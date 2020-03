MYtozvladneme: Mimoriadne riešenie pre školy v mimoriadnej situácii

V rámci iniciatívy #MYtozvladneme prinášame tip, ako v aktuálnej situácii efektívne vzdelávať žiakov a študentov.

22. mar 2020 o 10:28 Peter Fedor

Vážnosť aktuálnej situácie ohľadom koronavírusu spôsobila aj zatvorenie školských zariadení. Učitelia ale aj rodičia, ktorí sa teraz doma starajú o deti, museli na túto situáciu rýchlo reagovať. Dnešná internetová doma ale ponúka viacero zaujímavých riešení a o jednom z nich sme sa rozprávali s Jurajom Saktorom, majiteľom a Managing Directorom firmy Datapac.

Školy dostali možnosť pokračovať vo výučbe detí a byť tak v dennodennom kontakte so žiakmi aj počas vynútených prázdnin. Môžete nám tento projekt priblížiť?

Ide o technickú platformu, ktorá umožní online výuku detí v domácnosti priamo ich učiteľmi. Vďaka našej iniciatíve ako slovenského poskytovateľa IT riešení, môžu dnes základné a stredné školy požiadať o kompletnú technickú podporu pri implementácii e-learningovej aplikácie Teams od spoločnosti Microsoft. Cieľom je oživiť na školách nástroj, ktorý okrem efektívnej komunikácie skupín, umožňuje prehľadné zadávanie úloh či aktivít zameraných na spoluprácu v triedach. Projekt prebieha aktuálne v pilotnej prevádzke na vybraných školách (napr. v Bratislave alebo v Humennom) a je pripravený rozšíriť sa na stovky škôl po celom Slovensku.

Musia si školy za túto aplikáciu platiť a aký je vôbec o ňu záujem?

Bezplatné licencie na využívanie e-learningovej aplikácie ponúka softvérový producent slovenským školám už dlhší čas. Aplikácia je veľmi intuitívna a jednoduchá na prevádzku. Doterajšia prax však ukazuje, že školy nevyužívajú potenciál tejto platformy dostatočne, či dokonca o jej licenciu ešte ani nepožiadali. My sme tento nástroj identifikovali ako jedno z najlepších riešení, ktoré môže opätovne a rýchlo uviesť do života komunikáciu medzi školami a rodinami s deťmi, ktoré dnes musia ostať doma. Rozhodli sme sa chopiť úlohy prostredníka a bezplatne venovať naše kapacity na to, aby sme poskytli školám v tomto čase maximálnu podporu pri uvedení tohto riešenia do života.

Ako sa vôbec školy majú šancu dostať k licencii?

Zriadili sme bezplatnú telefonickú linku aj e-mail kontakt pre školy, ktoré majú o túto e-learningovú formu záujem. Touto iniciatívou školám umožníme nástroj rozbehnúť, ale aj výrazne pomôžeme skrátiť čas a zjednodušíme proces získania takéhoto nástroja behom pár dní. Ďalšou pridanou hodnotu je, že po inštalácii budeme zabezpečovať pre školy na nevyhnutné obdobie aj technickú podporu počas prevádzky. Taktiež bezodplatne.