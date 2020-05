Kemov dom má vraj svojho ducha

Korona ich zatvorila prvých, no teraz otvoria poslední

Gastroprevádzky prežívajú svoje najhoršie dni. Koronavírus im škrtol tohtoročné plány a ukazuje sa, že aj poriadne prečeše ich rady. Iniciatíva

PodporSvojPub sa ich snaží držať nad vodou. Dáva dohromady zákazníkov i dodávateľov, aby pomohli.

Po takmer dvoch mesiacoch budú môcť otvoriť aspoň terasy, teda tie, ktoré ich majú. Úplné otvorenie a plné fungovanie gastroprevádzok prinesie až posledná fáza, ktorou sa vráti spoločnosť do bežného života. I napriek názorom odborníkov, že by sa tak mohlo stať koncom mája, prevádzkovatelia a dodávatelia do gastrosektora musia rátať s postupným rozbehom. Reálnejšie preto vidia normálnu prevádzku až koncom júna, resp. začiatkom júla. Prežiť preto ďalší mesiac, až dva, bude pre tieto podniky veľmi náročné. Prinášame vám príbehy viacerých z nich. Prezradili nám, ako bojujú s koronou a čo ich drží nad vodou.