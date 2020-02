Gambrinus si už v plastovej fľaši nekúpite

„Riadime sa zdravým rozumom,“ hovorí Mária Dzureková, brand manažérka značky Gambrinus a odpovedá na najčastejšie otázky zákazníkov.

26. feb 2020 o 10:08

Mária Dzureková

Obľúbené pivo Gambrinus sa už nepredáva v PET fľašiach. Prečo?

Gambrinus vždy presadzoval riešenia založené na zdravom rozume. Každý rok pribudne v našich oceánoch 9 miliónov ton plastového odpadu – to zodpovedá takému objemu, ako keby sme do nich každú minútu vyhodili približne 1,4 milióna pollitrových plastových fliaš. Nadmerné používanie plastov stále viac zaťažuje životné prostredie a preto sme sa v súlade so zdravým rozumom rozhodli, že nebudeme prispievať k ďalšej zbytočnej produkcii plastov a ako prvá alko pivná značka Plzeňského Prazdroja skončíme s pivom v PET fľašiach.

Akým množstvom plastu tak odľahčíte životné prostredie?

Vďaka tomuto kroku znížime na Slovensku produkciu plastov o 150 ton ročne. Rozhodnutím nepodieľať sa na ďalšom znečisťovaní životného prostredia a zredukovať využívanie plastov kdekoľvek je to možné, reagujeme aj na želanie našich spotrebiteľov. Pre tých je dôležitá nielen kvalita produktu, ale aj to, z čoho vyrábame obaly a ako šetrne sa správame k prírode.

Budete okrem ukončenia výroby PET fliaš pokračovať aj nejakými ďalšími krokmi?

Samozrejme. Napríklad všetky naše spotrebiteľské obaly sú už recyklovateľné. Týka sa to napríklad aj plastových fólií, ktoré sú používané na balenie pív (plechoviek) do väčších celkov. Naše snahy sa však netýkajú len obalov, napríklad na všetkých podujatiach, kde sa bude čapovať Gambrinus, bude to výlučne už len do vratných pohárov.

Akú alternatívu teda odporúčate pre svojich zákazníkov?

Spotrebiteľom ponúkame pivo predovšetkým v najekologickejšom druhu obalu – a to je čapované pivo, ktoré si môžu vychutnať v tej najlepšej kondícii v podniku či v reštaurácii. Prináša nielen výnimočný chuťový zážitok, príležitosť na príjemné stretávanie sa, ale aj pozitívny dopad na životné prostredie bez zbytočných odpadov a obalov. Gambrinus bude našim zákazníkom okrem toho aj naďalej k dispozícii v zálohovaných sklenených fľašiach, pivných plechovkách, sudoch a pivných tankoch v podnikoch i reštauráciách.

Sklo je ťažšie a menej praktické. Aké sú jeho výhody?

Plastových fliaš už je všade priveľa. Vraciame sa k tradíciám – vratné sklenené fľaše považujeme za skvelú tradičnú alternatívu. Ľudia si ich stále pamätajú, majú ju doslova v srdci. Navyše sa so sklenenou fľašou dá štrngnúť, pivo si v nej pri správnom skladovaní zachováva tú správnu kvalitu a sklenené fľaše sa dajú používať opakovane. Zaťažia síce o trocha viac tašku, ale odľahčia životné prostredie. A to považujeme za najdôležitejšie. Teraz navyše pomáhajú životnému prostrediu na Slovensku, lebo za každú predanú sklenenú fľašu vyčistíme pol kilogramu odpadu z našej prírody.

Môžu sa ku Gambrinusu pridať aj jeho fanúšikovia?

Samozrejme a rada ich k tomu aj touto formou v mene Gambrinusu vyzývam. Spolupracujeme s iniciatívou Upracme Slovensko, ktorá po celom Slovensku organizuje upratovacie akcie a vďaka našej podpore tento rok zorganizuje ďalšie veľké upratovanie na prelome marca a apríla. My jej pomôžeme upratať pol kilogramu odpadu za každú predanú sklenenú fľašu Gambrinusu. Verím, že sa do veľkého upratovania zapojí čo najviac ľudí a organizácií a spoločne tak pomôžeme dobrej veci. Viac informácií sa dozviete na www.gambrinus.sk/upracmeslovensko.