Úver môže byť lacnejší než splátkový kalendár od štátu

27. feb 2019 o 14:10

Ste podnikateľ, máte hotové daňové priznanie a zistili ste, že výsledná daň je príliš vysoká a poriadne zatrasie vašim účtom? V takomto prípade vám môže pomôcť úhrada dane na splátky. Ak sa pre takúto možnosť rozhodnete, môžete využiť dva rôzne prístupy: odklad dane a splátkový kalendár od štátu alebo komerčný úver. Čím sa tieto možnosti líšia?

Odklad dane – náročný a pomerne drahý

O splátkový kalendár, prípadne odklad dane, musíte oficiálne požiadať svojho správcu dane. Žiadosť musí obsahovať navrhovaný harmonogram splátok a analýzu vašej ekonomickej a finančnej situácie. Okrem toho, dlžnú sumu je potrebné zabezpečiť, najčastejšie záložným právom k vybranému majetku.

Splátkový kalendár a odklad dane aj niečo stoja. Tým menším výdavkom je správny poplatok vo výške 9,50 eur. Vyšším je úrok, ktorý musíte zaplatiť zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Pre stanovenie jeho výšky je rozhodujúca základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ECB). Úrok musí byť vo výške jej trojnásobku, minimálne však 10 % ročne. Keďže je základná úroková sadzba ECB momentálne nízka, splátkový kalendár a odklad dane sa úročia práve spomínanými desiatimi percentami p.a.

Komerčný úver – jednoduchší a lacnejší

Druhou možnosťou je požičať si na dane v komerčnej banke. Siahnuť môžete po Úvere na dane od Poštovej banky. V takomto prípade nepotrebujete prekladať žiadnu analýzu ekonomickej a finančnej situácie či zriaďovať záložné právo. Úver sa poskytuje bezodplatne a do výšky 30 000 eur v zrýchlenom konaní.

V porovnaní so štátnym splátkovým kalendárom je aj lacnejší – úrok sa podľa výšky pôžičky pohybuje od 8 do 9 % p.a. „Keďže vieme, že mnohým podnikateľom peniaze chýbajú až po zaplatení dane, ponúkame im možnosť si tieto dane spätne refinancovať. A to aj vrátane preddavkov na daň,“ vysvetľuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Úver na dane v skratke

Kto oň môže požiadať: Fyzická osoba - podnikateľ a spol. s r.o. s ročným obratom do 1 milióna eur s dvoma uzavretými ucelenými účtovnými obdobiami.

Minimálna výška úveru: 500 eur

Úroková sadzba: od 500 eur do 4 999 eur – 9 % p. a., od 5 000 eur – 8 % p. a.

Poplatok za poskytnutie: 0 eur

Doba splácania: 12 mesiacov

Viac informácií nájdete na www.postovabanka.sk/uvernadane.