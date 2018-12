Hudobné hviezdy pod stromčekom majú len Úsmeváci!

Čo si tak priať na Vianoce? A čo takto Majka Spirita a rovno s Egom v jednom balíčku?

21. dec 2018 o 5:39

Čo si tak priať na Vianoce? Trblietavé fixky alebo dinosaurie pexeso? A čo takto Majka Spirita a rovno s Egom v jednom balíčku? Deti z detských domovov môžu mať aj takéto odvážne želania. Keď si spoločne sadajú k televíznym obrazovkám, aby si pozreli tradičný Vianočný benefičný koncert Úsmevu ako dar už len v napätí čakajú, ktorí speváci či hudobníci im spestria Štedrý deň.

Prostredníctvom Vianočného benefičného koncertu sa snaží Úsmev ako dar vniesť do životov detí z detských domovov, ale i krízových centier a náhradných rodín hlavne pocit spolupatričnosti, tento rok združenie zorganizovalo už 36. ročník.,,Pre nás je koncert nielen pomyselnou, ale doslova čerešničkou na torte, ktorou uzatvárame rok. Navyše jeho vysielanie práve v najkrajší deň v roku nám umožňujeuž desaťročia šíriť myšlienku o tom, aké je dôležité, aby deti vyrastali s pocitom bezpečia a v kruhu príbuzných či blízkych osôb. Zvyšujeme povedomie o tom, že je nevyhnutné pracovať s rodinami v kríze, kým ešte nie je neskoro,“hovorí Kristína Móriová, koordinátorka projektov Úsmevu ako dar. Koncert si naživo v bratislavskej Inchebe pozrelo vyše 1000 detí. ,,Je to pre nich doslova sviatok. Výlet s kamarátmi do hlavného mesta, príležitosť odfotiť so svojim obľúbeným umelcom a zaspievať s ním. Keďže na koncert chodia naše deti za odmenu, vedia, že sa musia snažiť a neberú to ako samozrejmosť.“

Deti z detských domovov potešila aj kapela S Hudbou Vesmírnou

Dobrá nálada, ešte lepšie pesničky

Vianočný benefičný koncert je v období adventu výnimočnou udalosťou aj pre známe osobnosti.,,Zakaždým sa na vystúpenie na tomto koncerte teším a som rada, že patrím do rodiny Úsmevu ako dar. S Ondrejom Kandráčom sme si pripravili našu novinku Tisíc a jedna noc, ktorej televízna premiéra bude práve vďaka záznamu tohto koncertu na Štedrý večer na Jednotke,“ spresnila Celeste Buckingham. ,,Jedna múdra veta hovorí, že človek sa šťastným stáva vtedy, ak urobí šťastným niekoho druhého. Rád som prijal pozvanie vystúpiť pre detičky z detských domovov. Viem, že ich život nie je jednoduchý a idylický. Ak však aspoň nachvíľu vyčaríme na ich tvárach úsmev a radosť, potom budeme šťastní aj my,“ povedal muzikant Ondrej Kandráč. O javisko sa podelil napríklad s Emmou Drobnou, Dominikou Mirgovou, Monikou Bagárovou, Majkom Spiritom, Egom, Majselfom a skupinami Gladiátor, Peter Bič Project, S hudbou vesmírnou. O dobrú náladu na pódiu sa postarali moderátori Katka Brychtová, Karin Majtánová, Iveta Malachovská, Soňa Müllerová, Peter Marcin, Martin Nikodým či Juraj Bača.

Katka Brychtová a Juraj Bača sa pravidelne zúčastňujú Úsmeváckych aktivít.

Ego si na svojom prvom Vianočnom benefičnom koncerte Úsmevu ako dar užil rovno dve vystúpenia

Ruku k dielu priložili aj domováci

V rámci programu svoje umenie predviedli aj deti z detských domov.,,Koncert mám veľmi rada a už 5 rokov patrím k účinkujúcim, budem spievať,“ rozpráva Chiara (18) z detského domova v Topoľčanoch. Má štyroch súrodencov a jej hlas nájdeme vo všetkých domováckych piesňach. Študuje na strednej odbornej škole pedagogickej odbor vychovávateľstvo a učiteľstvo v materských školách. ,,Chcela by som ísť na vysokú školu zaujíma na odbor špeciálna pedagogika. Rada by som s takými deťmi a ľuďmi pracovala,“ plánuje Chiara. ,,Hlavne by som na budúci rok chcela zmaturovať, to je pre mňa prvoradé. Som na všetko, čo ma čaká pripravená a teším sa na to!“ Chiara patrí k vyše 4 600 deťom z detských domovov na Slovensku a čoskoro sa bude musieť postaviť na vlastné nohy, čo nebude jednoduché.

Úsmev ako dar však na svojich ,,mladých dospelých“ nezabúda a podáva im pomocnú ruku. V tomto úsilí ich tento rok podporila aj spoločnosť Kaufland, ktorá prišla s projektom „Daruj úsmev dvakrát“. Kúpou adventného mohli zákazníci Kauflandu urobiť radosť hneď dvakrát, a to nielen svojmu vlastnému dieťaťu, ale ešte jednému – z detského domova. „Od konca septembra do začiatku decembra sa predalo viac ako 178-tisíc kusov týchto adventných kalendárov. Celkovú darovanú sumu sme sa rozhodli zaokrúhliť na 20 000 €,“ uviedol riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Richard Bendík. Ako dodal, výťažok bude použitý na pomoc deťom z detských domov zaradiť sa do „dospeláckeho“ života a vytvoriť skutočný domov.

K vrcholom koncertu patrilo vystúpenie Moniky Bagárovej a Majka Spirita.

Tanečné dynamické vystúpenie si pripravili aj domováci zozbierané z viacerých kútov Slovenska.

Kto mal na pódiu slzy na krajíčku?

V rámci koncertu združenie zvykne vyzdvihnúť osobnosti a umelcov, ktorým osud ľudí v núdzi nie je ľahostajný. Tento rok si Cenu Milana Rúfusa odniesla pani Mária Demeterová, predsedníčka Katolíckeho hnutia žien Slovenska a koordinátorka projektu Zachráňme životy. Počas 12 rokov existencie známeho pôstneho projektu Podeľme sa! vyzbierala so svojím tímom viac ako 356.000 eur, táto suma podstatne prispela k vzniku mnohých centier pomoci rodinám s deťmi na celom Slovensku.,,Poďakovali sme sa aj nášmu Lacimu Strikeovi, už roky sa intenzívne venuje ohrozeným deťom a mladým, ktorí v tanci našli svoj spôsob sebavyjadrenia, je pre nich motiváciou tvrdo na sebe pracovať a žiť múdro a zodpovedne,“ zhodnotil Jozef Mikloško, predseda Úsmevu ako dar.

Tanečníka toto gesto zaskočilo a neskrýval dojatie. ,,Koncert Úsmevu ako dar ma vždy vytrhne z komerčného sveta plného predvianočných reklám na všetko. Na chvíľku vytriezviem a uvedomím si, čo je dôležité. Tento rok bolo pre mňa účinkovanie na koncerte veľmi emotívne, skoro som slzu uronil. Organizátori ma prekvapili, udelili mi cenu a pripomenuli mi, že spolupracujeme už 15 rokov! Waw! Ďakujem a pokračujeme ďalej, mám kopec nápadov a plánov,“ povedal Laci Strike. Najkrajšie sviatky v roku strávi aj on so svojimi najbližšími. ,,Už na sa na to teším. Máme za sebou jednu z najúspešnejších sezón a veľa cestovania. Tak spomalíme a užijeme si spoločný čas. Pekné Vianoce všetkým!“

Vianočný benefičný koncert opäť na obrazovkách Jednotky

Úsmev ako dar môžete podporiť aj vy tým, že si pozriete Vianočný benefičný koncert na Štedrý deň na Jednotke o 11:55 hod., ale aj zaslaním esemesky v tvare DMS_USMEV na číslo 877. Cena jednej DMS je 2 eurá v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. Výťažok zo zbierky poputuje na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti v detských domovoch, náhradných a ohrozených rodinách.

Úsmev ako dar sa už 36 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby podporu deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali.

V rámci koncertu vyspovedal moderátor Peter Marcin aj Lukáša Adamca.

Laciho Strikea odmenili Úsmeváci tento rok cenou Milana Rúfusa.

Peter Bič Project si pre deti pripravili skladbu Z výšky.