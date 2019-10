Učiteľom Slovenska 2019 sa stal Peter Pallo z Trstenej

Výnimočné úsilie Petra Palla zo ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej odmenila odborná porota ocenením Učiteľ Slovenska 2019, ktoré realizuje Komenského inštitút.

9. okt 2019 o 6:45

Na vyučovaní pre svojich žiakov pripravuje najrôznejšie aktivity. Zoznamuje ich s modernými technológiami, využíva ale aj klasické pracovné zošity. Vyučovanie spestruje hrou na harmoniku a nezabúda ani trávenie času uprostred krás oravskej prírody. Pre deti aj ich rodičov organizuje spoločné výlety a aktivity, kolegom na konferenciách pravidelne sprostredkúva svoje skúsenosti. Výnimočné úsilie Petra Palla zo ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej odmenila odborná porota ocenením Učiteľ Slovenska 2019, ktoré realizuje Komenského inštitút. Cena verejnosti potešila Angeliku Hanesz zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici pri Košiciach.

Zdôrazniť dôležitosť vzdelávania a posilniť status profesie pedagógov, také sú ciele ocenenia Učiteľ Slovenska Komenského inštitútu, ktoré má za sebou druhý ročník. Učitelia základných a stredných škôl či školitelia online kurzov sa do ocenenia mohli prihlásiť sami, ale nominovať ich mohla aj široká verejnosť. Nominovaní učitelia sa však už museli prihlásiť osobne. Tento rok organizátori dostali 320 nominácií a 70 prihlášok. Zo 70 prihlásených pedagógov vybrala odborná porota desiatich finalistov pričom skúmala, ako sa učitelia snažia dosahovať vzdelávacie úspechy žiakov, či spolupracujú s ďalšími vzdelávacími organizáciami, či sa zúčastňujú aj mimoškolských aktivít a ako svoje skúsenosti odovzdávajú svojim kolegom či iným učiteľom. ,,Učiteľ Slovenska je nielen ocenenie. Je to aj príležitosť pre učiteľov, aby dali vedieť o svojej práci a podelili sa o svoje skúsenosti s kolegami. Aby sa navzájom inšpirovali,“ povedal František Cimerman, koordinátor ocenenia Učiteľ Slovenska.

Finalisti Učiteľa Slovenska 2019 si užili slávnostný galavečer.

Po výbere mohli porotcovia navštíviť finalistov počas ich vyučovacích hodín, aby videli, ako konkrétne pracujú so žiakmi. Desiatich inšpiratívnych slovenských učiteľov pozval začiatkom septembra Komenského inštitút na spoločného stretnutie vo Vzdelávacom centre Zaježová. Mali pripravené prezentácie o sebe, o svojich učebných metódach a postupoch. Čakali na nich diskusie, aby sa v nich prejavili aj ako osobnosti. To všetko rozhodlo o výbere Učiteľa Slovenska 2019 v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize.

,,Peter Pallo očaril porotu už počas svojej ukážkovej hodiny, bola absolútne prispôsobená súčasnému nastaveniu detí. Prváčikovia využívali moderné technológie, kreslili, diskutovali, nechýbala však ani hra na harmonike a rozcvička. V závere vyučovania žiaci ukončili projekt zameraný na sledovanie vývojových štádií motýľov, ktorých vypustili do voľnej prírody. Forma hodiny však napriek tomu nebola nadradená obsahu. Prostredníctvom videa sa takmer celého vyučovania zúčastnil aj žiak, ktorý sa doma liečil z ochorenia. Peter svoje kvality obhájil aj pri stretnutí v Zaježovej,“ objasnil voľbu František Cimerman. ,,Peter Pallo je živým príkladom toho, ako môže učiteľ kreatívne pristupovať k uplatňovaniu všeobecne platného vzdelávacieho programu. Na rozdiel od mnohých iných nie je totiž jeho otrokom, ale pánom, ktorý si vie vybrať to, čo je kľúčové a tomu sa venuje a zároveň vie, čo je oveľa menej podstatné, a to sa prirodzene dostáva na okraj jeho práce s deťmi,“ doplnila Viera Kalmárová, predsedníčka poroty a hlavná školská inšpektorka.

Organizátori meno víťaza odhalili netradične. Ján Šoltýs z Elektrotechnického ústavu SAV meno víťaza vygravíroval na kremíkovú doštičku, následne pokryl vrstvou zlata a zmenšil do takých rozmerov, že by sa meno Peter Pallo dalo na prierez ľudského vlasu napísať dvadsaťkrát vedľa seba. Prečítať malé písmená vo veľkosti 4x4 mikrometra dokázal iba špeciálny skenovací elektrónový mikroskop. Pre divákov meno víťaza počas galavečera v Divadle Aréna zväčšili na mikroskope 10 000 krát.

Učiteľom Slovenska 2019 sa stal Peter Pallo (39), učiteľ prvého stupňa na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej a okrem sošky z dielne Tomáša Brichtu zo zaježovských lazov si odnáša odmenu v podobe 5.000 eur a na jar 2020 pocestuje na svetové finále Global Teacher Prize do Dubaja. ,,Veľmi si toto ocenenie vážim, potešilo ma. Je to veľká motivácia pokračovať v tejto mojej ceste minimálne tak a s takým nasadením, ako doteraz,“ povedal Peter Pallo.

O Cene verejnosti sa hlasovalo na internete. Získala ju Angelika Hanesz (49) zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici pri Košiciach. ,,Veľmi ďakujem všetkým, ktorí ma podporili a poslali mi hlas. Je to úžasný pocit mať okolo seba ľudí, ktorí vám fandia, podporujú vás a cenia si, čo robíte,“ tešila sa Angelika Hanesz. Záštitu nad ocenením Učiteľ Slovenska prebrala prezidentka Zuzana Čaputová. Komenského inštitút ho môže realizovať vďaka podpore Slovenskej sporiteľne a Slovak Telekomu.

Cena verejnosti Učiteľa Slovenska 2019 potešila Angeliku Hanesz.

Finalisti 2. ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska:

Florián Danko (31), učiteľ elektrotechniky a odborných predmetov na SOŠ informačných technológií v Bratislave

Angelika Hanesz (49), učiteľka informatiky a fyziky na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici

Júlia Jánošíková (40), učiteľka fyziky na Gymnáziu Malacky

Jana Kramárová (55), učiteľka inovovaných Štátnych vzdelávacích programov (ISCED 1) na Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici

Dagmar Môťovská (53), učiteľka matematiky, informatiky a etickej výchovy na Súkromnej ZŠ na Bajkalskej 20 v Bratislave

Stanislava Opátová (53), učiteľka matematiky a slovenského jazyka na ZŠ s MŠ v Nižnej

Peter Pallo (39), učiteľ prvého stupňa na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej

Monika Siváková (42), učiteľka dejepisu, apikovanej ekonómie a občianskej náuky na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi

Lenka Škarbeková (35), učiteľka biológie, chémie a praktika z biológie a ekológie na Gymnáziu Gelnica

Marek Tóth (29), učiteľ biológie a chémie na ZŠ na Rozmarínova 1 v Komárne

