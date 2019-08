Dedinský futbal: Staré časy sú preč, nové formujeme

Nemusíme mať zo všetkých chlapcov výnimočné hviezdy, stačí, ak futbal vychová šikovných športovcov a zdravých životaschopných ľudí. Aj o tom by mal byť dedinský futbal. Je? Odpovede hľadáme aj v mimoriadnej prílohe Dedinský futbal v aktuálnom vydaní týždenníkov MY.

19. aug 2019 o 9:40 Ivan Mriška

Najviac registrovaných členov zo športových odvetví má na Slovensku futbal. Tento fakt sa tak skoro nezmení.

Klobásky a kofola nestačia, treba peniaze

Na futbalové zápasy sa dá ísť aj v malých dedinkách. Len dokedy?

Dôvodov je viacero. Doba je hektická, ľudia si popri práci a rodine len ťažko hľadajú čas na športovanie.

„Časy klobások a kofoly sú preč, dnes sa musí hráčom platiť aj v dedinskej lige. Smutno-smiešne na tom je, že si vypýtajú aj takí, ktorí by v minulosti nemohli nieže sedieť na lavičke, ale ani okolo nej prejsť,“ uviedol bývalý ligový futbalista a v súčasnosti funkcionár Vladimír Goffa.

Funkcionári hľadia iba na hviezdy

Pozornosť zväzov sa podľa neho koncentruje na štátnu reprezentáciu, na skvostné Tehelné pole, na hviezdy v zahraničných kluboch. Pritom amatérsky futbal potichu kolabuje.

„Z horských líg od Tatier k Dunaju sa postupne odhlasujú ďalšie a ďalšie kluby. Ak to bude pokračovať takýmto tempom, v ďalších sezónach na vidieckych ihriskách nastúpia iba ak krtkovia proti husiam,“ položartom skonštatoval Goffa.

Podľa ďalších funkcionárov môže za úpadok dedinského futbalu aj nedokonalý prestupový poriadok. Hovorí sa o kradnutí talentov štedro dotovanými útvarmi talentovanej mládeže (ÚTM) za smiešne tabuľkové ceny.

„Pre malé kluby je registračný a prestupový poriadok likvidačný. Šitý je pre ligistov a amatérsky futbal kvôli nemu vymiera,“ tvrdí Róbert Žember z TJ Družstevník Diviacka Nová Ves.

Kedysi boli prestupy a hosťovania hráčov možné len s potvrdením materského klubu. Podľa nových pravidiel to už tak nie je.

„Pre malé kluby stráca zmysel akákoľvek výchova hráčov a majú problémy so zložením kádra. A výchovné nedostaneš. Akoby si na neho nemal žiadne náklady,“ dodal.

Fanúšikov dedinského futbalu nájdeme všade. (zdroj: Zdroj: P. Majerech)

Amatérske kluby by mali biť na poplach

Prezident FK Lokomotíva Trnava Peter Moravčík na to upozorňoval už pred zavedením nového poriadku. Apeloval na amatérske kluby, aby bili na poplach.

„Článok 18 prináša ustanovenie o zmene klubovej príslušnosti maloletých hráčov. Podľa tohto bodu v podstate môžu kluby z ÚTM amatérom doslova ukradnúť hráča nad dvanásť rokov bez toho, aby zaplatili na odstupnom čo i len cent. To je likvidácia amatérskych klubov, inak to nazvať neviem. Nech si zväz spraví štatistiku, koľko hráčov od šesť rokov vychovali kluby so statusom ÚTM, ktoré pravidelne dostávajú finančné dotácie od zväzu, a koľko amatérske,“ povedal pred časom pre trnavskyhlas.sk Aj hviezdy ako Milan Škriniar, Marek Hamšík či Martin Škrtel vyšli z amatérskeho futbalu.

Jeden hrával za Žiar nad Hronom, druhý za Podlavice a tretí za Ráztočno. „Nie je to v súlade so športovou etikou. Keď niekto robí nejakú robotu, mal by za to aj niečo dostať. Keď nie klub, aspoň rodič, ktorý do svojho syna investoval nemalé peniaze,“ povedal Žember.

Podobný názor má aj prezident FC Baník Prievidza Robert Šuník. „Hráči migrujú, rodičia ich ponúkajú, ako chcú a náš klub tomu nevie zabrániť. Robili sme si štatistiku a v podstate štyridsať chlapcov od U12 do U19, ktorí by mali byť v našom klube, je inde. Chápem, že rodičia chcú, aby ich deti išli za lepším. Keď na to majú hráčke kvality, treba im dvere otvoriť, ale v mnohých prípadoch je to len o tom, že ligové kluby si dopĺňajú svoje súpisky a vôbec nejdú po kvalite, ale po kvantite. A potom nám chýbajú hráči,“ uviedol hlavný muž prievidzského futbalu.

Súťažiacich klubov je menej, naprieč Slovenskom

FK Slovan Vyšné Ružbachy pôsobí v dedinskej súťaži okresu Stará Ľubovňa. Snaží sa existovať napriek viacerým problémom s hráčmi či financovaním.

„Také problémy ako u nás majú aj vo väčšine iných klubov. V minulosti sa z našej súťaže odhlásil Kyjov, Orlov, predtým Litmanová, ešte skôr Údol a Jarabina. Preto si veľmi vážime, že hráme nepretržite od roku 1955. Smutné však je, že v okrese je len jedna súťaž, zatiaľ čo v 90. rokoch boli dve triedy a pôsobili v nich už dnes neexistujúce mužstvá ako Vislanka, Hromoš, Lesnica, Podsadok, Kamienka, Hniezdne,“ opísali miestni funkcionári na oficiálnej stránke obce.

Menej hráčov, tímov a klubov znamená aj menej fanúšikov a peňazí. Kým v minulosti si pamätáme na dedine aj tisícové návštevy, teraz je to sen. Futbal bol na dedine slávnosť.

„Pochádzam z východu a dobre si pamätám, že tam to naozaj bola dedinská udalosť. Dopoludnia sme išli do kostola, potom bol spoločný obed a popoludní všetci na futbal. Keď prišlo 300 ľudí, bol plný štadión, krásna atmosféra, hra na úrovni, rozhodcovia na úrovni. Teraz už roky žijem na Záhorí a vidím, ako sa z futbalu pomaly stáva úplný opak toho, čo kedysi,“ pre Život prirovnal Anton Vasko, bývalý brankár, tréner a hráč.

„Hrá každý, kto chce. Už nie ako kedysi, keď mali hráči skúsenosti od žiakov cez dorast až po mužov. Teraz príde aj človek, ktorý nikdy nehral, opýta sa, či si môže zahrať. Keď nás je málo, povieme, nech si donesie kopačky, vybavíme mu registračku a hrá,“ dodal.

Dole ide aj úroveň súťaží, hráči netrénujú

Kvalita nižších súťaží klesá aj preto, že hráči netrénujú. Doba je taká, že si jednoducho nenájdu čas. Alebo si myslia, že nemusia.

„V minulosti nás chodilo na tréningy aj vyše pätnásť, teraz keď prídeme ôsmi, sme spokojní. Hráči majú rodiny, cestujú za prácou do Bratislavy. Doba si berie daň aj vo futbale,“ opísal Peter Širáň z TJ Inter Horná Ves.

Ďalším zaujímavým javom novej doby je, že mužstvo síce vyhrá najvyššiu oblastnú súťaž a na kraj nepostúpi. Dôvodov je viacero – malý hráčsky káder, peniaze, ale hlavne neexistujúce družstvo mládeže.

Podmienky, ktoré zaviedol Stredoslovenský futbalový zväz, nedokážu splniť napríklad ani v TJ Sokol Repište.

„Uvedomujeme si, že piata liga je finančne náročnejšia, ale sponzori boli ochotní zohnať peniaze. Veľký problém je mládež, ktorá v Repišti chýba. Podmienkou každého klubu v krajskej súťaži je mať mládežnícke družstvo. Kedysi bolo možné za chýbajúci mládežnícky klub zaplatiť pokutu. Teraz zväz podmieňuje pôsobenie v kraji tým, že klub musí mať aspoň jedno mládežnícke družstvo. Toto nedokážeme hneď splniť, preto sme vyššiu súťaž odmietli,“ zhrnul tréner Martin Slaný.

Nič nové, budúcnosťou je mládež

Mládežníckych tímov na Slovensku je stále menej, napríklad v okrese Prievidza sa z dvoch dorasteneckých súťaží stala jedna a aj z tej sa ešte pred prvým kolom tímy odhlásili. Najväčší športový klub na hornej Nitre – FC Baník Prievidza – sa preto sústredil na mládež.

„Máme v klube 450 detí. Robíme to aj preto, aby sme v doraste mali také počty, z ktorých vieme presunúť chlapcov do áčka, prípadne pomôcť dedinským tímom. Tí, ktorí sa u nás neuplatnia, sú v nižších súťažiach cenení,“ načrtol šéf prievidzského futbalu Robert Šuník.

V Prievidzi ťahajú deti na ihriská aj v vďaka spolupráci so štyrmi škôlkami.

„Z detí nemusíme mať svetových futbalistov, stačí, aby z nich boli zdraví, schopní ľudia,“ zdôraznil Šuník.

Pripomenul tiež, že už silnejú hlasy, aby sa telesná výchova v školách vrátila do svojej kvality spred niekoľkých desiatok rokov.

„A to je dobrá správa pre všetky športové kluby,“ uzavrel.