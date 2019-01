Si nadšenec lyžovania, miluješ hory a dobrodružstvo?

Tak hľadáme práve teba! Staň sa spolu s ďalšími 4 účastníkmi súčasťou slovenského tímu a nastúp v Zell am See proti reprezentantom z Česka, Maďarska, Nemecka a Rakúska v INTERSPORT 5-COUNTRIE'S-CHALLENGE.

15. jan 2019 o 7:01

Si nadšenec lyžovania, máš rád dobrodružstvo a miluješ hory? Tak hľadáme práve teba! Staň sa spolu s ďalšími 4 účastníkmi súčasťou slovenského tímu a nastúp proti reprezentantom z Česka, Maďarska, Nemecka a Rakúska.Pošli prihlášku do 31. januára 2019 a zúčastni sa Turnaja krajín INTERSPORTu, ktorý sa bude konať od 20. – 23. marca 2019 v Zell am See-Kaprun.

Zell am See-Kaprun pre všetkých

Zell am See-Kaprun patrí k najznámejším legendárnym regiónom zimných športov v Alpách. Prichádza sem každý, kto vie oceniť geniálne zjazdovky a celoročnú snehovú pokrývku. Návštevníkom sú k dispozícii najmodernejšie lanovky, tri lyžiarsky svahy, medzi nimi aj ľadovec Kitzsteinhorn. Nachádza sa na okraji národného parku Vysoké Taury. Ponuka voľnočasových aktivít je tiež bohatá. Na svoje si prídu rodiny s deťmi aj gurmáni, keďže gastronomické zariadenia sú v prevádzke aj priamo na svahoch. Skrátka, lyžiarske stredisko Zell am See-Kaprun sa má čím pochváliť.

Turnaj 5-Countrie´s challenge

Atraktívna akcia, kde všetci členovia víťazného tímu získajú skvelé ceny, bude prebiehať od 20. do 23. marca 2019. Súperiť bude päť tímov z Rakúska, Nemecka, Česka, Maďarska a Slovenska. Naplánované sú 4 turnaje. Nepochybne to budú dva dni plné zážitkov, športu a akcie v Zell am See-Kaprun.

V prvom turnaji AUDI Ski Run Challenge na Schmittenhöhe sa bude súťažiť na čas v obrovskom slalome. Tím, ktorý najlepšie pripraví a naservíruje cisársky trhanec, sa stane víťazom Kulinárskeho turnaja na Schmittenhöhe. Freeride zábava na jednej alebo dvoch doskách na ľadovci bude tvoriť gro tretieho turnaja Kitzsteinhorn Challenge. No a tím, ktorý nazbiera najviac kilometrov, sa bude tešiť z víťazstva v štvrtom turnaji Trailrunning Challenge.

Uchmatni si tímovú výhru

Okrem slávy a pocty pre víťazný tím krajín INTERSPORTu čaká na každého zákazníka INTERSPORTu z víťazného tímu cena, pozostávajúca z atraktívneho pobytu aj hodnotnej poukážky. Čo sa týka pobytu, ide o dve noci pre dve osoby v štvorhviezdičkovom hoteli, vrátane polpenzie, skipasov a highlightu v regióne (napr. sprievodca na celý deň – lyžiarsky sprievodca, lyžiarske túry, MTB túry. Skrátka, výber je na víťazovi. Nemenej lákavá je aj poukážka na nákup tovaru v INTERSPORTe v hodnote 500 eur.

Prázdniny pre celú rodinu

Uprostred nádhernej krajiny sa nachádza štvorhviezdičkový Sporthotel Alpenblick. Leží na brehu jazera Zell a na úpätí Kitzsteinhornu vo výške 750 metrov nad morom. Má deväťdesiat útulných izieb a apartmánov s internetovým pripojením Wlan grátis. V ponuke sú raňajkové bufetové stoly, 5-chodová večera formou výberu alebo bufetových stolov, „ALPI-Kids-Club“ s opatrovaním detí, miestnosť pre teenagerov, wellness centrum s výhľadom na Alpy, fitness štúdio a posilňovňa, skibus k vlekom a k ľadovcu grátis (2 min. k najbližšej kabínovej lanovke) aj tematické večery s hudbou. Viac nájdete na: www.alpenblick.at

Skvelé zážitky

Medzi jazerom a snehom, v blízkosti „AreitXpress“, stojí štvorhviezdičkový hotel Latini. Má stošesť izieb a apartmánov. Návštevníci môžu zrelaxovať vo vnútornom bazéne, saunovom svete, v ponuke sú rôzne beauty a wellness procedúry v GOLD SPA. Skvelá kuchyňa ulahodí aj najnáročnejším chuťovým pohárikom. Vhod určite padne aj posedenie v UNO Bare. Samozrejmosťou sú parkovacie miesta v podzemnej garáži grátis, hotelová požičovňa lyží. Areál hotela je od lyžiarskeho raja Zell am See vzdialený len päť minút chôdze. Viac informácií nájdete na: www.latini.at

Zaregistruj sa už dnes

Zell am See-Kaprun a INTERSPORT umožnia všetkým záujemcom prežiť jedinečný zážitok, na ktorý nikdy nezabudnú. Tak neváhajte, šancu máte do 31. januára 2019.

Podmienky pre účasť na turnaji

Aby si sa mohol stať členom slovenského tímu INTERSPORT musíš sa vedieť lyžovať, dohovoriť nemecky alebo anglicky, nahrať na náš facebook fotku z lyžovania alebo inej športovej aktivity, ktorú máš rád a vyplniť prihlasovací formulár. Viac informácií aj na: www.zellamsee-kaprun.com

