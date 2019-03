Slováci sú nároční, od učiteľov očakávajú, že budú ako Supermani!

Múdry, priateľský a zhovievavý – to je len krátky výpočet vlastností pedagóga, ktorého by v školách chceli mať žiaci.

13. mar 2019 o 8:16

Rodičia si myslia, že by deti okrem vzdelávania mal aj vychovávať. Tieto zistenia priniesol prieskum ,,Predstava ideálneho učiteľa“, ktorý pre Komenského inštitút realizovala agentúra Focus. Sú reálne, alebo je to len science fiction?

Od výkonov pedagógov v triedach záleží, aké vedomosti a zručnosti si deti z vyučovania odnášajú. Ovplyvňujú to, ako sa v školách cítia a či do nich chodia radi. Pedagógovia majú v tomto smere veľkú zodpovednosť, v systéme vzdelávania sú nepochybne tým najdôležitejším článkom. Čo však od tejto profesie očakávajú žiaci a čo ich rodičia? Na tieto otázky ponúka odpovede prieskum ,,Predstava ideálneho učiteľa“, ktorý je súčasťou ceny Učiteľ Slovenska pod taktovkou Komenského inštitútu.

Z výsledkov prieskumu1, ktorého sa zúčastnili žiaci druhého stupňa základných škôl a ich rodičia vyplynulo, že predstava ideálneho učiteľa má naozaj blízko k slávnemu fiktívnemu hrdinovi – Supermanovi. ,,Slovenskí rodičia aj žiaci si prajú za učiteľa superhrdinu. To je správne, pretože učiteľovi zverujeme obrovskú moc nad našimi deťmi. Problémom je, že zároveň robíme všetko preto, aby sme takýchto učiteľov v školstve nemali. Supermanom dávame supernízku podporu pri ich príprave, ďalšom vzdelávaní aj finančnom ohodnotení. Chceme supermanov, ale správame sa k nim ako k žobrajúcim mníchom – čo si nevyprosia, to nemajú. Ak očakávame pre naši deti supermanov, nemôžeme čakať, že nám budú zázrakom zoslaní z neba,“ konštatuje Juraj Hipš z Komenského inštitútu.

Z prieskumu podľa Juraja Hipša z Komenského inštitútu vyplynulo, že rodičia od učiteľov očakávajú, že budú deti aj vychovávať.

V prieskume sa na viacerých predstavách a očakávaniach žiaci a ich rodičia zhodli. ,,Ukazuje sa, že pokiaľ ide o očakávania týkajúce sa výkonu učiteľskej profesie, tak rodičovský a detský svet nie sú od seba až tak veľmi vzdialené a v mnohých podstatných ohľadoch sa prelínajú. Tak rodičia ako aj žiaci očakávajú od učiteľov predovšetkým to, že budú spravodliví, inovatívni v didaktických procesoch, budú viesť deti k spolupráci a nie k individualizmu a budú naše deti aj vychovávať a nielen učiť. Že budú jednoducho nadšení a zapálení pre svoju prácu,“ vysvetľuje Martin Slosiarik z agentúry Focus.

Martin Slosiarik (Focus) uviedol, že v prieskume sa žiaci aj rodičia v mnohých bodoch zhodli, chcú mať predovšetkým spravodlivých pedagógov.

Učiteľ má svojich žiakov vzdelávať a vychovávať. A čo ešte?

Súčasťou prieskumu bolo aj zisťovanie, čo si rodičia a žiaci myslia o pomerne diskutovanej školskej téme, ktorou sú domáce úlohy. 85 % žiakov uviedlo, že ideálny učiteľ domáce úlohy nedáva, lebo uprednostňuje učenie v škole, až 57 % rodičov však zadeľovanie domácich úloh očakáva. „Drvivá väčšina rodičov zažila domáce úlohy a považujú to za bežnú súčasť školy. Je ale otázne, či je to zdravé a prospešné, ak deti aj po škole zavalíme ďalšou prácou. Vo firmách sa dnes hovorí o work-life balance, prečo potom nepožadujeme to isté od škôl?,“ pýta sa Juraj Hipš.

Rodičia si na plnení domácich úloh dokážu odkontrolovať, nakoľko ich ratolesti sú alebo nie sú zodpovedné, čo sa týka prípravy na vyučovanie. A zodpovednosť nielen za vzdelávanie, ale aj výchovu detí kladú zase na plecia učiteľov. Až 93 % rodičov prisudzuje ideálnemu učiteľovi výchovnú funkciu, 80 % z nich si myslí i to, že pedagógovia by sa mali zaujímať o osobné problémy žiakov. V tomto prípade sú žiaci oveľa menej nároční, majú nižší záujem o ,,učiteľskú“ výchovu a iba 58 % detí považuje za dôležité, aby sa im pedagóg ,,plietol“ do súkromia. ,,Rodičia od učiteľa neočakávajú len to, že naučí ich potomka vedomostiam. Chcú aj pedagóga, ktorí je zároveň empatický a nápomocný riešiť osobné problémy ich detí. Túžime, aby naše deti učili múdri, láskaví ľudia, a ako ukázal prieskum, aj pre svoje povolenie nadšení ľudia. Jedným slovom polobohovia,“ dodáva Juraj Hipš.

Sova, včela a lev ako zvieracie vzory pre učiteľov

V prieskume sa rodičia (86 %) a žiaci (73 %) vyslovili, že túžia po nových spôsoboch výučby. ,,Aby sme boli aj my trocha inovatívni, zvolili sme ešte netradičnú projektívnu techniku na identifikáciu očakávaných vlastností učiteľa. Niekedy je ťažké popísať naše očakávania slovne a lepšie sa nám pracuje s obrazmi alebo predstavami, ktoré okolo seba máme. Výsledky ukázali, že chceme múdrych učiteľov, ktorí sú pracovití, ale aj starostliví a priateľskí a sú pre žiakov prirodzenými autoritami,“ opisuje Martin Slosiarik. A preto sa ideálnym učiteľom v zvieracej ríši stala ako pre rodičov, tak pre žiakov práve sova ako symbol múdrosti, v rebríčku sa objavila tiež včela, ktorú charakterizuje usilovnosť a pracovitosť. A kým žiaci si myslia, že v ideálnom učiteľovi by mal driemať lev vzbudzujúci rešpekt, rodičia uprednostnili priateľského delfína.

Štartuje 2. ročník súťaže Učiteľ Slovenska

Na Slovensku máme mnohých učiteľov, ktorí sú oddaní svojej profesii a snažia sa pre svojich žiakov a študentov urobiť v rámci svojich možností maximum. Záleží im na ich rozvoji, na tom, aby nielen jednotlivci, ale celé triedy dosahovali lepšie výsledky a popritom v nich vzbudili prirodzený záujem a nadšenie o predmety, ktoré vyučujú. Práve takých hľadá Komenského inštitút v2. ročníku národného kola ceny Učiteľ Slovenska, ktorá je súčasťou svetového ocenenia Global Teacher Prize. ,,Mal by sa prihlásiť každý učiteľ, ktorý skúša niečo nové, experimentuje na hodinách a chce ukázať žiakom, že dá sa učiť aj inak. Pre nás učiteľov je nesmierne dôležité, aby sme sa navzájom inšpirovali a to je jeden z benefitov tejto súťaže. Chce vyzdvihnúť našu každodennú prácu, že sme hrdí na to, čo robíme aj za podmienok, ktoré v našom školstve sú. Sú tu deti, kvôli ktorým sa snažíme školu premeniť na miesto, kam budú radi chodiť a kde sa môžu každý deň niečo nové naučiť,“ hovorí víťazka prvého ročníka Zuzana Tkáčová, učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach. Prihlásiť do súťaže sa môžu učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich však môže aj široká verejnosť, prihlášky sa dajú poslať do 28. apríla 2019. Víťaza 2. ročníka národného kola Učiteľ Slovenska organizátori vyhlásia vďaka podpore Slovenskej sporiteľne a Slovak Telekomu v októbri, čaká ho odmena 5. 000 euro a cesta na finále Global Teacher Prize 2020 do Dubaja.

Poznámky

1 Celoslovenský kvantitatívny prieskum medzi rodičmi detí na druhom stupni základných škôl a medzi žiakmi na druhom stupni základných škôl realizovala pre Komenského inštitút agentúra Focus. Uskutočnil sa na prelome februára a marca 2019. Počet respondentov: 631 (310 rodičov, 321 žiakov).

O Komenského inštitúte

Komenského inštitút je inšpiratívnym priestorom pre pedagogických lídrov Slovenska. Cieľom Komenského inštitútu je poukazovať na významné problémy v slovenskom školstve a prostredníctvom praktických riešení realizovaných priamo učiteľmi ukázať možné cesty ich postupného prekonania. Veríme, že 20 praktických príkladov ročne môže dosiahnuť viac ako desiatky koncepcií a konferencií. V Komenského inštitúte majú učitelia možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi budú ukazovať ako je možné školstvo postupne reformovať.

O Varkey Foundation

Ocenenie Global Teacher Prize je súčasťou dlhodobého záväzku Varkey Foundation zlepšiť postavenie učiteľov. Víťaz Global Teacher Prize získa finančnú odmenu, ktorá mu bude vyplácaná počas obdobia desiatich rokov a Varkey Foundation mu poskytne aj finančné poradenstvo. Víťaz sa zároveň stáva globálnym ambasádorom nadácie a bude sa od neho očakávať, že sa zúčastní verejných podujatí či odborných diskusií, aby ďalej zvyšoval prestíž učiteľského povolania. Podmienkou získania finančnej odmeny je, aby zostal učiteľom minimálne počas nasledujúcich piatich rokov.