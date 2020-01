Právna poradňa - tento týždeň o katastri

Na zavkladovanie zmluvy čakáme už štyri mesiace. Máme právo na vrátenie poplatku? Suseda si prehradila náš pozemok a kataster to zaregistroval. Ako máme žiadať nápravu? Aj o tom je právna poradňa v týždenníkoch MY.

5. jan 2020 o 22:42 Viera Legerská

JUDr. Silvia Tatarková, advokátka (zdroj: )

Máme spoločný dom po babke – teda moja mama a jej nepodarená sestra. V roku 2005 sa dom rozdelil na dve časti, ale tá naša, v ktorej žijem s mamou, popisné číslo nemá. Kým my sme si svoju časť prerobili, mamina sestra so svojou časťou neurobila nič. Ja si nemôžem v tomto rozdelenom dome nahlásiť trvalý pobyt, lebo mamina sestra s tým nesúhlasí. Dve popisné čísla sú už vyrobené, čakajú na mestskom úrade, no mamina sestra si to svoje nepreberá, hoci ju k tomu vyzývame od roku 2015. Má sa mi narodiť dieťa, neviem, kam ho mám prihlásiť a čo vlastne máme v tejto situácii robiť, aby sme už vo svojom mohli konečne žiť ako ľudia. Silvia S.

Mgr. Monika Lichnerová, advokátska koncipientka (zdroj: )

Z vašej otázky nie je možné priamo jednoznačne určiť, akým spôsobom bol váš spoločný dom rozdelený. Podľa stavebného zákona rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Z toho vyplýva, že v rodinnom dome môžu byť aj dve bytové jednotky, ako je tomu, predpokladám, aj vo vašom prípade. K zápisu samostatných bytových jednotiek v rodinnom dome do katastra nehnuteľností je potrebné spolu s návrhom predložiť zmluvu o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe s náležitosťami špecifikovanými v zákone č. 182/1993 Z. z., a to kolaudačné rozhodnutie, znalecký posudok alebo odborný posudok, technickú dokumentáciu, resp. geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje.

Príslušný okresný úrad, katastrálny odbor vykoná zápis záznamom podľa § 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

V prípade rozdelenia vášho domu vyššie popísaným spôsobom, nie je potrebné čakať, kým si vaša teta prevezme svoje súpisné číslo, stačí vám to vaše. Na tomto základe si môžete tak isto nahlásiť aj trvalý pobyt vy a následnej aj vaše novonarodené dieťatko.