Liehovarníctvo na Spiši ožíva

Na veľtrhu Danubius Gastro 2019 mohli návštevníci Nestville Parku ochutnať čokoládové špeciaity a vidieť ako sa vyrábajú.

11. mar 2019 o 19:29

Po tri dni mohli tiež obdivovať súťažiacich barmanov miešajúcich drinky a ochutnať Nestville whisky.

Históriu tradičných ľudových remesiel a liehovarníctva severného Spiša spoznávali návštevníci veľtrhu Danubius Gastro v Bratislavskej Inchcebe v expozícií Nestville Park. V jej historickej časti mali možnosť vidieť ukážky tradičných remesiel súvisiacich s liehovarníctvom.

V kováčskej dielni si záujemcovia mohli vyraziť mincu so štátnym znakom na jednej a znakom Nestville Parku na druhej strane, v modernej časti sa mohli prostredníctvom digitálnej animácie oboznámiť s jednou z najmodernejších rafinérií na výrobu liehu v Európe. V tretej časti mohli spoznať jeden z najväčších vyrezávaných obrazov v strednej Európe, spraviť si pamiatkovú fotografiu v kráľovských kostýmoch a zasúťažiť si o chutné ceny. V neposlednom rade mohli aj ochutnať prvú slovenskú Nestville whisky, jej variácie a bylinné likéry Tatra Balsam.

Po degustácií sa návštevníci presúvali k stánku čokoládového kráľovstva Nestville Chocolate. Stánok ponúkal okrem kvalitnej čokolády aj ukážku ako sa čokoláda spracováva a ako sa z nej vyrábajú rôzne špeciality.

Nestville Master Cup

Piaty ročník Nestville MASTER CUP sa niesol v duchu prvej slovenskej Nestville whisky, ktorá sa vyrába neďaleko Starej Ľubovne v dedinke Hniezdne.

Počas troch dn,í od 24. do 26.januára si v súťažiach Profi mixology, Junior modern mixology a Flair merali sily barmani rôznych kategórií.

Návštevníkom pripravili skvelú šou s výbornou atmosféru a drinky rôznych farieb a chutí.

Ako prví sa do miešania drinkov pustili barmani-profesionáli. V rámci kategórie Profi Mixology mal každý z nich päť minút na to, aby namiešal tri drinky s obsahom Nestville Whisky. Nebolo to jednoduché, čo bolo vidno na ich sústredených tvárach.

V tejto kategórii obsadil tretiu priečku nezávislý Sebastian Bauko s vlastným drinkom s obsahom sirupu z čierneho piva, druhú Lukáš Čabaj z baru Monopol v Banskej Bystrici s nápojom podľa vlastnej receptúry s obsahom kokosového cukru a barmanské zlato si namiešal Martin Belan z bratislavského Sky Baru s nápojom s čokoládovým nádychom.

Juniori mali vlastnú súťaž

Súťažiaci v disciplíne Junior Mixology mali limit štyri minúty na namiešanie dvoch drinkov s Nestville Whisky.

V súťaži barmanov - juniorov zo škôl z celého Slovenska zvíťazil Sebastian Bauko z Hotelovej akadémie v Brezne s drinkom s čiernym kardamónom.

Druhý sa umiestnil Tomáš Lepiš z Hotelovej akadémie v Žiline s nápojom nazvaným „Skoro Jánošík“. Tretia sa umiestnila Sandra Tomanová zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov s drinkom Down Town s obsahom slivkového vína.

Cenu za najlepší drink si odniesol Adam Potrok z bratislavskej HA Mikovíniho.

Bez flairu by nebola zábava

V umeleckej kategórii Flair sa tento rok objavili talenty z celej Európy. Ostrieľaný barman Eugene Sokolov z Ukrajiny publikum ohúril jemným ovocným nápojom s Nestville Whisky a skončil prvý. Druhý Marian Chmel využil tradičnejšiu kombináciu whisky a citrónu a tretí Václav Abraham dorazil s receptom s obsahom ananásu.

Cenu Best Move získal Karel Kleineidam z Českej republiky.

GAS Familia vrátila Spiš na liehovarnícku mapu

Okrem výhercov na Danubius Gastro 2019 oslavoval aj výrobca GAS Familia s. r. o.. Pred 20 rokmi spoločnosť odštartovala výrobu vlastných produktov a navrátila Región Spiš na liehovarnícku mapu. Dnes vyrába 350 produktov, vrátane octov, 100 % štiav a horčíc. Úspešne sa presadila nie len na Slovensku, ale aj na zahraničných trhoch.

Spoločnosť GAS Familia, s.r.o. (Gurega a spol.) vznikla v Starej Ľubovni ešte v roku 1994 v no prvé roky sa zaoberala len obchodnou činnosťou. Výrobou liehovín sa zaoberá od roku 1998. (red)