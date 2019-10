Ako ovplyvnila novela Registračného a prestupového poriadku SFZ futbalový život

Najväčšiu novelu registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP) schválil výkonný výbor na svojom júnovom zasadaní, takže je účinná už takmer tri mesiace. Čo priniesla?

21. okt 2019 o 16:09

Prevažuje kladné prijatie zmien

Napríklad zavedenie nového inštitútu dočasnej registrácie, ktoré súvisí s komplexnou zmenou v pravidlách registrácie klubovej príslušnosti hráča. Tento krok je v záujme klubov, ktoré pre nedostatočný počet futbalistov nie sú schopné vytvoriť družstvo určitej vekovej kategórie a prihlásiť sa do súťaže. Zároveň poskytuje dočasnú ochranu pred zánikom registrácia hráča, takže ten nemôže odísť do nového klubu bez kompenzácie.

Ďalšia úprava mení pravidlá pri zániku registrácie hráča a jeho klubovej príslušnosti v materskom klube v prípade, že materský klub družstvo s hráčom neprihlási do súťaže alebo svoje družstvo zo súťaže odhlási.

Zásadná bola zmena prestupových termínov u amatérov, reagujúca na aktuálne poznatky a zohladňujúca pripravované zmeny v súťažnom poriadku, súvisiace s prihlasovaním družstiev do súťaží, resp. termínom ukončenia súťažných ročníkov, vrátane barážových zápasov.

Ako bola prijatá novela RaPP-u v regiónoch? „Kluby si najviac pochvaľovali i nštitút dočasnej registrácie. Kým nezačala platiť novela, neraz prichádzali o hráčov bez nároku na odstupné a nie raz sa stalo, že sa im tak vyprázdnil káder v danej vekovej kategórii,“ povedal sekretár Východoslovenského futbalového zväzu Marcel Eperješi. „Ak niekomu vypadne jeden ročník či dva a nemôže prihlásiť družstvo do súťaže, pri aplikácii novely hráč ide na, nazvime ho, technické hosťovanie do konca sezóny, a po jej končení opäť patrí materskému klubu,“ vysvetlil Eperješi zdravým rozumom aplikáciu nového pravidla.

Vo východoslovenskom regióne si pochvaľovali aj úpravu tabuľky, zapisujúcej spôsob výpočtu odstupného za amatéra pri hráčoch od 9 do 19 rokov. „H oci v niektorých prípadoch to môže byť kontraproduktívne, v každom prípade je to spravodlivé.“

Najviac diskusie vyvolala registračná doba, konkrétne prestup bez obmedzenia. Spokojné sú kluby III. ligy a niektoré IV. ligové kluby, nesúhlas vyvolal tento článok v nižších súťažiach. Lebo sa skrátilo prestupové obdobie len do 15. júla, takže pre amatérov je možné ohlásiť prestup bez obmedzenia iba 20 dní do roka, kým profesionál má na to dva a pol mesiaca v lete a jeden mesiac v zime. Ponechaný je však prestup s obmedzením (aj v zimnom registračnom období), pri ňom sa ale vyžaduje súhlas materského klubu s prestupom. Úprava letného registračného obdobia súvisí aj s filozofiou klubov, ktoré začínajú formovať kádre až koncom augusta. „Uvidíme, aké skúsenosti a reakcie prinesie najbližšie zimné transferové obdobie, teda od 1. januára do 31. marca 2020,“ dodal Eperješi.

„Zástupcovia klubov v našom regióne sa pozitívne vyjadrili k tabuľke za odstupné v prípade odchodu hráčov do 19 rokov do akadémií a ÚTM, “ vyjadril sa Ján Farbula, sekretár Bratislavského futbalového zväzu. Rovnako ako reakcie z východu aj tu zaznamenali negatívne postoje k termínom prestupu od 26. júna do 15. júla, pretože mládežnícke súťaže v regióne a dospelých v oblastiach na stupni V. a najmä VI. ligy sa začínajú až koncom augusta. Je normálne, že väčšina hráčov si v tom období čerpá dovolenky a potom je u nich možný iba prestup s obmedzením. Negatívne názory zarezonovali aj pri zrušení prestupu bez obmedzenia v zimnom období.

Pohľad stredoslovenského regiónu poskytol sekretár SsFZ Ladislav Matejka. „Bola to najrozsiahlejšia zmena RaPP-u za posledné roky a pevne verím že na isté obdobie aj posledná, napokon tak to avizovali predkladatelia novely,“ začal svoj konštatovanie. „Keďže predtým dochádzalo k veľmi častým zmenám v uvedenej norme, funkcionári najmä z klubov nižších súťaží ani tejto veľkej novele, napriek masívnej propagácii zo strany SFZ, nevenovali spočiatku potrebnú pozornosť. Kým sa spamätali, končilo sa prestupové obdobie bez obmedzenia a najbližšia možnosť bude až v nasledujúcej sezóne,” poukázal na fakt vnímania procesu fungovania poriadku v praxi. „Aj z uvedeného dôvodu bola čiastočne zo strany klubov kritizovaná dĺžka obdobia pre transfery bez obmedzenia. Naopak, kluby, najmä tie, ktoré sa venujú výchove mladých futbalistov, ocenili zmeny vykonané v článku 37, teda odstupné za hráča od 9 do 19 rokov.“

Po chvíľkovej odmlke však Matejka dodal: „Pravdou je, že kluboví funkcionári hodnotia celý článok 37 podľa toho, na ktorej strane prestupu sa práve nachádzajú, teda na tej platcu odstupného alebo na opačnej, prijímateľa.“

Pri výzve na adresovanie pripomienok na novelizáciu RaPP boli SFZ doručené aj podnety, ktoré sa týkali zásadnejších úprav, avšak ich úprava bola limitovaná súčasným znením reglementu FIFA, konkrétne Pravidlá FIFA pre štatút a prestupy hráčov (FIFA RSTP). Ako príklad možno uviesť dohodu o striedavom štarte hráča podľa Súťažného poriadku SFZ, podľa ktorej nemôže hráč, štartujúci za oba kluby, ktoré uvedenú dohodu podpísali, nastúpiť za ďalší klub v prípade odchodu v zimnom prestupovom období. Limitácia je daná povinne prevzatým ustanovením FIFA RSTP, uvedeným vyššie, v zmysle ktorého hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby.

Zároveň boli doručené pripomienky aj na úpravu odstupného za amatéra pri cezhraničnom prestupe. V rámci uvedeného SFZ žiaľ nemá právomoc upraviť podmienky prestupov amatérskych hráčov pri prestupe do iných asociácií, na ktoré sa vzťahujú príslušné ustanovenia FIFA RSTP a neviažu na tento prestup akúkoľvek finančnú kompenzáciu.