Petit Press s novým eventovým tímom od jesene

Vydavateľstvo prichádza na trh s novou eventovou značkou – SME konferencie.

2. sep 2019 o 15:00

SME KONFERENCIE(Zdroj: Petit Press a.s.)

Vydavateľstvo Petit Press už viac ako dva roky úspešne pôsobí v regiónoch s eventovou platformou MY S VAMI, ktorá k dnešnému dňu zorganizovala viac ako 40 odborných diskusií, 2 medzinárodné konferencie a desiatky menších eventov. Od septembra prichádza so značkou SME KONFERENCIE, ktorá organizačne pokryje aj eventy v regiónoch.

Divízia bude organizovať odborné konferencie, semináre, workshopy a ďalšie diskusné formáty. Cieľom je vytvoriť nezávislú platformu na zdieľanie najnovších poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života.

Milan Mokráň

„Regionálne týždenníky MY nám ukázali, že byť v užšom kontakte s našimi klientmi a čitateľmi má obojstranne veľký zmysel. Tešíme sa, že nás posilní zohratý tím z Trend Konferencií a vytvoríme silné zázemie pre Denník SME a jeho nový brand SME KONFERENCIE. Veríme, že ohlasy budú rovnako pozitívne ako máme z regiónov,“ hovorí člen predstavenstva Petit Press Milan Mokráň, pod ktorého nová eventová divízia bude patriť v rámci vydavateľskej štruktúry.

Novú značku prichádza do Petit Pressu budovať skúsený eventový tím z vydavateľstva News and Media Holding, ktorý doteraz dlhé roky zastrešoval odborné podujatia pod názvom TREND konferencie.

Pavla Pohanková

„SME je najsilnejšia značka na mediálnom trhu. Teší nás príležitosť podieľať sa na jej ďalšom raste a posilniť jej vplyv na pozitívny vývoj spoločnosti prostredníctvom výmeny poznatkov a názorov odborníkov na financie, zdravotníctvo, školstvo a ďalšie oblasti,“ hovorí Pavla Pohanková, vedúca tímu SME KONFERENCIE.

SME KONFERENCIE bude zároveň eventová agentúra, ktorá sa bude venovať nielen odborným podujatiam, ale aj spoločensko-športovým eventom pre ďalších klientov.

Vydavateľstvo Petit Press je jedným z najsilnejších mediálnych domov na Slovensku. Vydáva periodiká v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Do vydavateľskej skupiny patria denníky SME, Korzár, regionálne týždenníky MY, magazíny TV svet, Profit, Lišiak, Doma v záhrade, Magazín zdravia a O knihách, dvojtýždenník The Slovak Spectator a sieť bezplatných novín ECHO. Okrem vydavateľských aktivít prevádzkuje aj distribučnú sieť a dve tlačiarne v Bratislave a Košiciach.