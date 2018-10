Nepodceňujte príznaky psoriázy

Už 26. októbra máte jedinečnú možnosť dať sa vyšetriť v 27 dermatovenerologických a kožných ambulanciách na celom Slovensku.

Bratislava, 03. október 2018 –Už o necelý mesiac, 29. októbra, si celý svet pripomenie psoriázu – chronické zápalové ochorenie imunitného systému. Celosvetovo ním trpí až 125 miliónov ľudí, na Slovensku je ich približne 200 tisíc. Aj keď psoriázu stále nevieme úplne odstrániť, dá sa účinne liečiť. A práve pre pacientov so psoriázou je určený Deň otvorených dverí v 27 dermatovenerologických a kožných ambulanciách na celom Slovensku.

Genetické ochorenie, ktoré môže spustiť stres

Psoriáza postihuje v rovnakej miere ženy aj mužov. Najčastejšie sa objavuje na vonkajšej strane lakťov, kolien či vo vlasoch v podobe ružovkastých až striebristých šupiniek alebo vo forme bolestivých a popraskaných ložísk na tele. Občas pacient pociťuje aj mierne svrbenie.

„Vo väčšine prípadov psoriáza vzniká pred 40. rokom života. Za ochorením stojí najmä genetika. Ak majú psoriázu obaja rodičia, pravdepodobnosť výskytu je u dieťaťa dokonca až 50 %,“hovorí prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., prednosta Dermatovenerologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Gény však vznik psoriázy iba predurčujú. Spúšťačom býva najčastejšie stres. U niekoho je to maturitná skúška, u iných štúdium na univerzite, zamestnanie, svadba či narodenie dieťaťa. Pravdepodobnosť vzniku psoriázy a zhoršenie príznakov spôsobuje aj obezita, fajčenie či alkohol.

Psoriáza sa ale netýka iba kože „Až u 69 % pacientov sa môže prejaviť nechtová psoriáza, pri ktorej dochádza k zmenám štruktúry nechtov, k ich drobeniu či oddeleniu od nechtového lôžka. Tretine pacientov sa súčasne so psoriázou vyvinie aj psoriatická artritída, ktorá vedie k poškodeniu kĺbov,“ vysvetľuje lekár. To bol aj prípad pacienta Jána, ktorý s ochorením bojoval viac ako desať rokov.

Začiatky ochorenia sprevádzala nesprávna diagnóza

U Jána sa psoriáza prvýkrát prejavila v roku 1996, keď sa vrátil z Afriky.„Lekári ma vtedy liečili na maláriu, keďže obe ochorenia majú podobné príznaky. V prvom štádiu je ich veľmi ťažké rozlíšiť. Bol som celý opuchnutý a nikto netušil, že by to mohla byť psoriáza,“ hovorí pacient. Práve kvôli nesprávnej diagnóze jeho liečba nezaberala. Čo mu naozaj je, sa dozvedel až o tri mesiace neskôr, v piešťanskom Národnom ústave reumatických chorôb, pretože okrem klasickej psoriázy mal Ján aj psoriatickú artritídu.

Ján v nemocnici ležal približne 5 týždňov.„Pamätám si, že som veľa premýšľal, ako budem takto ďalej fungovať. Vtedy ma lekárka ubezpečila, že je to liečiteľné. Dala mi novú nádej,“ priznáva pacient.

Jána začali liečiť klasickou metódou – kortikoidmi, teda hormónmi. Po šesťmesačnej dávke môžete pribrať 10 až 20 kilogramov. Sú ale nevyhnutné na zastavenie bolesti a zápalov. „Dva roky som dokonca deň čo deň chodil na ožarovanie ultrafialovým svetlom, aby sa môj stav ako-tak zlepšil. Trvalo to tri hodiny a príznaky sa vždy vrátili,“ vysvetľuje Ján. „Problémom je, že časom si organizmus na liečbu zvykne a nezaberajú už ani tak silné lieky ako cytostatiká, ktorými sa liečia nádorové ochorenia,“ vyjadruje sa lekár.

Život v bielych rukaviciach

Ochorenie Jánov život komplikovalo aj finančne. Pravidelne musel meniť oblečenie špinavé od mastí, ktoré sa nedali vyprať. Utrpela tiež jeho psychika.„Veľakrát sa mi stalo, že som niekomu podal ruku a hneď som ju stiahol, pretože som si všimol, ako sa tvári. Nosil som biele rukavice, všade. Do práce, v MHD, či bolo teplo alebo zima. Robil som to z tolerantnosti k ostatným,“ priznáva pacient a dodáva: „Spoločensky ma to úplne degradovalo.“

Ján ľuďom ich reakcie nikdy nezazlieval, no musel sa stiahnuť zo spoločenského života. Doktor Péč vraví, že v prípade psoriázy sú takéto reakcie pacientov bežné:„Ochorenie človeka ovplyvní psychicky aj emocionálne. Pociťujú hanbu, úzkosť, nedostatok sebadôvery a môžu dokonca upadnúť do depresií. Často odídu z práce alebo sa im rozpadnú vzťahy.“

Pomohla až biologická liečba

V roku 2007 prešiel Ján na biologickú liečbu. Bolo to vraj, akoby sa druhýkrát narodil.„Teraz si pichám jednu injekciu každý pondelok. Je to nič v porovnaní s masťami, kúpeľmi a ožarovaním, ktoré som musel absolvovať predtým. Približne po dvoch týždňoch som navyše vôbec nevedel, že psoriázu mám. Artritída mi síce zostala, no zmizli všetky kožné prejavy, až na drobné fliačiky vo vlasoch. Nič ma viac nebolelo ani nepálilo,“ vysvetľuje Ján. Jeho život sa výrazne zmenil. Mohol chodiť na kúpaliská, do reštaurácií, už viac nebol stredobodom pozornosti. Dnes má vlastnú firmu a funguje úplne normálne. Ostatným pacientom radí, aby sa nebáli a navštívili dermatovenerológa. „Jedného dňa vám zásadne zmení život,“ hovorí.

26. október je Dňom otvorených dverí pre pacientov so psoriázou

Prvý krok môžu pacienti trpiaci týmto ochorením spraviť pri príležitosti Svetového dňa psoriázy počas Dňa otvorených dverí.

Zdarma a bez výmenného lístka vás26. októbra 2018 v čase od 8:00 do 15:00 hod. vyšetria v jednej z dermatovenerologických ambulancií v týchto mestách: Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Brezno, Čadca, Dunajská Streda, Košice, Kráľovský Chlmec, Levice, Liptovsky Hrádok, Michalovce, Námestovo, Nováky, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Poprad, Púchov, Skalica, Snina, Stará Ľubovňa, Svidník, Štúrovo, Topoľčany, Trnava a Žilina.

Vyšetrenia v ambulanciách sú určené všetkým pacientom, ktorým súčasná liečba nezaberá, ale aj tým, ktorí príznaky psoriázy dodnes podceňovali. Stačí sa len registrovať na www.derma.sk.

Viac informácií o ochorení nájdete na www.derma.sk.