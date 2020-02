Chcete ušetriť na energiách? Najdôležitejšie je spraviť prvý krok!

Správne návyky pri narábaní s energiami získavame už ako deti a ostanú nám na celý život.

2. feb 2020 o 19:40

Možno sa z každého nestane ďalšia Greta Thunbergová, ale svojím šetrným prístupom a ekonomickým správaním dokážeme pomôcť nielen rodinnému rozpočtu, ale i našej planéte. Kde začať? Poradíme vám zopár efektívnych tipov. Energetickí upíri vyciciavajú vašu peňaženku! Vypnite ich!

Nájde sa vo vašej domácnosti milovník hier, počítačov či televízny maniak? Zbystrite pozornosť, pretože šetrič obrazovky v skutočnosti žiadnu energiu nešetrí. V prípade počítača či hernej konzoly v takzvanom stand-by režime spotrebič ,,požiera“ len o 30 % energie menej, ako keď je zapnutý. Ak práve nemáte rozohranú super hru alebo rozpozeraný futbalový zápas, naučte sa zariadenia vo svojej domácnosti vypínať. Na pozeranie videí, čítanie kníh či surfovanie na internete sú tablety energeticky menej náročné ako stolové počítače. Dokonca podľa zistenia Amerického ministerstva energetiky tablety spotrebúvajú až o 70 % menej energie ako prenosné počítače.

Zelená energia pre váš domov

V súčasnosti sa čoraz viac oplatí disponovať vlastným zdrojom energie a tepla. Od polovice februára 2020 si preto môžete požiadať o príspevok na obnoviteľné zdroje energií až do výšky 3 400 eur. Dotáciu na malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW (fotovoltické panely) a tiež na zariadenia na výrobu tepla (slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá) môžete získať vďaka projektu Zelená domácnostiam II. Stredoslovenská energetika, a. s., vám v prípade záujmu o získanie dotácie ponúka komplexný servis od podania žiadosti po vybavenie administratívnych náležitostí spojených s dotáciou a taktiež odbornú pomoc s realizáciou samotného technického riešenia. Kvalifikovaný SSE špecialista vám rád pomôže, poradí a pripraví riešenie priamo na mieru vašim potrebám. Viac informácií o možnostiach získania dotácie a úspore aj pre svoju domácnosť nájdete na www.sse.sk/zelena.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II.

Zhasínať, zhasínať, zhasínať!

Vypínať svetlá pri odchode z miestnosti by mala byť samozrejmosť. Ale je to skutočne tak? Opakované zapínanie a vypínanie svetla síce znižuje životnosť žiarovky, ale je omnoho úspornejšie ako nepretržité svietenie. Polovica domu vysvietená a celá rodina sa zdržuje v jednej miestnosti, poznáte to? Vtipné rodinné situácie, ktoré sa vašej peňaženke zdať vtipné určite nebudú. Prepnite svoju domácnosť do LED režimu. Kvalitné LED žiarovky sú až o 90 % úspornejšie než tie klasické, a hoci je prvotná investícia vyššia, určite sa vám vyplatí.

Edukovať našich najmenších je cesta k úspornejšej budúcnosti

Máte aj vy doma malého výmyselníka, ktorému by prednáška o šetrení energiami veľa nepovedala? Zoznámte ho radšej s kamarátom Šťukesom. Šťukes je skutočným pomocníkom každého rodiča. Milý kreslený vypínač pomocou hravých nápadov vedie deti k šetreniu jednoduchou a zábavnou formou. Jeho päť náučných videí si môžete pozrieť spolu s deťmi a okamžite tak prenesiete z kreslenej rozprávky do svojho života tipy, ako hravo šetriť energiami. Šťukes skamaráti vaše deti s radiátorom a naučí ich, ako sa oň starať, aby bol spokojný a nemíňal zbytočne veľa energie, rozpovie príbeh o žiarovke Svetluške, a ak sa aj vy trápite s nekonečným otváraním dverí na chladničke, Šťukes vám v tom tiež veľmi rád pomôže. Veselé videá vypínača Šťukesa nájdete aj na internetovej stránke www.sse.sk/stukes.

Šťukes učí deti so žiarovkou Svetluškou, ako správne svietiť