Vzdelaní ľudia rozumejú planéte

Junior Festival v rámci Ekotopfilmu putoval po celom Slovensku.

30. aug 2019 o 10:09 Peter Hudák

PÚCHOV Občianske združenie TUR sa dlhodobo venuje zvyšovaniu environmentálneho povedomia a propagovaniu zásad trvalo udržateľného rozvoja v rámci Slovenska.

Vďaka podpore z fondov Európskej únie sa uskutoční na prelome rokov 2019 a 2020 Junior Festival, určený žiakom základných a stredných škôl po celom Slovensku. Praktické interaktívne prednášky a ukážky filmov zaradených do medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm si pozreli počas minulého roka aj v Trenčianskom kraji. Festival zavítal do Dubnice nad Váhom, Považskej Bystrice a Púchova.

Čo sa za mladi naučíš

Dokumentovali sme festivalové dianie v Púchove. Dopoludňajšia časť patrila žiakom základných škôl. Koordinátorka festivalu Linda Králová začala dialóg so žiakmi na environmentálne témy otázkou, kde je miesto človeka v prírode.

„Na vrchole pomyselnej pyramídy tvorstva, alebo vo vzájomne prepojenej sieti symbolizujúcej všetok život na modrej planéte?“ Spontánna odpoveď detí jednoznačne uprednostnila človeka ako pána tvorstva. Témy vo filmoch nakoniec rezonovali v diskusii po premietaní. Spýtali sme sa detí, či zmenili svoj názor, že človek je vládcom prírody. „Nie, len je chytrejší, ale nemal by to zneužívať a mal by sa snažiť zapadnúť,“ odpovedal dvanásťročný Tobiáš. Jedenásťročná Romanka si nikdy nemyslela, že sme dôležitejší ako príroda. Na otázku, čo by vedela ona sama urobiť pre prírodu, odpovedala bez váhania. „Keď som napríklad videla, ako trpeli veľryby a v ich žalúdkoch sa našli veľké množstvá plastov, rozhodla som sa poctivejšie separovať plasty ako doteraz,“ povedala a zauvažovala nad tým, že do školy z sebou bude nosiť miesto plastovej sklenenú fľašu.

Tretina potravín končí v koši

Večerné premietanie i prednáška environmentalistu Branislava Moňoka boli určené dospelým, hoci v sále nechýbali ani tínedžeri, ktorých dopoludňajší program oslovil. Na programe bolo päť takmer hodinových dokumentov. Reťaz šokujúcich štatistík priniesla nórska snímka zaznamenávajúca cestu štyroch mládencov naprieč Nórskom. Viac ako mesiac putovali na bicykloch a živili sa len potravinami, ktoré boli po dátume trvanlivosti. Na vlastnej koži dokazovali, že potraviny zo dňa na deň po vyznačenom dátume nemenia svoju kvalitu a väčšinou sú bez problémov použiteľné. Keď už nie inak, tak ako krmivo pre hospodárske zvieratá či na kompostovanie. Aj napriek tomu tretina vyrobených potravín končí bez úžitku v odpade. Pre zle nastavené pravidlá supermarketov, nelogické bonusy veľkoobchodov, ale aj pre obyčajné ľudské plytvanie. Šokom bol aj štatistický prepočet, že len Nórsko ročne vyhodí do odpadu také množstvo potravín, ktoré by nasýtilo všetky školopovinné deti, ktoré dnes vo svete trpia hladom. Pritom táto severská krajina je v presadzovaní ekologických princípov do bežného života jedným z lídrov Európy.

Zmena musí prísť zdola

Nelichotivé zistenia priniesla prednáška Branislava Moňoka. Z jeho analýzy tvorby odpadu na Slovensku vyplývalo, že každý obyvateľ krajiny vytvorí ročne 391 kilogramov odpadu, z ktorého až 62 percent končí na skládke. Len Púchov ročne vyprodukuje 8 770 ton odpadkov. Iba 19 percent tvoria vyseparované komodity. Cesta k lichotivejším číslam vedie podľa Moňoka cez vyššiu informovanosť obyvateľov o ekologických i finančných dopadoch nízkej úrovne separovania. Kľúčová je prístupnosť kontajnerov do 50 metrov od bydliska, ich zrozumiteľné označenie a až štvrtým faktorom úspechu je finančná motivácia.