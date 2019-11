Veľká čitateľská súťaž týždenníkov MY

Vyhrať môžete množstvo skvelých cien v hodnote viac ako 30 000 Eur.

27. nov 2019 o 10:53 Peter Ciglan

Od pondelka 25.novembra sme v sieti regionálnych týždenníkov MY spustili Veľkú čitateľskú súťaž o viac ako 150 hodnotných cien. Pre jedného šťastlivca bude pripravená hlavná cena súťaže a tou je požičanie osobného automobilu aj s plnou nádržou.

Do súťaže budú automaticky zapojení všetci čitatelia, ktorí si v období od 25.11.2019 do 14.2.2020 objednajú a zaplatia minimálne jedno ročné predplatné niektorého z titulov MY alebo si predĺžia svoje už existujúce predplatné na ďalšie obdobie.

Objednávku predplatného vám vybavíme prostredníctvom objednávkového formulára alebo na telefónom čísle: 02/323 77 777, prípadne osobne v ktorejkoľvek redakcii našich novín.

Súťaž bude prebiehať vo všetkých 27 tituloch týždenníkov MY a žrebovanie výhercov jednotlivých cien sa uskutoční 26.februára 2020.