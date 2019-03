MY S VAMI: Primátor Košíc podal trestné oznámenia, na úrade sa obchodovalo s pečiatkami

Osem krajov, osem županov, osem diskusných podujatí s názvom Stretnutie so županom. Pokračujeme v Košiciach.

1. mar 2019 o 10:17 redakcia týždenníkov MY

Týždenníky MY vydavateľstva Petit Press a.s. v spolupráci s komunikačnou agentúrou M KREO pripravili sériu diskusií s vrcholnými predstaviteľmi ôsmich samosprávnych krajov.

Ďalšou zastávkou sú Košice, kde sa v piatok 1. marca debatuje s košickým županom Rastislavom Trnkom a piatimi ďalšími diskutujúcimi.

Diskusiu moderuje Monika Janigová, CEO spoločnosti M Kreo.

Témy stretnutia so županom

Vízie mesta a župy - hlavné ciele na nasledujúce roky

Budúcnosť školstva, zdravotníctva a dopravy v kraji

Riešenie rómskej otázky v praxi

Minúta po minúte so Stretnutia so županom

11:29: Slova sa ujal primátor Košíc Jaroslav Poláček a v krátkosti hodnotí doterajšie obdobie, počas ktorého zastáva tento post. "Nie som vo funkcii ani 100 dní a nie som človek, ktorý by sa sťažoval. Nikdy som sa v práci nenudil alebo zle cítil. Už som podal som prvé trestné oznámenie, keďže na magistráte sa obchodovalo s pečiatkou. Znamená to, že kto má pečiatku, tak má moc. Sú to ťažko zdokumentovateľné procesy. Druhý problém magistrátu sú mestské podniky. Som rád, že mám podporu mestského zastupiteľstva a tak sa nám podarilo vymeniť všetkých riaditeľov mestských organizácií (podnikov), tak ako som to avizoval pred voľbami. Teraz sú tam ľudia, ktorí túto prácu vedia robiť. Postupne nastavujeme proces. Riadenie tejto zmeny je však náročný proces."

11:22: Predseda kraja hovorí na tému školstvo. " Riešime problémy, ktoré vznikli v minulosti, napríklad nevýhodné nájomné za elokované pracovisko v Sečovciach, ktoré naša stredná škola platila za dva „domčeky“. Stredné školstvo potrebuje odpolitizovanie a pokoj. Každá škola potrebuje jasnú víziu. Naposledy sme schválili pre 14 stredných škôl žiadosti na štrukturálne fondy." Zdôrazňuje, že skolstvo vníma ako komplex organizácií a aktivít s ním súvisiacich. Tiež upozornil na problematiku počtu prvých tried gymnázií. "Kraj štyrom gymnáziám určil nulu na štvorročné odbory, no po mediálnych prestrelkách ministerstvo školstva počty opäť navýšilo a dostali sme sa do stavu predtým. Ak to má takto fungovať ďalej, stredné školy sa nikdy neposunú smerom ku kvalite."

11:19: Moderátorka otvorila otázku rozvoja dopravnej infraštruktúry v kraji. Župan Trnka tvrdí, že súvislé rekoknštrukcie ciest sa trojnásobne zvýšili. Prízvukuje, že tie je "plátanie" ale súvislý asfaltový koberec. Ide o cca 70 kilometrov. "Niekto si povie, že to nie je veľa, ale v porovnaní s minulosťou je to viac. Máme dvetisíc kilometrov, z ktorých 600 potrebujeme urobiť. Budú sa nakupovať nové stroje, tak verím, že sa nám podarí ešte viac v tomto smere zrýchliť."

11.09: Župan Rastislav Trnka v krátkosti hodnotí obdobie, počas ktorého zastáva tento post. Predostrel svoje pocity a dojmy, s ktorými sa potýka, a zdôrazňuje, že je veľa oblastí, ktoré treba riešiť. Rád by som bol, aby bol kraj vnímaný progresívne a aby sa hovorilo o tom, čo sa robí a v čom chceme byť progresívni. Podľa mňa ľudia sú už z prekáračiek unavení. "Podarilo sa nám rozhýbať krajskú futbalovú ligu, projekt agrokruhov – teda oblasť poľnohospodárstva a tiež aktivity v sociálnej oblasti – spúšťame sociálne podniky po vzore Spišského Hrhova," vyjadril sa predseda kraja.

11.07: Moderátorka Monika Janigová predstavuje diskutujúcich - župana Rastislava Trnku, Jaroslava Poláčeka, primátora Košíc, Karola Martinčeka, člena predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko, Jána Rosochu, podpredsedu vedeckej rady rezortu zdravotníctva, Jána Pitucha, riaditeľa Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice a Petra Blassa,Business Development Director, Antik Telecom.

11.05: Hostí a diskutujúcich víta Juraj Vajda, spolumajiteľ (PSIPS) vydavateľstva Petit Press, ktoré zastrešuje diskusné podujatie MY S VAMI.

Hostia stretnutia so županom

Rastislav Trnka – predseda Košického samosprávneho kraja

Jaroslav Poláček – primátor mesta Košice

Karol Martinček – člen predstavenstva – Železničná spoločnosť Slovensko

Ján Rosocha – podpredseda vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR, vedúci Združenej tkaninovej banky UPJŠ LS a UNLP

Ján Pituch – riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice Peter Blaas – Business Development Director, Antik Telecom

Kedy: 1. marec 2019 Kde: Hotel Maraton****, Strojárenská 11A, Košice Čas: 11.00 – 13.00 hod. Moderátorka: Monika Janigová Dress code: business casual