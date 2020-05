Music a Cafe v Nitre: Netušia, kedy otvoria aj pre kultúru

Music a Cafe v Nitre nie je obyčajnou kaviarňou. Ľudia si ju obľúbili pre aj pre bohatú ponuku koncertov. Tie koronakríza stopla.

10. máj 2020 o 19:55 Viera Legerská

Korona ich zatvorila prvých, no teraz otvoria poslední Gastroprevádzky prežívajú svoje najhoršie dni. Koronavírus im škrtol tohtoročné plány a ukazuje sa, že aj poriadne prečeše ich rady. Iniciatíva PodporSvojPub sa ich snaží držať nad vodou. Dáva dohromady zákazníkov i dodávateľov, aby pomohli. Po takmer dvoch mesiacoch budú môcť otvoriť aspoň terasy, teda tie, ktoré ich majú. Úplné otvorenie a plné fungovanie gastroprevádzok prinesie až posledná fáza, ktorou sa vráti spoločnosť do bežného života. I napriek názorom odborníkov, že by sa tak mohlo stať koncom mája, prevádzkovatelia a dodávatelia do gastrosektora musia rátať s postupným rozbehom. Reálnejšie preto vidia normálnu prevádzku až koncom júna, resp. začiatkom júla. Prežiť preto ďalší mesiac, až dva, bude pre tieto podniky veľmi náročné. Prinášame vám príbehy viacerých z nich. Prezradili nám, ako bojujú s koronou a čo ich drží nad vodou.

V septembri mali mať oslavu – prvú okrúhlu. Kaviareň s letnou terasou funguje takmer desať rokov a návštevníci ju nájdu v obchodnom centre N Centro Nitra. Obľúbili si kvalitnú kávu, ktorú tu ponúkajú, chutné miešané drinky, ďalšie osviežujúce nápoje a čapované pivo. Vybrať si môžu zo siedmich druhov. Kaviareň založili traja nadšenci Drahomír Jacko, Martin Šikula a Jozef Viskupič, ktorý sa medzičasom rozhodol pre politickú kariéru. Od začiatku vedeli, že nebudujú štandardnú kaviareň, ale aj dobrý hudobný klub. A takto ho zakotvili aj v povedomí Nitranov. Ponúkali im koncerty kapiel z celého sveta, divadelné predstavenia menšinových žánrov, stretnutia so spisovateľmi, hercami, komikmi. Boli prví, ktorí v meste pod Zoborom rozbiehali stand-up formát. Na terase v lete zvykli organizovať štvrtkové koncerty. Boli veľmi obľúbené. Ktovie, či budú pokračovať aj v tomto roku. Stihli ich odohrať iba tri. Kaviareň im zavrelo nariadenie vlády už 12. marca. Plány s koncertmi na marec, apríl, máj i jún padli. Nahradiť sa nedajú, šnúry umelcov po Európe aj s nitrianskou zastávkou už zopakovať nemožno. Stratu tohto druhu ťažko vyčísliť. Iné – materiálne straty – sa vyčísliť dajú. Predstavujú asi 5 tisíc eur mesačne. Ovocie, pochutiny s kratšou dobou konzumácie, narazené pivo – to všetko museli vyhodiť. Nájomné musia platiť v plnej výške, poplatky za internet, telefóny, platobný terminál tiež.

Ľudí neprepustili

Napriek týmto stratám neprepustili ani jedného zo siedmich stálych pracovníkov. Nie je to ich štýl. Vedia, že všetci sú na jednej lodi. Využili podporu od štátu na nich, no považujú ju iba za symbolické odškodné. Podnik ako taký nedostal ani euro, ak nerátajú odklad povinných odvodov, čo je vlastne iba odsun problémov na neskôr. Dni, keď mali zatvorené, využili na upratovanie, sanitu...

Na väčšie opravy im peniaze neostali.

Iniciatívu PodporSvojPub privítali. Je to pekné gesto spolupatričnosti. Dokonca sme sa radi zapojili do nakrúcania videí.

Ak by ale mala reálne pomôcť, ich podniku by muselo svoje sympatie vyjadriť aspoň tisíc zákazníkov, a to nielen minimálnou sumou.

Naviac, ide o budúcu spotrebu. Ak by ich použili na niečo iné ako zaplatenie faktúr po splatnosti, bolo by to podľa nich nezodpovedné.

Štát by mal pomôcť pri nájmoch

Ako si predstavujú pomoc od štátu? Ak im zobral sto percent tržieb, mal by nájsť páku na prenajímateľov a pomôcť pri nájmoch, a mohol by odpustiť aj odvody za zamestnancov. Systém nenabehne do normálnu hneď po uvoľnení opatrení, takže podporu by potrebovali aj najbližšie mesiace po „znormálnení“ vo forme úľav na daniach a odvodoch.

„Ak pomoc nepríde, možno už pre nás nie je žiadna budúcnosť,“ hovorí Drahomír Jacko.

„Keďže máme samostatný vchod, otvárame. Ale bude to iba vystrčený malíček pre našich zákazníkov, že žijeme. Leto nastaví aj nám zrkadlo, v ktorom uvidíme celú pravdu,“ dodáva.

No malé pozitívum na korone našiel.

„Nie z hľadiska prevádzky, ale rodina sa dala dohromady, stihol som opraviť doma jedenásťročné resty a vidím, že moji zamestnanci ocenili, že som sa s nimi nerozlúčil pri prvom náznaku problémov, a ani doteraz,“ uzavrel.

POMÔCŤ SVOJMU OBĽÚBENÉMU PODNIKU MÔŽETE AJ VY

Princíp podpory cez iniciatívu Podpor svoj pub jednoduchý. Na webovej stránke www.podporsvojpub.sk sa môžu bezplatne zaregistrovať firmy a podniky poskytujúce gastro služby na Slovensku. Už ich je tam takmer 450. Ak tam nie je tá Tvoja, daj jej vedieť.

Zaregistrované prevádzky sa zobrazia na webe iniciatívy v zozname podnikov, z ktorých si môže každý zákazník vybrať svoju obľúbenú a podporiť ju online kúpou poukazu v hodnote 5 €, 10 €, 20 €, 35 € a 50 €, ktorú využijete na konzumáciu po jeho opätovnom otvorení. Avšak podniku pomôžete už teraz. Prevádzky totiž dostanú financie z poukazov ešte počas obdobia karantény. Vyplácané im budú v plnej výške zakúpených poukážok dvakrát za mesiac, až do skončenia obdobia, dokedy musia byť kvôli nariadeniu vlády uzatvorené.

Viac info na www.podporsvojpub.sk