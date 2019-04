Veľká noc špeciál: Dobrôt na veľkonočný stôl je veľa

Veľká noc špeciál - príloha regionálnych týždenníkov MY, ktorú nájdete v ich obsahu tento týždeň. Prináša exkluzívny výber receptov na Veľkú noc z regiónov Slovenska.

2. apr 2019 o 10:24 Viera Legerská

Zemiaky, strukoviny, kyslá kapusta a sušené ovocie – jednoduchá strava, ktorú naši predkovia uprednostňovali počas štyridsaťdňového pôstu Veľkonočnou nedeľou končí. A tak ako vo všetkom, aj pre jedlo platí - čo región, to iné na sviatočnom stole.

Veľká noc patrí k najvýznamnejším kresťanským sviatkom, je oslavou jari ale i hojnosti. Na stoloch je údená šunka, vajíčka v rôznych obmenách, klobása, syry, chren, ale aj rôzne variácie koláčov, ktorých prípravu obohacujú suroviny patriace k modernej kuchyni. K tradičným patrí pečená jahňacina, baranina, kozľacina alebo aj králičie mäso.

Maslové krémy radšej nie

Sladké na stole zastupujú predovšetkým kysnuté koláče, záviny, pletence či mazance. Chýbať by nemal ani baranček z kysnutého alebo treného cesta. Gazdinky ho zdobia cukrom, zelenou vetvičkou a mašľou. Platí, že maslové krémy by sa mali nahradiť plnkami z tvarohu, maku, orechov, lekváru, používať by sa mali hrozienka.

Niet nad chutnú huspeninu a plnky

V niektorých regiónoch Slovenska patrí na veľkonočný stôl i huspenina a chýbať nemôžu rôzne plnky. Huspeniny patria k tradičným slovenským pochúťkam. Ide o silný vývar z bravčových paprčiek a koží, ten v domácnostiach obyčajne doplňujú o obraté mäso z kolena, zeleninu a rôzne ochucovadlá. To všetko stuhne v miskách na chutné želé.

Plnky majú rôzne variácie. Môžu sa použiť na naplnenie pečeného mäsa alebo rôznych rolád, ale pečú sa aj vo formách na srnčí chrbát alebo v rúre na plechu. Podávajú sa teplé, ale aj na studeno. Nesmie v nich chýbať niečo zelené, niekde plnkovou zmesou obaľujú vajíčka uvarené natvrdo a keď sa potom po vychladnutí pokrájajú, z taniera sa môžu nasýtiť aj oči.

Veľká noc nie je iba o jedle

Pri plánovaní sviatočného menu ale netreba zabúdať na to, že sviatky treba prežiť nielen náročným varením a pečením, predtým nákupmi potravín a pochutín a potom dojedaním jedla po sviatkoch. Veľká noc nie je iba o jedle, má silný duchovný rozmer, preto by sme štyri dni voľna nemali premárniť iba nad taniermi. Treba si dobre spočítať členov domácnosti, možné návštevy rodiny a šibačov a triezvo naplniť chladničku či špajzu. A myslieť treba na vychádzky, rekreačný šport, prírodu, kultúrne zážitky.

Dobrôt je veľa a nie všetky musíme mať iba na stole.