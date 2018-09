Kvalitné regionálne projekty musia na peniaze čakať

13. sep 2018 o 18:50

Zmysluplný plán, podpora obyvateľov ani vysoký potenciál návratnosti už regionálnym projektom na financovanie nemusia stačiť. Cestu k peniazom z dotácií im môžu zahatať obmedzené kapacity štátnych úradníkov. Štát už pritom roky využíva informačný systém, ktorý by vďaka automatizácii procesov problém dokázal vyriešiť.

Vylepšenie infraštruktúry, rozvoj turistického ruchu, ale i podpora miestnych tradičných výrobkov patria medzi najčastejšie projekty, vznikajúce v regiónoch. V programoch na rozvoj vidieka patria medzi najúčinnejšie formy ich pretavenia do reality takzvané Miestne akčné skupiny.

Projektom hrozí zastavenie

Partnerstvá obcí s firmami a občianskymi združeniami sú založené na myšlienke, že lokálne organizácie najlepšie vedia, čo im pomôže. V súčasnom rozpočtovom období sa môžu uchádzať o viac ako sto miliónov eur. Projektom, ktoré skvalitňujú život na slovenskom vidieku, však teraz hrozí zastavenie alebo veľké zdržania.

Štátne orgány totiž nemajú kapacity na kontrolovanie a manažovanie ich financovania. Kým v ostatnom období sa o podporu uchádzalo 29 akčných skupín, teraz už ich počet prekročil stovku a výrazne narástol aj objem vyčlenených prostriedkov. Spracovanie výziev a podaní je zdĺhavý proces, najmä ak stále prebieha manuálne a v papierovej podobe.

Riešením je existujúci systém

Pomôcť by mohlo napojenie programu na existujúci informačný systém ITMS2014+, ktorý štát už roky úspešne využíva na manažovanie eurofondov. Používateľsky prívetivý, auditovateľný a transparentný systém pokrýva celý životný cyklus výziev a vedie uchádzačov jednotlivými krokmi pri žiadosti o financovanie.

Jednou z najväčších výhod systému, ktorá by mal neskôr pomáhať aj regionálnym žiadateľom, je kompletná elektronizácia a automatizácia procesov. Systém navyše podporuje princíp jedenkrát a dosť a vďaka integrácii na rôzne štátne registre, databázy a iné informačné systémy verejnej správy odbremeňuje žiadateľov od naháňania pečiatok a zhromažďovania informácií, ktoré štát už i tak má.

Rýchlejší prístup k peniazom

V praxi to znamená najmä odbremenenie úradníkov a výrazné zrýchlenie celého procesu. Systém by podania automaticky spracoval a po splnení všetkých predpísaných podmienok by úspešným uchádzačom uvoľnil financie. K peniazom na svoje projekty by sa tak dostali omnoho skôr ako v súčasnom stave. Výhodou je aj predvídateľnosť celého procesu, ktorá umožní uchádzačom lepšie plánovať.

Bez zmeny súčasného systému sú administrácia a vyplácanie podpôr na miestny rozvoj ohrozené, v najhoršom prípade by Slovensko mohlo o vyčlenené peniaze dokonca prísť.