Teraz o deťoch a výživnom, pripravujeme tému – šmejdi

Môžem zabrániť manželovi, aby nášho syna prestal nútiť hrať futbal, keď to chlapec evidentne nechce? Moja dcéra potrebuje špeciálnu stravu, ktorú chcem nosiť do jedálne, aby jej ju prihriali. Musí mi to základná škola umožniť?

5. aug 2019 o 12:10 Viera Legerská

