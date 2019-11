Futbalový zväz za posledné tri roky štvornásobne navýšil finančnú podporu

Investície do mládežníckeho futbalu a regionálnej infraštruktúry boli v tomto roku viac ako 12 miliónov eur.

Slovenský futbalový zväz v posledných troch rokoch výrazne navýšil finančné príspevky v rámci amatérskeho a mládežníckeho futbalu.

Kým v rokoch 2015 a 2016 celková suma vyčlenená na infraštruktúru a podporu mládežníckeho futbalu dosahovala sumu približne 2 miliónov eur, v roku 2019 presahuje stanovená čiastka sumu 12 miliónov eur. Pokiaľ odpočítame investície do regionálnej infraštruktúry, finančná podpora vzrástla štvornásobne.

V rokoch 2010-2014 bola podpora fungovania oblastných a regionálnych futbalových zväzov na úrovni približne 500 tisíc eur. Od roku 2015 naštartoval SFZ niekoľko projektov podpory mládežníckeho futbalu a dnes sa dá hovoriť o systematickej podpore na všetkých úrovniach mládežníckeho a amatérskeho futbalu.

Členské príspevky, zákon o športe

Kým priama podpora regionálnych a oblastných futbalových zväzov sa zvyšuje postupne, v ďalších oblastiach zaznamenal SFZ výrazný progres. Alfou a omegou prerozdeľovania členských príspevkov a podpory akýchkoľvek projektov je práca s mládežou.

Dotácie dostávajú iba kluby, ktoré pracujú s mládežou a ich výška súvisí s počtom mládežníckych družstiev. V tomto roku dosiahol objem priamych dotácií z prerozdeľovania členských príspevkov sumu 510 tisíc eur.

Z celkovej sumy 11 miliónov eur pre SFZ podľa zákona o športe, prerozdeľuje najvyšší slovenský futbalový orgán klubom 15%. V tomto roku dosiahla suma čiastku 1 802 647 eur.

„Peniaze sú určené klubom na rozvoj mládeže prostredníctvom kreditného systému. Vďaka nemu následne objednávky klubov dokladujeme ministerstvu školstva za účelom zjednodušenia administratívy. Kluby na najnižšej úrovni by nedokázali spracovať relatívne náročnú administratívu, narazili by sme na kapacitné problémy a neľahké by bolo aj dokumentovanie oprávnenosti použitia príspevkov. Riešiť tieto záležitosti individuálne s 1300 klubmi, je prakticky nemožné, preto sme zaviedli kreditný systém, ktorý sa snažíme postupne vylepšovať. Dokonca sme za tento projekt dostali ocenenie od UEFA v kategórii inovácií,“ vysvetľuje šéf oddelenia strategických projektov Slovenského futbalového zväzu Peter Dedík.

Futbalové akadémie, ÚTM a čakatelia

Od súťažného ročníka 2015/16 do 2019/20 narástol rozpočet pre Futbalové akadémie, Útvary talentovanej mládeže a kluby s licenciou tzv. Čakateľa viac ako trojnásobne. Kým pred štyrmi rokmi bol rozpočet na úrovni 706 tisíc eur na jeden súťažný ročník, v 2019/20 sa vyšplhala suma na čiastku 2 357 000 eur.

Viac o financovaní elitných mládežníckych klubov hovorí manažér mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ Martin Hasprún: „Táto suma je garantovaná rozhodnutím Výkonného výboru SFZ až po súťažný ročník 2024/25. Ide o ročný príspevok na Futbalové akadémie 100 000 eur, na Útvary talentovanej mládeže 35 000 eur a Čakatelia, kluby ktoré majú ambíciu a reálne sa v budúcnosti môžu stať Útvarmi talentovanej mládeže, podporujeme sumou 5 000 eur. Suma 100 000 eur pre akadémie a ÚTM zahŕňa nákup programu na plánovanie a evidenciu tréningového procesu SAP, futbalové akadémie sme podporili zakúpením analytického programu Instat, ktorý analyzuje 1. dorasteneckú ligu,“ pridal podrobnosti Martin Hasprún.

V druhej časti článku vám v budúcom vydaní priblížime ďalšie už realizované a pripravované a projekty SFZ na podporu mládežníckeho futbalu v podobe prerozdelenia solidá