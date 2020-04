Recepty: Lacno, rýchlo, sýto - tak varíme dnes

Koronavírus zatvoril doma celé rodiny. A tie treba nasýtiť. Rýchlo, lacno, chutne – a najmä z toho, čo dom dal. Na výzvu týždenníkov MY ste sa podelili o vaše rodinné recepty, nápady na spracovanie surovín a potravín. Môžete sa v kuchyni inšpirovať.

23. apr 2020 o 12:33 Viera Legerská

Dnes som uvarila lacný, sýty a rýchly obed, píše Viera Darivčaková. Dodáva, že sa stretol s dobrým ohlasom.

Cestoviny so zeleninou

Potrebujeme:

Rôznu zeleninu, pór alebo cibuľku, olej, cesnak, soľ, čierne korenie, kari korenie, cestoviny

Postup:

Na oleji (uprednostniť treba olivový, alebo iný, ktorý je poruke) krátko orestujeme na krúžky nakrájaný pór (dobrá je aj cibuľa, ešte lepšia jarná), pridáme roztlačený alebo nakrájaný cesnak, na hrubom strúhadle nastrúhaný väčší petržlen, väčšiu mrkvu (pomer záleží na tom, kto čo má rad), pridáme soľ, čierne korenie a kari korenie (ale môže byť aj iné podľa chuti v rodine). Krátko všetko orestujem, pridám k tomu uvarené cestoviny – ja uprednostňujem dlhšie rezance. Párkrát zamiešame a jedlo je hotové. Pre nevegetariánov možno do jedla pridať aj opraženú oravskú slaninku. Dobrú chuť!

Zemiaky s kyslou kapustou

Pani Gabriela Vráblová nám poslala recept na jedlo pre dve osoby. Takže pomer surovín treba prepočítať podľa počtu stravníkov, ktorých máte doma.

Potrebujeme:

1 kg stredne veľkých zemiakov, ½ kg kyslej kapusty, 1 stredne veľkú cibuľu, olej, podľa chuti slaninu (najlepšie oravskú). Slaninku ale možno v recepte aj vynechať.

Postup:

Zemiaky umyjeme, uvaríme v slanej vode do mäkka. Očistíme ich, pokrájame na kocky, zakryjeme kyslou kapustou. Do kastróla dáme polievkovú lyžicu oleja, na kocky pokrájanú slaninku a keď je slanina upražená pridáme aj na drobno pokrájanú cibuľku, pražíme ju do sklovita. Zemiaky s kapustou popučíme, vznikne kaša, ktorú ozdobíme opraženou slaninou s cibuľkou.

Moja mama toto jedlo často varila, ale bez slaniny. Tú som na kašu začala pridávať až ja. Jedlo je na pohľad krajšie naaranžované a aj chutnejšie.

Sedlač

Recept na prípravu tohto jedla nám poslala pani Miriam Beláková Bereková z Levíc. Vraj ho tak nazvali u nich doma. Možno ho pripraviť veľmi jednoducho, rýchlo a zasýti. Hoci uznáva, chutiť asi každému nebude. Ale, kto neochutná, nemôže dopredu nič tvrdiť.

Potrebujeme:

Pohánku, bryndzu a cibuľku.

Postup: