Tvoja, daj jej vedieť.

Zaregistrované prevádzky sa zobrazia na webe iniciatívy v zozname podnikov, z ktorých si môže každý zákazník vybrať svoju obľúbenú a podporiť ju online kúpou poukazu v hodnote 5 €, 10 €, 20 €, 35 € a 50 €, ktorú využijete na konzumáciu po jeho opätovnom otvorení. Avšak podniku pomôžete už teraz. Prevádzky totiž dostanú financie z poukazov ešte počas obdobia karantény. Vyplácané im budú v plnej výške zakúpených poukážok dvakrát za mesiac, až do skončenia obdobia, dokedy musia byť kvôli nariadeniu vlády uzatvorené.

Iniciatívu #PodporSvojPub, okrem členských pivovarov združenia - HEINEKEN Slovensko, Plzeňský Prazdroj Slovensko a Pivovar Steiger – podporujú ďalší významní výrobcovia dodávatelia do gastro segmentu, konkrétne, BUDIŠ, Coca-Cola, Kofola, Lunys, Mattoni 1873, Staropramen – Slovakia, ST. NICOLAUS. Garanciu nad projektom zároveň prebrali aj sektorové združenia: Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd a Potravinárska komora Slovenska.

Viac info na www.podporsvojpub.sk