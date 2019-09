Nápady učiteľov ako využiť digitálne technológie vo vyučovaní majú zelenú

Technológie si dnes už bezpochyby našli svoje miesto v triedach základných a stredných škôl a všetko nasvedčuje tomu, že trend v oblasti digitálneho vzdelávania bude pokračovať aj naďalej.

23. sep 2019 o 0:00

Na prvý pohľad síce vyzerá výučba pomocou digitálnych technológií ako zábava, je však veľmi dôležité, aby sa ich deti a vyučujúci naučili používať a využívať správnym spôsobom. Množstvo informácií v online svete so sebou často prináša riziká, ktoré je lepšie poznať dopredu. Ambíciou grantového programu Nadácie Orange e-Školy pre budúcnosť je preto práve pomoc vo vzdelaní ďalšej generácie k zodpovednému používaniu mobilných zariadení, internetu a mediálneho obsahu.

Nie je správne, aby sme deťom technológie zakazovali

Deti 21.storočia sú často viac technicky zdatné ako dospelí. Stretávajú sa s nimi od malička. Pedagógovia a rodičia sa musia vzdelávať, aby držali krok s deťmi: „Ak rodičia či pedagógovia nemajú základné znalosti s počítačom, tak sa s deťmi nemôžu rozprávať o tom, aké nástrahy ich na internete čakajú. Ak majú deti viac poznatkov o technológiách, je tam riziko, že dospelí nevedia určiť, čo robia ich deti, a teda vhodne reagovať na vzniknuté situácie. Nie je správne, aby sme deťom technológie zakazovali, ale musíme sa snažiť držať s nimi krok,“ vysvetľuje členka hodnotiacej komisie grantového programu e-Školy pre budúcnosť, zároveň učiteľka na ZŠ a doktorandka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Nika Klimová.

Ak má učiteľ nápad, ako využiť digitálne technológie vo vyučovaní

Väčšina detí si dnes už nevie predstaviť, aké je to fungovať bez internetu, mobilu či tabletu. Zvyknú na nich tráviť svoj školský aj voľný čas, stali sa ich hlavným sprostredkovateľom sociálneho kontaktu s rovesníkmi, ale aj primárnym zdrojom informácií a dát pre školské projekty. Mnoho pedagógov chce preto dať deťom výnimočný pocit z hodiny a posunúť svoju vyučovaciu hodinu na vyšší level. Práve pre nich je určený grantový program e-Školy pre budúcnosť: „Často sa stáva, že učiteľ má nápad, ako svoje vyučovanie vylepšiť, chce dať svojim žiakom to najlepšie, ale chýbajú mu financie. Nadácii Orange záleží na tom, aby boli projekty efektívne, edukatívne a aby žiakov naučili čo najviac. Preto sa program zaoberá najmä zodpovedným využívaním technológií a bezpečným internetom,“ dodáva Nika Klimová.

Program e-Školy pre budúcnosť dáva už po šiestykrát príležitosť učiteľom základných a stredných škôl a mimovládnym organizáciám podporiť ich inovatívne nápady v oblasti prístupu k vzdelaniu a využívaniu digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Môžu sa zamerať na zručnosti v práci s digitálnymi technológiami cez programovanie, rozvoj informačného myslenia či mediálnu výchovu. Cieľom je, aby sa žiaci spolu s učiteľmi naučili kritickej práci s mediálnym obsahom a zmysluplnému, zodpovednému a bezpečnému využívaniu technológií. Najzaujímavejším projektom bude prerozdelená celková suma 50 000 eur. Projekty je potrebné prihlásiť do 9. októbra 2019 v elektronickej podobe na webovej stránke grantu. Víťazi budú zverejnení koncom októbra 2019 a aktivity budú realizované od novembra do polovice júna 2020. Všetky informácie o grantovom programe nájdete nawww.nadaciaorange.sk.

Ako získať čo najviac informácií?

Okrem tohto grantového projektu sa Orange v súlade s posolstvom svojej stratégie v oblasti spoločensky zodpovedného podnikaniaVšetci máme veľkú moc, všetci máme veľkú zodpovednosť venuje aj téme zmysluplného a bezpečného využívania mobilných technológií aj inak. Jednou z možností, ako získať potrebné vedomosti či návody, je webstránka www.detinanete.sk. Učitelia, rodičia i deti tu nájdu informácie zamerané na preventívnu ochranu detí a tínedžerov pred nástrahami internetu. Do pozornosti dáva aj bezplatné workshopy vedené detskou psychologičkou Máriou Tóthovou-Šimčákovou alebo s ňou spolupracujúcimi špecialistami, ktorí poučili už viac ako 35 000 žiakov o online hrozbách a závislostiach od internetu. Do osvety zahrnul Orange aj svojich zamestnancov, ktorí v rámci projektu Digital Skills cestujú po slovenských školách a odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti slovenským učiteľom. „Do Digital Skills som sa zapojil preto, lebo je to dobre nastavený projekt s históriou, ktorý ma potenciál priniesť hmatateľné výsledky, prepája komerčnú sféru a školstvo a priniesol mi šancu realizovať sa a mať spätnú väzbu aj mimo práce,” prezradil svoju motiváciu ITS Senior Engineer, Peter Poliak. Rovnako zmysluplný projekt vytvorila Nadácia Orange v spolupráci s Alianciou Stará tržnica a organizáciou Connect Coworking ešte pred troma rokmi, a to vzdelávaco-komunitnú dielňu Lab powered by Nadácia Orange, v ktorej si široká verejnosť môže v praxi vyskúšať prácu s technológiami budúcnosti. Priestor je v nej vyhradený aj pre deti, ktoré vedie k lepšej znalosti, ovládaniu a využívaniu moderných technológií či vytváraniu produktov digitálnej fabrikácie, a to aj prostredníctvom pravidelných školení a workshopov pre základné a stredné školy a nízko-prahové centrá. Deti sa tak naučia vyrábať napríklad rôzne doplnky do domácnosti či programovať mikropočítače.