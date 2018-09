Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám

Nadácia Orange otvára grantový program e-Školy pre budúcnosť. Šancu na získanie podpory v celkovej sume až 50 000 eur majú projekty aktívnych pedagógov a mimovládnych organizácií.

10. sep 2018 o 0:00

Škola by mala pre naše budúce generácie splniť dva ciele. Pripraviť deti na každodenný život a poskytnúť im základné vzdelanie. Systém školskej výučby sa počas rokov priveľmi nemenil. Vzdelávanie je väčšinou stále nastavené ako každodenné mechanické zapamätanie informácií, no vďaka technickému pokroku môžeme deťom učenie zatraktívniť. Internet je komunikačný fenomén dnešnej doby, je na využití pedagógov a škôl, ktorú zo širokej škály použiteľnosti si zvolia. Internet však okrem obrovského množstva informácií so sebou prináša aj nástrahy, ktorým musia deti čeliť. Žiaci sú často vystavení rizikám, ktoré si rodičia ani neuvedomujú. Väčšina detí už má svoju online identitu, tak ako sa môžu chrániť pred internetovými hrozbami? Nemá zmysel zakázať internet, pretože nájdu spôsob, ako sa k nemu dostať. Musia sa učiť používať digitálne médiá s rozumom a zodpovedne.

Nadácia Orange otvára grantový programe-Školy pre budúcnosť. Jeho piaty ročník sa venuje téme zodpovedného a bezpečného používania digitálnych technológií, a dáva šancu aj dobrým nápadom zameraným na ďalšie témy súvisiace so získavaním digitálnych zručností ako je programovanie či mediálna výchova.

Šancu na získanie podpory v celkovej sume až50 000 eur majú projekty aktívnych pedagógov a mimovládnych organizácií. Nadácia Orange grantovým programom reaguje na aktuálne trendy v oblasti používania digitálnych médií, ktoré sú pre deti či mladých ľudí už prakticky bežnou súčasťou každodenného osobného aj študentského života. Tento vývoj prináša so sebou viac rizík, ale aj nových výziev ako tieto technológie používať čo najefektívnejšie. Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je preto podpora projektov škôl, respektíve pedagógov a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, ktoré vo vyučovacom procese podporia zodpovedné a bezpečné používanie digitálnych technológií, zamerajú sa na oblasť programovania či mediálnu výchovu.

Za uplynulé štyri ročníky existencie grantového programu Nadácia Orange podporila 180 projektov z celkovo predložených 439 žiadostí. Niektoré z minuloročných projektov dokumentujú videá, ktoré si môžete pozrieť na Youtubovom kanáli Orange Slovensko. . Na podporu tých najzaujímavejších bude aj v piatom ročníku programu prerozdelená celková suma až 50 000 eur. Grantový program otvorila nadácia 3. septembra 2018,uzávierka prijímania projektov je 3. októbra 2018. Projekty je možné predložiť výlučne v elektronickej forme prostredníctvom online systému na stránke www.nadaciaorange.egrant.sk. Výsledky grantového programu budú zverejnené po 26. októbri 2018 na webstránke www.nadaciaorange.sk .

Deti na nete

Dnešná digitálna doba z technológií urobila bežnú záležitosť, pre deti sú rutinou. Byť odrezaný od prístupu na internet dnes predstavuje pre deti doslova katastrofu, môžeme dokonca hovoriť o sociálnom vylúčení. Výdobytky online sveta so sebou prinášajú aj mnohé ďalšie úskalia a nástrahy. V takýchto situáciách je dôležité siahnuť po správnom zdroji informácií, ktorý dokáže pomôcť zorientovať sa v problematike. Práve web www.detinanete.sk , ktorý Orange s týmto cieľom vytvoril, môže poslúžiť ako takýto informačný zdroj. Navyše táto užitočná stránka ponúka informácie o zodpovednom používaní i rizikách digitálnych médií. „Téma minimalizácie rizík na internete a bezpečného trávenia času v online svete je pre nás dlhodobo prioritná. Práve v kontexte nášho biznisu si uvedomujeme akútnosť potreby vzdelávania rodičov a učiteľov, ako udržať kontrolu nad zdravým využívaním komunikačných technológií. Sme presvedčení, že internet môže byť pre deti výborným pomocníkom, ak dokážu rozpoznať nástrahy, ktoré online svet skrýva. A možno sa to môžu naučiť práve hravou formou, ktorú nájdu na našom webe www.detinanete.sk “, povedala Milica Danková, manažérka Nadácie Orange & a špecialistka pre zodpovedné podnikanie spoločnosti Orange.

Na webe nájdu učitelia i rodičia nielen užitočné rady, ako sa v jednotlivých situáciách zachovať či ako dieťaťu témy vysvetliť, ale aj možnosť objednať si bezplatný workshop vedený školenými psychológmi pod odbornou taktovkou garantky projektu Márie Tóthovej Šimčákovej. Doteraz vyškolili po celom Slovensku už viac ako 35 000 žiakov, učiteľov i rodičov, ktorým poskytli cenné tipy, ako používať nové médiá bezpečne a zodpovedne.

Všetky potrebné informácie o grantovom programe e-Školy pre budúcnosť nájdete na www.nadaciaorange.sk alebo na facebookovom profile Nadácie Orange.