Päť dôvodov, prečo sa investícia do štúdia MBA vyplatí

25. nov 2018 o 18:32

Programy MBA (Master of Business Administration) sú zamerané na manažérov, ktorí si v rámci svojej kariéry chcú rozšíriť znalosti v oblasti riadenia a obchodu, alebo ašpirujú na povýšenie vo firemnom rebríčku. Popri prestížnom titule získajú štúdiom praktické zručnosti, profesijné a spoločenské uznanie, cenné kontakty a rozhľad o celom rade súvisiacich odborov.

Štúdium MBA prišlo do Európy zo Spojených štátov. Len v Česku a na Slovensku ponúka MBA programy niekoľko desiatok škôl a vybrať tú pravú nie je jednoduché. Je dobré sa zamerať napr. na to, aké má daná inštitúcia akreditácie, referencie absolventov, aká je dĺžka štúdia a ponuka vyučovaných programov.

Investícia do získania titulu síce nebýva nízka, ale rozhodne sa vyplatí.„Manažérske vzdelanie je vhodné, ak už pracujete v nadnárodnej spoločnosti, štátnej sfére alebo riadite vlastný biznis. Získate nové praktické informácie a prehĺbite doterajšie znalosti, ktoré potom môžete aplikovať vo vlastnej praxi,“ vymenúva prínosy Vlasta Váchová, riaditeľka Cambridge Business School (CBS), ktorá sa špecializuje na postgraduálne programy – okrem MBA tiež BBA, LLM a DBA.

Aké sú konkrétne prínosy štúdia?

1. Prestížny titul

Titul MBA je uznávaný medzinárodne ako synonymum úspechu, vysokých profesijných ambícií a nadštandardného platového ohodnotenia. Podľa výsledkov prieskumu CB S je s prínosmi štúdia pre profesijný a osobný život spokojných 95 % absolventov. Celej tretine sa potom investícia do štúdia mnohonásobne vrátila v podobe kariérneho povýšenia a zvýšenia platu .

2. Lektori zameraní na prax

Lektori programov MBA prichádzajú z najvyšších manažérskych pozícií, či už z verejnej sféry, súkromného sektoru, či neziskových inštitúcií, čím sa odlišujú od akademických profesorov. Ich prednášky nie sú teoretické, ale vychádzajú z reálnych situácií, s ktorými sa manažéri stretávajú na dennom poriadku.

Práve zameranie na prax a riešenie reálnych prípadových štúdií hodnotí väčšina absolventov za jeden z hlavných prínosov štúdia.„Najväčší prínos štúdia vidím v kvalite a forme predaných informácií od fundovaných lektorov a v možnosti interakcie s názormi druhých z iných odborov. To mi otvorilo dvere k vlastnému kariérnemu a osobnému rozvoju,“ uvádza jedna z absolventiek CBS Andrea Nasswettrová.

3. Vzájomná výmena know-how

Študijné skupiny MBA programov tvoria ľudia z najrô znejšieho prostredia a pozícií. Nájdeme medzi nimi podnikateľov, štátnych úradníkov i firemných manažérov so skúsenosťami z finančného riadenia, marketingu, HR a podobne. Pokiaľ má byť štúdium kvalitné, je potrebný proaktívny prístup a vzájomná výmena know how medzi študentmi – kolegami, ktorí sa tak obohacujú a získané informácie môžu uplatniť vo svojej praxi.

Spomínaná Cambridge Business School pre svojich študentov navyše pravidelne organizuje tzv. tematické stretnutia s lektormi – interaktívne stretnutia nad rámec bežnej výučby, kde sa diskutuje o najnovších trendoch s jednotlivými lektormi a pozvanými špecialistami.

4. Inšpirácie a nové uhly pohľadov

Na štúdium MBA sa možno prihlásiť, pokiaľ máte ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo niekoľkoročnú prax na manažérskej pozícii. V druhom prípade o prijatí k štúdiu rozhoduje vedenie školy. Cieľom je, aby diskusie v rámci seminárov boli produktívne, študenti sa navzájom inšpirovali, odnášali si hodnotné znalosti a súčasne získavali rôzne uhly pohľadov na preberanú tematiku.

Pokiaľ chcete zo štúdia MBA vyťažiť maximum, budujte si od začiatku vlastnú sieť profesionálnych kontaktov. Mô žu sa hodiť v budúcnosti napr. pre získanie kvalitnej referencie, pri hľadaní obchodných partnerov alebo nových pracovných výziev.

5. Všeobecné aj špecializované programy

Na Cambridge Business School prebieha výučba kombinovanou formou prezenčných seminárov a e-learningu – teda prípravou seminárnych prác a následnou obhajobou záverečnej práce. Po novom sa do ponuky zaradili aj on-line MBA programy, ktoré prebiehajú výlučne on-line formou, bez nutnosti osobnej účasti na seminároch, takže štúdium je vhodné pre každého a študovať sa dá naozaj odkiaľkoľvek. Štúdium trvá jeden rok, ktorý je rozdelený do dvoch semestrov.

V rámci štúdia sa môžete zamerať na konkrétne programy s určitou špecializáciou, ako je napríklad oblasť komunikácie v rámci programuMarketing a Public Relations, Finančný management a účtovníctvo, riadenie ľudských zdrojov či Personálny management a predajné stratégie v rámci programu Sales management.

Profil študenta

K štúdiu MBA na škole Cambridge Business Schoolsa podľa prieskumu najčastejšie hlásia ľudia vo vekovom priemere31 - 40 rokov (41 %). V pozadí však nezostávajú ani ostatné vekové kategórie v rozmedzí 41 - 50 rokov (26 %), do 30 rokov (16 %), 51 - 60 rokov (14 %) a nad 61 rokov (3 %). Genderovo sú z 69 % zastúpení muži a z 39 % ženy.

Titul MBA využijú predovšetkým manažéri a podnikatelia, ktorí chcú získať aktuálny prehľad nových trendov manažmentu a predbehnúť konkurenciu. V neposlednom rade je to skvelá životná skúsenosť, ktorá má preukázateľný prínos pre budúcnosť.

