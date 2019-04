Šliapať do pedálov sa učíme zarovno s prvými krokmi

Kam na bicykli - mimoriadna príloha regionálnych týždenníkov MY. Prináša informácie o najzaujímavejších cyklotrasách - predovšetkým pre rodiny s deťmi - vo všetkých regiónoch Slovenska spolu s kalendárom podujatí pre cyklistov až do októbra tohto roku.

9. apr 2019 o 7:00 Viera Legerská

Na zemi je viac asi miliarda bicyklov. Takto to uvádza Wikipedia. Už toto číslo dokladá známu vec, že cyklistika patrí k najčastejším rekreačným, športovým, turistickým či dopravným aktivitám ľudí.

Na Slovensku máme 1 295 značených cyklotrás. Z roka na rok je ich viac, lebo z roka na rok sa rekreačnej alebo aj športovej cyklistike venuje stále viac Slovákov. Za významný výsek tejto štatistiky môžu úspechy fenomenálneho Petra Sagana. Ale nielen to.

Viete, že... ... prvý bicykle podobajúci sa tomu dnešnému nakreslil vynálezca a maliar Leonardo da Vinci (1492). Jeho bicykel nebol nikdy vyrobený. ... v roku 1800 vyrobil ruský nevoľník Artamov železný bicykel s pedálmi na prednom kolese. Tento samohyb mal ale k dnešnému bicyklu ešte ďaleko. ... hromadnú výrobu bicyklov začal až nemecký barón Karl Friedrich Drais. Jeho nazývame praotcom bicykla. ... prvé organizované cyklistické preteky sa konali 31. mája 1868 v Paríži, a to na vzdialenosť 1 200 m. O rok neskôr sa vo Veľkej Británii sa konali prvé medzimestské preteky na trase Londýn – Bristol. Nešlo o cestné preteky, lebo v tom čase ešte bicykel nebol v krajine uznaný ako cestný dopravný prostriedok. ... prvé skutočné cestné preteky sa konali vo Francúzsku (17. november 1869) na trati medzi Parížom a Rouen, mali dĺžku 126 km. ... v súčasnosti udávajú tempo a smer vývoja bicyklov dve veľké firmy – Campagnolo (komponenty pre cestné bicykle) a Shimano (komponenty pre horské bicykle). Zdroj: Wikipedia

Cyklistika je pohybová aktivita, ktorá sa dá pestovať v každom veku – od útleho po vysoký, je rovnako vhodná pre ženy ako aj pre mužov, bicykel je jednoducho skladovateľný, oblečenie, bezpečnostné prvky síce čosi stoja, ale nezruinujú nás. A keď sa o tento dopravný prostriedok dobre staráme, vydrží dlho.

Naviac, dostaneme sa ním všade – do práce, na nákup, obeháme s jeho pomocou úrady, cyklisti nepotrebujú veľa miesta na parkovanie a niekde ich mestské a obecné magistráty v dobrom aj rozmaznávajú budovanín cyklotrás, ktoré posilňujú postavenie cyklistu v cestnej premávke.

Šliapať do pedálov sa učíme zarovno s prvými krokmi. Bicykel sa stal významným fenoménom životného štýlu. Pomocou neho si zlepšujeme kondíciu, posilňujeme zdravie, ale rýchlejšie nás dovezie za poznávaním či zážitkami s rodinou či priateľmi.

Výstavba a značenie cyklotrás v intravilánoch miest a obcí je prirodzenou súčasťou volebných programov ľudí na radniciach či vo vedení obcí. Najnáročnejšie – určené pre športovcov, ale i menej náročné pre rekreačných užívateľov pribúdajú na Slovensku ak nie tak rýchlo ako huby po daždi, tak určite tempom, ktoré sa približuje potrebám početnej masy cyklistov. Ak si vezmú bicykel aj na dovolenku, odkryjú sa pred nimi stále nové možnosti športového vyžitia i poznávania Slovenska.

Niektoré sú súčasťou prílohy Kam na bicykli v regionálnych týždenníkoch MY. Veď, ktovie, možno na nich aj vy raz šliapnete do pedálov.

ANKETA

Vraj pohľad zo sedla bicykla je jeden z najkrajších. Súhlasíte?

ANDREA ŠTULAJTEROVÁ, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

- Samozrejme, s tým sa dá len súhlasiť. Jazda na bicykli je pre človeka po chôdzi ten najefektívnejší spôsob prepravy. Okrem toho, že nespôsobujete žiadne negatívne dopady na životné prostredie, je to jeden z najefektívnejších spôsobov, ako zažiť zdravý relax v prírode. Veľkou výhodou bicykla dnes je aj možnosť využiť ho na dopravu v mestách zapchatých motorovou dopravou – aj do práce. Veľmi sa teším, že aj v Banskej Bystrici sa začína postupne budovať bezpečný priestor na presuny po meste na bicykli a verím, že prvá cyklotrasa z centra mesta do Podlavíc je len začiatkom. Hádam časom budú mať ľudia silnejšiu motiváciu nechať auto doma.

MAREK HATTAS, primátor Nitry:

- Nezávislosť a rýchlosť sú hlavné argumenty, prečo používam bicykel. Navyše, keď bicyklujem, som schopný udržiavať kontakt s ľuďmi aj s okolím. Okrem bežného presúvania sa za povinnosťami si užívam aj dlhšie jazdy, hlavne ak je to s rodinou v peknom prostredí alebo v prírode.

ITCHO PČELÁR, spevák

- No, nie som vášnivý cyklista a nesedel som na bicykli už asi päť rokov. Ale čoraz viac mojich známych bicykluje, tak možno stiahnu aj mňa. Myslím si, že je to super pocit brázdiť lesy na bicykli. A dnes aj dobrá psychohygiena.

JURAJ ĎURIŠ, herec

- Od útleho detstva milujem bicyklovanie. Je to fantastický ekologický dopravný prostriedok. S bicyklom som prešiel niekoľko stoviek kilometrov prírodou Malých Karpát, Slovenského rudohoria, Slovenského raja. Vždy to bolo krásne ako rýchlo a plynulo sa menil terén a charakter prírody. Ak som chcel zastaviť a kochať sa výhľadmi, zastavil som. Naplno si to vždy užívam. Pohľad zo sedla bicykla je krásny.

BYSTRÍK ČERVENÝ, spevák

- Určite áno, ako deti sme si bez bicykla nevedeli predstaviť život. Zažili sme s ním tie najväčšie dobrodružstvá.V dnešnej dobe je vzácne, ak si človek nájde čas pre seba, relax na bicykli je pritom úplne super. Hlavne ak si na ňom vybehnete do prírody. Objavíte také miesta, na ktoré by ste normálne nenatrafili.

Anketu pripravili: TÝŽDENNÍKY MY

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ * 235 km cyklistických trás v dĺžke 3 461 km

Cyklistický náučný chodník Lesopark – Ľadovo – Ipolytarnóc (Maďarsko)

Kde: Lučenec

Dĺžka trasy: 25 km (bez skrátenia si trasy cez Velické jazerá), návratová trasa do Lučenca 14 km

Náročnosť: určená pre každú vekovú kategóriu

Je to jedna z najstarších značených cyklotrás v Novohrade. Začína sa v mestskom parku v Lučenci. Už ten ponúka viacero možností na relax. Je v ňom mini ZOO, detské ihrisko, mnoho hracích, cvičebných prvkov rozmiestnených v rozľahľom areáli. Cyklotrasa pokračuje cez park na miestnu priehradu Ľadovo a hlavne v lete si ju pre viacero možností športových a oddychových aktivít obľúbili rodiny s deťmi.

Trasa pokračuje cez mestské lesy síce po asfaltovej ceste ale jej súčasťou sú dva výraznejšie stúpania. Oplatí sa zabrať, cyklisti potom hneď pri ceste nájdu súkromnú zvieraciu oboru. Potom ich čaká už len putovanie po minimálne zvlnenom teréne po okraji Jelšovca do Veľkej nad Ipľom,

Tu je hneď pri ceste na miernom kopci cintorín s kurióznym náhrobníkom. Je nahrobe Gézu Borbáša, niekdajšieho farára vo Veľkej nad Ipľom, a ide o skamenelinu stromu, ktorú si ešte za svojho života želal mať na mieste svojho posledného odpočinku. Možno predpokladať, že ide o určite najstarši náhrobník na Slovensku.

Značky potom vedú cez Panické Dravce a Rapovce, ale to je zbytočná obchádzka, ktorou prejde cyklista navyše približne 8 km po cestnej komunikácii. Krátko za Veľkou je možné zamieriť poľnou cestou popri Velických jazerách, ktoré ponúknú aj plávanie pre odvážnych.

Odtiaľ trasa vedie cez protipovodňovú hrádzu na Ipli a napojí sa na cestu z Kalondy smerujúcu ku hranici s Maďarskom, kde po približne dvoch kilometroch čaká cyklistov cieľ cesty - Geopark v Ipolytarnóci. V ňom sa možno vydať po stopách pravekých zvierat a sopečnej činnosti, ktorá formovala túto oblasť. Vo vstupnej budove rozsiahleho areálu premietajú 3D film, ktorý je ohurujúcou prechádzkou po praveku a dokonca 4D film sľubujúci prelet nad aktívnou sopečnou krajinou.

Do Lučenca sa dá vrátiť cez Kalondu a Rapovce, kde možno využiť miestny aquapark Novolandia s morskou termálnou vodou.

Hrob Gézu Borbáša s unikátnou skamenelinou. (zdroj: Foto: Štefan Šimon)

Jurský park nie je ďaleko – v Ipolytarnóci. (zdroj: Foto: Dobrodruh.sk)

Cyklotrasy v okolí Banskej Bystrice

Predovšetkým pre priaznivcov cykloturistiky je určená doména cyklobb.sk, ktorú spustili pred niekoľkými rokmi a je sprievodcom po najkrajších trasách v okolí mesta. Ide o interaktívnu mapu cyklotrás v okolí mesta, na ktorej nájdete jedenásť najkrajších cyklotrás v celkovej dĺžke takmer 300 kilometrov.

Najkrajšie cyklotrasy v okolí Banskej Bystrice Banská Bystrica – Zvolen (20 km) Banská Bystrica – Môlča – Vlkanová – Banská Bystrica (22 km) Banská Bystrica – Slovenská Ľupča - Selce – Banská Bystrica (23 km) Driekyňa – okruh (15 km) Brusno – Strelníky – Šalková (44 km) Slovenská Ľupča – okruh (13 km) Donovaly – Banská Bystrica (20 km) Donovaly – Podkonice (17 km) Donovaly – Korytnica ( 16 km) Špania Dolina – okruh (15 km) Šturec – Krížna – Staré Hory (44 km)

Ako informoval Jakub Gajdošík, ktorý stál pri jej zrode, doména je založená na platforme google map, takže záujemcovia sa môžu priamo preklikať na miesta, ktoré by chceli počas cyklotúry. Pomocou smartfónu sa môžu zorientovať aj priamo v teréne.

Trasy sú vyznačené prehľadne, aby umožnili čo najrýchlejšiu orientáciu a obsahujú informácie o jednotlivých bodoch na trati, možnostiach občerstvenia, základných parametroch a detailoch cyklotrasy. Súčasťou každej trasy je aj podrobná fotogaléria, ktorá tiež uľahčuje orientáciu.

Počas letnej sezóny premáva z Banskej Bystrice do kľúčových lokalít v okolí mesta aj cyklobus, ktorý sa stretáva už tradične s veľkým záujmom.Počas uplynulých sezón premával na Donovaly, Malý Šturec, a Šachtičky, neskôr pribudla aj trasa Podkonice – Pleše a Hrochoť – Kyslinky.

Cyklotrasa na Krížnu (zdroj: Foto: Cyklobb.sk)



Cyklotrasa – Flow Trail Helligon

Kde: Hodruša - Hámre

Dĺžka trasy: 2 km

Náročnosť: ovládanie jazdy na horskom bicykli

Máte radi adrenalín? V rámci Hodrušskej oblasti majú milovníci horskej cyklistiky možnosť natrafiť na cyklotrasu s názvom Flow Trail Helligon. Netypická trasa sa nachádza v obci Hodruša – Hámre, ktorá je začlenená do okresu Žarnovica. Má dĺžku dva kilometre a zvládne ju ktokoľvek so základnými zručnosťami jazdy na horskom bicykli.

Flow Trail Helligon je prvou zjazdovou traťou na Slovensku, ktorá je vybudovaná v štýle Flow Country Trail. To znamená, že trať je plynulá, dynamická, rôznorodá, mierne adrenalínová a dokonale využíva všetko, čo krajina naokolo ponúka. Helligon bol navrhnutý spôsobom, aby pôsobil proti silám, ktoré vytláčajú cyklistu mimo jazdnej trasy. Všetky prvky, s ktorými sa cyklista na tejto trase stretne, sú bezpečné, prejazdné, predvídateľné a stabilné. Preto je určená pre kohokoľvek, kto obdivuje horskú cyklistiku. Výhodou tejto cyklotrasy je to, že prináša zaujímavý zážitok nielen zo samotnej jazdy, ale aj okolitej prírody.

Pomenovanie trate je odvodené od dychového nástroja heligón, ktorého tvar je výrazne zatočený. V názve sa ukrýva aj priezvisko banského majstra Mateja Kornela Hella, ktorý v 18. storočí zostrojil čerpací stroj.