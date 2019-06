Zelená škola učí žiakov znižovať svoju ekostopu

Už 15 rokov sa školy po celom Slovensku zapájajú do najväčšieho medzinárodného envirovzdelávacieho programu Zelená škola. Ich žiaci tak majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

10. jún 2019 o 8:58

Občianske združenie Živica sa prostredníctvom programu Zelená škola snaží prinášať na školy viac než len klasickú environmentálnu výchovu. Jeho snahou je meniť environmentálne správanie na školách a znižovať celkovú ekostopu školy aj jej žiakov, učiteľov a rodičov. V tomto školskom roku je do programu zapojených 345 materských, základných, stredných aj špeciálnych škôl.

„Snažíme sa, aby si žiaci vyskúšali pocit zodpovednosti, rozvíjali svoje schopnosti a dokázali čeliť rôznym úlohám. Zároveň nás vždy veľmi teší, ak školy zapoja do svojich environmentálnych aktivít aj rodičov či širšiu verejnosť,“ hovorí Juraj Oravec, manažér programu Zelená škola.

Školy sa do programu zapájajú na dva školské roky, počas ktorých sa venujú jednej zo 7 tém Zelenej školy ako odpad, voda, zeleň a ochrana prírody, zelené obstarávanie, energia, potraviny, doprava a ovzdušie. Takto môžu napríklad znížiť spotrebu vody, venovať sa alternatívnym zdrojom energie, učiť sa separovať, no najmä minimalizovať odpad a oboznámiť sa so zodpovedným stravovaním. Úspešné školy získajú ocenenie a vlajku Zelenej školy.

Registrácia do nového ročníka Zelenej školy je otvorenádo 15. septembra 2019.

Viac informácií nájdu školy na: www.zelenaskola.sk