Právna poradňa: Dnes o susedských sporoch, pripravujeme špeciál o dedičstve

Je lepšie majetok darovať, predať ho či napísať závet? Za akých okolností možno svojich potomkov vydediť? Na tieto, ale aj iné vaše otázky budeme odpovedať v ďalšej časti bezplatnej právnej poradne v týždenníkoch MY.

26. aug 2019 o 9:48 Viera Legerská

Viete, čo vás čaká po smrti blízkeho príbuzného? Poznáte okolnosti dedenia majetku vašich rodičov, súrodencov, partnerov? Je lepšie majetok darovať alebo spísať závet?

Ak je pre vás téma dedičstva terénom, po ktorom sa neviete pohybovať? Opýtajte sa nás na všetko, čo vás o ňom zaujíma. V bezplatnej právnej rubrike týždenníkov MY odpovie odborník aj na vaše otázky.

Čakáme ich na adrese: viera.legerska@petitpress.sk

(zdroj: Ilustr.foto: Pixabay)

V týždenníkoch MY sa v bezplatnej právnej poradni v tomto týždni venujeme téme: Susedské spory.

JUDr. Silvia Tatarková (zdroj: Foto: archív ST)

Novej móde rozširovania balkónov ich vonkajšou prístavbou na panelákoch podľahli aj niektorí moji susedia a už sa rozbehli aj prípravy. Ja s tým nesúhlasím. Ak sa táto investícia uskutoční, čaká nás potom splácanie úveru, lebo byty máme vo vlastníctve, a ja si to nemôžem dovoliť. Môžu ma prinútiť k takejto rekonštrukcii? Akú mám šancu brániť sa? Valéria O.

V súlade s § 14 ods. 1 zákona o vlastníctve bytov má vlastník bytu a nebytového priestoru právo, ale aj povinnosť zúčastňovať sa na správe domu, vrátane rozhodovania o spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu hlasovaním na schôdzi vlastníkov alebo na zhromaždení spoločenstva. Balkóny a lodžie, aj keď sa to môže zdať zvláštne, sa považujú za spoločné časti domu, preto o ich úprave môžu rozhodovať aj vaši susedia. To však neznamená, že balkón prináležiaci k vášmu bytu, môže svojvoľne niekto užívať. Okrem toho, o použití prostriedkov fondu rozhodujú vlastníci zákonom predpísanou väčšinou. V prípade, že sa majú z fondu prevádzky, údržby a opráv financovať opravy lodžií, vlastníci bytov majú právo určiť, akým spôsobom bude rekonštrukcia vykonaná. Ak by ste nesúhlasili s rozhodnutím spoločenstva vlastníkov bytov, mohli by ste sa domáhať ako prehlasovaní vlastníci bytu zvrátenia rozhodnutia spoločenstva na súde podľa § 14 a ods. 8 citovaného zákona: „Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň na príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu.“ Avšak váš úspech na súde nie je zaručený. Vlastníci bytov a nebytových priestorov predmetného bytového domu sú v súlade s § 14 ods. 1 zákona oprávnení prijať, v rámci rozhodnutia o komplexnej obnove bytového domu, aj rozhodnutie o sanácii balkónu, ktorého užívateľkou ste vy. Ak obnovu bytového domu spolu so sanáciou balkónov a ich financovanie schváli požadovaná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov, môže súd vaše námietky posúdiť ako neopodstatnené, keďže rozhodnutie platne prijaté vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome je záväzné pre všetkých vlastníkov v dome. V žiadnom prípade, vás ale nechceme odradiť od pokusu brániť sa rekonštrukcii balkónov súdnou cestou. Súd, keď bude poznať všetky okolnosti, nakoniec môže vec posúdiť rozdielne a prijať iný právny záver.

Čo môžem robiť, ak sused pod mojím oknom na svojom balkóne fajčí? Naozaj mi to prekáža...