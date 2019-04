Keď sa môžete rozprávať so svojimi dverami

Dôvtipné dvere vám na diaľku ukážu každého, kto pred nimi zastane. Zlodej tak nemá šancu, ste krok pred ním.

10. apr 2019 o 8:59

Na prvý pohľad vyzerajú ako bežné dvere. So štýlovým, trochu masívnejším kukátkom. Po správnosti s priezorom na dverách. Ak zaujme vášho suseda a začne si ho zblízka obzerať, v tom momente ho máte ako na dlani. Zvedavého suseda uvidíte na displeji vášho mobilného telefónu, nech ste v tom momente kdekoľvek.

A ak by to bol namiesto suseda zlodej, aj jeho tvár uvidíte skôr, než začne špekulovať nad tým, ako prekonať vaše domové dvere. Ak sa o to vôbec ešte pokúsi. Pretože ho nielen uvidíte, vy sa s ním môžete v tej chvíli začať aj rozprávať.

Úžasný systém z dielne spoločnosti Adlo prináša prevrat v možnostiach bezpečnosti. Ich inteligentné bezpečnostné dvere prekonávajú doterajšie vymoženosti alarmu.

Alarm sa zapne, keď už zlodej poškodí dvere alebo keď dokonca vnikne do bytu. Vy ste niekde mimo domu a dozviete sa, že vás práve vykrádajú. A kým zalarmujete susedov či políciu, zlodej môže medzitým zmiznúť, pretože má náskok.

Inteligentné bezpečnostné dvere od spoločnosti Adlo, okrem toho, že sú bezpečnostné, ktoré bránia vlámaniu, majú v sebe navyše zabudovanú elektronickú inteligenciu, vďaka ktorej ste krok pred zlodejom.

Online prenos

„Keď susedia vchádzajú do svojho bytu alebo do výťahu, takýto pohyb si dvere nevšímajú. Ak však niekto zastane v bezprostrednej blízkosti pred mojimi dverami, do vzdialenosti zhruba 40 – 50 centimetrov a zdrží sa pri nich viac ako tri sekundy, v tom momente mi prichádza správa do mobilného telefónu,“ opisuje smart systém konateľ spoločnosti Jozef Adame.

„Mám živý prenos toho, čo sa deje pred mojimi dverami. Človeka pred nimi sledujem kamerou a dokonca počujem aj zvuk,“ dodáva.

Samozrejme, môže to byť niekto z rodiny, v tom momente dostávate na mobilný telefón informáciu, že deti sa už vrátili zo školy. A nemusíte reagovať. No ak sa vám človek pred dverami nebude pozdávať, môžete sa ho opýtať, či napríklad niekoho hľadá. Môžete sa s ním rozprávať cez vaše dvere, ktoré sú zatvorené. A to zlodeja pravdepodobne odradí, pretože on nevie, že naňho nehovoríte spoza dverí. Rozprávajúce dvere vám toho človeka navyše odfotia a snímku uložia.

Inteligentné dvere LIVE:

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/EkP3vnBB9dQ

V absolútnej tme

Systém vás ochráni aj v prípade, ak by pred dverami nesvietila žiarovka. Infračervené čidlá na dverách reagujú aj v absolútnej tme, takže aj v takom prípade dokážete človeka pred dverami dokonale identifikovať.

Elektronickú inteligenciu vie firma Adlo zabudovať do ktoréhokoľvek modelu bezpečnostných dverí zo svojej ponuky.

Samozrejme, potrebujete mobilný telefón, do ktorého si stiahnete špeciálnu aplikáciu, a doma wi-fi, cez ktoré sa spojenie uskutočňuje. A to je všetko, žiadne zbytočné káble.

A, pochopiteľne, ešte jednorazovú investíciu a hoci ide o prevratný systém, nie je to žiadna horibilná suma. V základnej bezpečnostnej ochrane v nenápadnom prevedení sa cena začína na úrovni 1100 eur. V cene sú nové bezpečnostné dvere s nainštalovanou elektronickou inteligenciou, tiež špeciálna zárubňa a montáž. Niekto možno takú sumu neobetuje, no ak vás vykradnú, potom bude neskoro počítať, koľko ste mohli ušetriť.

Dohliadnite na svoju mamu

Prví zákazníci, ktorí si už inteligentné bezpečnostné dvere zadovážili, oceňujú skutočnosť, že majú zároveň prehľad o tom, kedy sa im deti vracajú domov.

Niektorí ich dávajú montovať na byt svojich rodičov, najmä ak sú starší a bývajú sami, a inteligentný systém dverí si spárujú so svojím telefónom.„Vďaka tomu budem vedieť, že sa mama vrátila z obchodu či z prechádzky v poriadku,“ hovorí Adame. „Viem ju ochrániť, ak by u nej zvonili rôzni podomoví obchodníci alebo dokonca podvodníci. Cez svoj telefón môžem s nimi komunikovať ja,“ ozrejmuje.

Dodáva, že aplikáciu „rozumných dverí“ si môže do svojho mobilného telefónu stiahnuť viac členov rodiny. Čo oceníte, ak sa ocitnete na mieste „mimo dosahu“.

Miloš Kóňa: Je to fantastická novinka

Novinku spoločnosti Adlo oceňuje aj Miloš Kóňa z občianskeho združenia Bývajme bezpečne. Inteligentné bezpečnostné dvere už odskúšal a potvrdzuje, že vďaka monitorovaniu bezprostredného priestoru pred nimi sú chránené dopredu. Pred prípadným útokom na ne.

„Mobil mi dá informáciu, že mi pred dverami niekto stojí a ja si vyberiem možnosť, či sa s ním chcem aj rozprávať, alebo ho chcem len vidieť. Systém zároveň vyhotoví fotografiu s dátumom aj presným časom a automaticky ju uloží,“ objasňuje.

„Je to nepochybne zaujímavá novinka na trhu, odporúčam ju, samozrejme, s kvalitnými bezpečnostnými dverami. A je jedno, či bývate v bytovom alebo v rodinnom dome, tieto dvere budú vaším spoľahlivým strážcom v obidvoch prípadoch bývania."